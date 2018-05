"שלטון הצללים" (סדרה ישראלית חדשה) מתי: 1 במאי

מי: קונספירטורים

מה: דרמת מתח פוליטית יומית שיצרו רם לנדס, חיים אביחיל ורז יובן, לצד היועץ הפרלמנטרי השערורייתי משה קלוגהפט. מה קורה בה? דודי גרציאנו, עיתונאי לשעבר מגלה שמותו של אחיו, שהיה יועץ פוליטי, הוא בכלל רצח שבוים כתאונה. המידע מגיע אליו ממורן, יועצת בכירה לשר לביטחון פנים. דודי מסתנן אל משרדי הכנסת בזהות בדויה כדי לחשוף את האמת וכמובן - לנקום! ב"שלטון הצללים" משחקים כמה מהשמות הלוהטים בישראל ביניהם - אביב אלוש (גרציאנו), חן אמסלם (מורן) נועה קירל, יפית אסולין, ג'ייד דייכס-וויקס, תום אבני, דניאל ליטמן ושרי גבעתי. תפקיד אורח קטנטן תמלא שרת המשפטים

"הגשם" (סדרה חדשה) מתי: 4 במאי

מי: אנשים שמאזינים ל-"Only happen when it rains" ביולי-אוגוסט

מה: מותחן פוסט-אפוקליפטי חדש של נטפליקס, שמפיקה לראשונה סדרה בדנמרק (אחרי ההצלחה המסחררת של "Dark" הגרמנית). העלילה בקצרה: שש שנים לאחר שרוב תושבי סקנדינביה חוסלו על ידי נגיף קטלני, שני אחים מצטרפים לקבוצת שורדים במטרה למצוא מקום מבטחים ותשובות לאירוע ששינה את חייהם.

איפה: נטפליקס (גם בפרטנר tv ו-סלקום tv) "גאון: פיקאסו" (עונה חדשה) מתי: 5 במאי

מי: אנשים שהולכים לאירועי "מדע על הבר"

מה: עונה שנייה לאנתולוגיה ההיסטורית שיצרו שניים מבכירי הוליווד - בריאן גרייזר ("צופן דה וינצ'י") ורון הווארד ("אפולו 13", "נפלאות התבונה"). אחרי שבעונה הראשונה גילם זוכה האוסקר ג'פרי ראש את אלברט איינשטיין, בעונה החדשה אנחנו מקבלים את אנטוניו בנדרס בקאמבק לא צפוי כצייר המחונן פבלו פיקאסו. מעבר לזה ששניהם מרגישים חלק מההיסטוריה, גם בנדרס וגם פיקאסו נולדו במלאגה שבספרד. בנדרס, מוערך קצת פחות מפיקאסו, מתכוון להפיח חיים חדשים בדמות האיקונית שרובנו מכירים רק מביקורים במוזיאוני אירופה.

איפה: נשיונאל ג'יאוגרפיק "הפסיכולוגית" (סדרה ישראלית חדשה) מתי: 7 במאי

מי: אנשים שצריכים לפרוק

מה: קרן מור - דיווה, אייקון אופנה וקומיקאית מחוננת - חוזרת בקומדיה "נשכנית" של "כאן 11" המבוססת על הפורמט"Web Therapy" של ליסה קודרו. איך תיראה הגרסה הישראלית? תותי ליבליך (מור) נשואה לעורך דין ידוע (טל פרידמן) שעומד לרוץ לתפקיד בכיר בפוליטיקה. הם מנהלים זוגיות ייצוגית, אך מעורערת מבפנים היות שכל אחד מהם עסוק בענייניו בסביבה שמקדשת הצלחה, כסף וכוח ככלים בלעדיים למימוש עצמי. תותי יוזמת מותג אינטרנטי של טיפול פסיכולוגי אונליין הנמשך 3 דקות בלבד. "הפסיכולוגית" מתמקדת במאמציה לקדם את המותג, ביחסיה עם בעלה החמקמק ובטיפולים שהיא מעניקה לדמויות מזדמנות.

איפה: כאן 11 "מעבר לזמן" (סדרה חדשה) מתי: 14 במאי

מי: מעריצי סטיבן הוקינג ז"ל שמתקשים להתגבר

מה: דרמת מדע בדיוני חדשה של רשת ABC ששואפת להיות ממשיכת דרכה של "אבודים" (זוכרים?). קבוצת פליטים שנמלטה מאזור מלחמה, נסחפת אל החוף בעיירת דייגים קטנה ומבקשת מהתושבים לקלוט אותה. הטוויסט? הפליטים נמלטו ממלחמה עתידית שתתרחש בארצות הברית של עוד 250 שנים. בין הפרצופים שיראו לכם מוכרים תמצאו את סטיב זאן ("טרמיי"), נטלי מרטינז ("סוף המשמרת"), ג'יי קארנס ("המגן") וסנדרין הולט ("בית הקלפים").

איפה: סלקום tv "האורוויל" (סדרה חדשה) מתי: 16 במאי

מי: גיקים מצחיקים

מה: סת' מקפרלן, האיש שמאחורי "איש משפחה", מנסה להוכיח שהוא יותר מפוני של טריק אחד עם דרמה קומית מד"בית שעוסקת בספינת החלל "אורוויל". עלילת הסדרה מתרחשת 400 שנה בעתיד (המאה ה-25), בעידן בו כדור הארץ הוא חלק מאיחוד פלנטרי - מתקדם ושליו. בדומה ל"אבודים בחלל" שעלתה בנטפליקס, גם "האורוויל" עוסקת במסעות בחלל ומפגש עם תרבויות אחרות רק שהיא מנסה להעניק להן פרשנות קומית יותר. הסדרה שעלתה לפני מספר חודשים זכתה לביקורות שנעות בין "פח" ל״"גאונות" כך ששווה לצפות ולו רק בשביל להחליט בעצמכם באיזה מחנה אתם.

איפה: yes edge "13 סיבות" (עונה חדשה) מתי: 18 במאי

מי: כולםםםם

מה: איך יוצרים עונה שנייה לסדרה שכבר בפרק הראשון שלה סיפרה לנו את סוף הסיפור? זה האתגר שעומד בפני יוצרי "13 סיבות", שתחזור אלינו החודש עם עונה שנייה. למרותצ ש*ספוילר* גילינו מדוע האנה בייקר התאבדה בעונה הקודמת, היא, וקת'רין לנגפורד שמגלמת אותה, יקחו חלק גם בעונה החדשה אך מרכז העלילה יעבור לחברים שלה - קליי, טוני, ג'סיקה ושאר החברים בחבורה. אם תהיתם - מי שלא צפויות לחזור לעונה החדשה הן הקלטות שהשאירה האנה שיוחלפו הפעם באמצעי תקשורת מתקדם יותר.

איפה: נטפליקס (גם בפרטנר tv ו-סלקום tv) "על הספקטרום" (סדרה ישראלית חדשה) מתי: 22 במאי

מי: אנשים שמחפשים "משהו שעדיין לא ראיתי"

מה: דרמה קומית חדשה שיצרו הבמאי יובל שפרמן והתסריטאית דנה אידיסיס, בהשראת אחיה הצעיר של האחרונה - בחור על הרצף האוטיסטי. במרכז הסדרה שלושה גיבורים, כולם נמצאים "על הספקטרום" וגרים יחד בדיור מוגן ברמת גן. עמית - אוטיסט בתפקוד גבוה שמתקשה להבין דברים כמו נסיעה באוטובוס, זוהר - בחורה עם לקות שכלית שעובדת בסניף של ארומה ורון רון - צעיר עם אספרגר ואובססיה לערוץ הקניות. השלושה מתמודדים זה עם זה, ובעיקר זה לצד זה, בניסיון להבין את העולם המוזר שבחוץ. לאחרונה התקבלה הסדרה לפסטיבל טרייבקה היוקרתי מיסודו של רוברט דה-נירו.

איפה: yes edge "The Break with Michelle Wolf" (סדרה חדשה) מתי: 27 במאי

מי: נשים מצחיקות שנאלצות לעבוד עם בוסים משעממים

מה: מישל וולף, מי שכיכבה בראש הכותרות לפני רגע אחרי שהשחירה את כל צוות הבית הלבן בארוחת העיתונאים השנתית, מנצלת את המומנטום ומקבלת תכנית סאטירה שבועית בכיכובה שתשודר בנטפליקס. וולף, שאולי מוכרת לכם מ"הדיילי שואו" והתכנית של סת' מאיירס, היא מעין הכלאה בין ההומור של צ'לסי הנדלר והאטיטוד של שרה סילברמן. בקיצור, אנחנו בעדה.

איפה: נטפליקס (גם בפרטנר tv ו-סלקום tv) "מוקד 911" (סדרה חדשה) מתי: 28 במאי

מי: אנשים שלחוצים מהאיום האיראני ומאיומים בכלל

מה: הדרמה החדשה של ריאן מרפי ובראד פלצ'וק (כן, עוד אחת) מגיעה לישראל אחרי שכבר הפכה להצלחה מפתיעה בארצות הברית (המבקרים לא התלהבו, הקהל דווקא כן). מרפי מצליח להפוך גם את המעקב אחר חייהם האישיים והמקצועיים של כוחות ההצלה (ביניהם שוטרים, כבאים, חובשים וכו') לתצוגה של קאמפ חסר גבולות ורווי אירועים ביזאריים. בקאסט תוכלו למצוא פרצופים שכבר שיתפו פעולה עם מרפי ב"סיפור אימה אמריקאי" כמו קוני ברייטון ואנג'לה באסט, לצד שמות סקסיים דוגמת פיטר קראוזה (לנצח נייט מ"עמוק באדמה") ואוליבר סטארק. "מוקד 911" כבר חודשה לעונה שנייה שתעסוק ברובה בדמויות חדשות.

איפה: yes drama "קימי שמידט" (עונה חדשה) מתי: 30 במאי

מי: אנשים שצחקו ב"ארץ פראית מאוד"

מה: הקומדיה השנונה והאינפנטילית של טינה פיי חוזרת סוף סוף לעונה רביעית שתעלה בשני חלקים של שישה פרקים. אחרי שבעונות הקודמות קימי (אלי קמפר האהובה) ברחה מהכומר שכלא אותה, מצאה דירה בניו יורק, התאחדה עם אמה, נרשמה ללימודים ואפילו הצליחה במידה סבירה, גם בעונה החדשה של |קימי שמידט" היא תנסה להשלים את הפערים שהפסידה בשבי. כמו בכל סדרה של פיי, גם "קימי שמידט" מורכבת מהמון בדיחות רנדומליות שעובדות בזכות צוות שחקנים מצוין בהם טייטוס בורג'ס, ג׳יין קרקובסקי וקרול קיין.

