"ילדות טובות" ("Good Girls") מתי: 3 ביולי

מי: אנשים שממש אהבו את "אושן 8".

מה: אחרי ששודרה מוקדם יותר השנה בהצלחה ברשת NBC, נטפליקס מביאה לישראל את הקומדיה השחורה "ילדות טובות". מה קורה כאן? שלוש אמהות משועממות מהפרברים - רובי (רטה, "מחלקת גנים ונוף"), בת' (כריסטינה הנדריקס, "מד מן") ואנני (מיי ויטמן), נקלעות למשבר כלכלי שמחייב אותן להשיג הרבה כסף, ומהר. השלוש מחליטות לבצע שוד במקום שהן מכירות היטב - הסופרמרקט השכונתי. למרות שמדובר בעלילה שנשמעת כמו כל סרט שני של מליסה מקארתי, הסדרה זכתה לביקורות חיוביות בסך הכל וחודשה לעונה שנייה.

איפה: נטפליקס "בואי הביתה" ("Come Home") מתי: 2 ביולי

מי: אנשים שסובלים מדיכאון קיץ.

מה: דרמה חדשה של ה- BBC בכיכובם של כריסטופר אקלסטון ("דוקטור הו", "סוג א") ופאולה מלקומסון ("ריי דונובן") ומהיוצרים של "עמק האושר". גרג ומארי היו נשואים במשך 19 שנים כאשר בלי שום סיבה נראית לעין, מארי עזבה את גרג ואת ילדיהם. שנה מאוחר יותר, גרג מתמודד עם גידול שלושת ילדיו לבד ובעיקר עם הבדידות, הגעגועים העזים לאשתו והשאלה המנקרת סביב סיבת העזיבה של אישתו. האם הוא יצליח להמשיך הלאה כשהוא לכוד בעבר? ומה באמת עובר על מארי שעזבה את אהוביה ובחרה לגור כמה רחובות מהם בגפה?

איפה: yes "ITGIRLS#" ׁעונה 4 מתי: 2 ביולי

מי: אנשים ש"עושים עוקב".

מה: להיט הדוקו ריאליטי של הוט חוזר עם קאסט חדש ומלא עוקבים: עדן פינס, הפנים החדשות שמשגעות את המדינה, ליבר בלילתי, יצרנית תוכן ברשתות החברתיות והבת של מעצבת האופנה ברטה, ספיר אביסרור מעצבת ובעלת המותג SAP ואיב קורשיא, חיילת משוחררת ובעלת המותג Stunzzied Club. בין תמונה לסטורי, הבנות הולכות לעבוד קשה: הן ירימו המון הפקות אופנה, יקימו חנות פופ-אפ ובעיקר יתגייסו לפרויקט המשותף שלהן - הקמת שואו רום בקניון "רננים" עם שמלה אחת ויחידה שהן מעצבות.העונה יצטרף לראשונה בסדרה גם ITBOY - דין זילברשטיין, דוגמן בינלאומי ובנו של מפעיל רשת "קדס" בארץ.

איפה: HOT

מחכים בקוצר רוח לריב הראשון. האיט גירלז החדשות | צילום: באדיבות HOT "חפצים חדים" ("Sharp Objects") מתי: 9 ביולי

מי: חובבי מסתורין ומעריצי איימי אדאמס (אם יש כאלה).

מה: אחרי ההצלחה האדירה של ״שקרים קטנים גדולים״ חוזר במאי הסדרה, ז׳אן מארק ואלה, במיני סדרה חדשה לרשת HBO שגם היא מבוססת על ספר ומביאה למסך איי-ליסטרית הוליוודית. ב"חפצים חדים" מגלמת איימי אדאמס את קמיל פריקר, צעירה הנושאת צלקות נפשיות מילדות קשה בה אחותה מריאן מתה. פריקר עובדת ככתבת בעיתון מקומי בתפקיד שלא מסב לה סיפוק רב. החיים שלה הולכים להשתנות כאשר היא תשלח לעיירת הולדתה כדי לסקר מקרה רצח של שתי ילדות צעירות. החזרה הביתה תעמתה אותה לא רק עם המוות של אחותה אלא גם עם יחסיה המורכבים עם אמה השתלטנית (פטרישה קלרקסון). האם מדובר ביורשת ראויה ל״שקרים״? נאלץ להמתין עוד קצת.

איפה: yes, HOT ו-סלקום TV "רובין וויליאמס: היכנסו לתוך ראשי" (דוקומנטרי) מתי: 17 ביולי

מי: אנשים שהולכים לסטנדאפ של ברלד.

מה: אנחנו מודים שמאז שלקח את חייו בשנת 2014, נוכחותו של רובין ווליאמס חסרה לנו מאוד. הבמאית זוכת האוסקר, מרינה זנוביץ׳, מביאה דיוקן אינטימי, מצחיק ושובר לב של אחד מהקומיקאים האהובים והמקוריים שידע העולם, המסופר ברובו במילותיו של וויליאמס עצמו. הסרט חוקר את החיים והקריירה יוצאי הדופן שלו, וחושף מה הביא אותו לתת קול לדמויות במוחו. בסרט תוכלו לראות ראיונות עם ווליאמס שלא שודרו מעולם ושיחות מרתקות עם חברים, משפחה וקולגות - בילי קריסטל, וופי גולדברג, דיווד לטרמן, סטיב מרטין ובנו, זאק וויליאמס. זנוביץ' מנסה לבחון את השאלה "מה הפך את רובין וויליאמס לייחודי?" דרך נעוריו בסן פרנסיסקו, תקופת לימודיו בבית הספר "ג'וליארד" בניו יורק, הקריירה הטלוויזיונית שלו ועד ההשפעה העמוקה שהותיר על התרבות האמריקנית והעולמית.

איפה: yes, HOT וסלקום TV "תום יער עושה בגרות" (עונה חדשה) מתי: 28 ביולי

מי: אנשים שהעבירו את התיכון במחששה.

מה: עונה שנייה לסדרה המוקומנטרית המצליחה של תום יער. הפעם, היא חוזרת לפנימיית הכפר הירוק בה למדה כדי לסיים את התיכון ולהפיק לעצמה את טקס הסיום המיוחל. אחרי שהעונה הראשונה של הסדרה ("תום יער עושה את שביל ישראל") הפכה ללהיט מפתיע והוכיחה שליער יש יותר טריקים בשרוול ממה שחלקנו חשבנו, יהיה מעניין לראות האם הסיפור של תום והבמאי/שותף שלה, דניאל, יצליח לשמור על התזמון הקומי המצוין שלהם גם בסביבה חדשה. בין ההזיות שיעברו על תום יער העונה אפשר למצוא חיים במגורים משותפים, הצטרפות לשיעורים, תורנויות בלול הפנימייה ועוד.

איפה: yes comedy

תום תעשי לנו שליפים. תום יער | צילום: yes, mako "הצייד" ("The Hunter") מתי: 11 ביולי

מי: חובבי פושעים גדולים מהחיים.

מה: דרמת פשע איטלקית חדשה המבוססת על ספרו האוטוביוגרפי של אלפונסו סאבלה, "צייד המאפיה". רחובות פלרמו רוויים בדם ממלחמות מאפיה בין שני מחנות, שגבו את חייהם של פושעים רבים כמו גם את אלה של חפים מפשע. שני בוסים יריבים נלחמים ביניהם על השליטה בעיר, בעוד שהלחץ מצד רשויות החוק הולך וגובר. את הסדרה יצרו מרסלו איזו וסילביה אברואל ועל הבימוי אמונים סטפנו לודוביצ'י ודוידה מרנגו ("בוריס").

איפה: HOT

יש! דרמת פשע איטלקית! "הצייד" | צילום: HOT "אנריל" עונה 4 ("UNREAL") מתי: 17 ביולי

מי: אנשים שנותנים הזדמנויות שנייה (ושלישית ורביעית).

מה: אחרי עונה ראשונה מלאת צופים והייפ, שתי העונות האחרונות של "אנריל" זכו בעיקר להתעלמות. עכשיו היא חוזרת במהירות לעונה רביעית מקוצרת וככל הנראה גם אחרונה. ההשראה לעונה הרביעית אליה לקוחה מסיפור אמיתי שהתרחש בעת צילומי העונה הרביעית של הריאליטי "הרווק בגן עדן", כאשר הצילומים הופסקו בשל תלונה שהגיש אחד המפיקים על התנהגות מינית בלתי הולמת בין שני מתמודדים (לדעתו, המתמודדת היתה שתויה מידי מכדי לקבל החלטה שקולה באשר לקיום יחסי המין עם המועמד שהיה איתה). בסופו של דבר כל הגורמים הודיעו שלא מדובר בהטרדה, העניין נסגר והצילומים חודשו. לדברי השואורנארית החדשה, סטייסי רוקייסר (מרטי נוקסון עברה ל"דיאטלנד"): "נראה שיש שם סיפור מסתורי ששווה לבחון מקרוב ולחשוף אותו". מעבר לעלילה בהשראת הכותרות, העונה הרביעית תהיה עונת "אול-סטארס" בה נפגוש כמה וכמה דמויות אהובות מן העבר.

איפה: yes וסלקום TV "כתום זה השחור החדש" עונה 6 ("Orange Is The New Black") מתי: 28 ביולי

מי: אנשים שלא קיבלו קיצור שליש.

מה: הדרמה הקומית של "נטפליקס" שיצרה ג'נג'י קוהאן ("העשב של השכן"), חוזרת לעונה שישית (כן, הזמן במחבוש זז לאט). אחרי מאורעות העונה החמישית, שעסקו במרד בן 72 שעות שהנהיגו האסירות בליצ'פילד, נפתחת העונה השישית בכלא חדש והרבה פחות ליברלי. האסירות נאלצות להסתגל לתנאים קשים ולבנות מחדש את יחסי הכוחות, ומגלות שעליהן לשלם מחיר כבד על ההתקוממות - וגם על החברויות שבחרו לשמור או לפרק באותם שלושה ימים גורליים. יחזרו ללבוש כתום: קייט מלגרו ("מסע בין כוכבים: וויאג'ר"), לורה פרפון ("מופע שנות השבעים"), זוכת ה"אמי" אוזו אדובה, דאשה פולנק ("ג'וי"), לאוורן קוקס ("מופע הטלוויזיה של רוקי"), דניאל ברוקס יעל סטון (הסוג של ישראלית), נטשה ליון ("אמריקן פאי") ועוד. אגב, נטפליקס כבר הודיעה שהסדרה תשוב לעונה שביעית, כך שאין צפי לסיום המאסר.

איפה: HOT ״אבויה״ מתי: מתישהו ביולי

מי: אבות פגומים והנשים שאיתם.

מה: נדב (מולי שולמן), אב כמעט-חד-הורי לשני ילדים קטנים, שאשתו (ריקי בליך), יצאה למשימה במעבורת חלל ומתקשרת רק בשיחות סקייפ, מתמודד עם סיטואציות קיצוניות והזויות המוכרות כמעט לכל הורה. בעצם, ממש לכל הורה. מדובר בקומדיה חדשה של ערוץ טדי שמשודר בבלעדיות בפרטנר TV, שיעלה הרבה קומדיות מקוריות בתקופה הקרובה. חוץ משולמן ובליך תוכלו למצוא כאן גם את כוכבת הנוער של האייטיז - נולי עומר.

איפה: פרטנר TV {title}





