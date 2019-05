נקודת זינוק - Curfew למי: אנשים שמחפשים למתוח גבולות (עם סדרות בריטיות)

מתי: 3 ביוני

מה: שון בין (אותו אתם מכירים יותר כנד סטארק) מככב בסדרת אקשן חדשה מבית רשת סקיי הבריטית. בעקבות התפרצות וירוס אלים, מוטל עוצר הכולל פינוי גורף של כל הרחובות, על כל האזרחים להישאר בביתם החל מרדת החשיכה במטרה לשמור על בריאותם. חלק מהתושבים מאמינים שהמחיר שהם משלמים עבור בריאותם גבוה מדי.

כשהאפלה יורדת, נפגשת קבוצה של אנשים שאינם מסוגלים לסבול יותר את העוצר, ויוצאת להתחרות במרוץ הרחוב הקטלני ביותר בעולם. הפרס? החופש שלהם. הקאסט כולל מלבד בין גם את בילי זיין (טיטאניק), מירנדה ריצ'ארדסון, אדם ברודי ומלאכי קירבי.

איפה: yes מצולמים למי: חובבי ההומור של שלישיית מה קשור

מתי: 4 ביוני

מה: ציון ברוך, אסי ישראלוף ושלום מיכאלשווילי חוזרים לעשות טלוויזיה יחד אחרי הפסקה ארוכה. הפעם בפורמט מקורי חדש, בו השלושה מגלמים שש דמויות קבועות הנמצאות בנקודת מפנה בחייהן ומתעדות את עצמן מול המצלמה בשלל סיטואציות "מהחיים". מדובר בסוג של פארודיה על מחוברים ביחד ההומור המוכר והפופולרי של השלישייה שהביאה לעולם כבר דמויות שהפכו לסמל כמו ריבי.

איפה: HOT פסיכולוג לרגע - Hang Ups למי: אנשים שצוחקים על הדיכאון שלהם

מתי: 4 ביוני

מה: גרסה בריטית לקומדיה האמריקאית המוצלחת Web Therapy בה כיכבה ליסה קודרו (בארץ היא הפכה סדרת הרשת זכתה לעיבוד טלוויזיוני בשם הפסיכולוגית, בכיכובה של קרן מור) כשהפעם לתפקיד הפסיכולוג נכנס סטיבן מנגן (אפיזודס). מנגן מגלם את ד"ר ריצ'ארד פיט, פסיכולוג כושל שנאלץ לסגור את הקליניקה שלו ומתחיל לקיים מפגשי בזק טיפוליים דרך מצלמת האינטרנט. הבעיה היחידה היא שחייו האישיים הסבוכים ובני משפחתו ההזויים מפריעים לו בעבודתו החדשה.

איפה: yes מר מרצדס - Mr. Mercedes למי: מעריצים (מתקדמים) של סטיבן קינג

מתי: 4 ביוני

מה: שנתיים אחרי שעלתה לשידור, מגיעה אחת הסדרות היותר מוצלחות שיצאו מספריו של סטיבן קינג לשידור מסודר בישראל. מר מרצדס מלווה בלשים בעיר במערב התיכון של ארצות הברית, שמנסים לפתור שורה של רציחות של אנשים שנדרסו למוות על ידי אדם במכונית גנובה מסוג מרצדס. האם מדובר בפרסומת סמויה מוצלחת או לא? תצפו ותחליטו. בתפקידים הראשיים תוכלו למצוא את ברנדן גליסון, קלי לינץ' ומארי לואיז פרקר.

איפה: סלקום tv מראה שחורה - Black Mirror למי: פסימיסטיים ניצחים

מתי: 5 ביוני

מה: אנתולוגיית העולם הדיסטופי של צ'רלי ברוקר חוזרת בעונה חדשה שכוללת הפעם שלושה פרקים בלבד (מספר חודשים אחרי יציאתו של הסרט האינטראקטיבי בנדרסנאץ'). כמיטב המסורת של מראה שחורה, ככל שיודעים פחות על הפרקים כך אלמנט ההנאה גדל, אבל בנטפליקס החליטו לשנות כיוון וחשפו לאחרונה את השמות והתקצירים של שלושת הפרקים. Smithereens עוסק בנהג מונית בעל אג'נדה שחוטף נוסע מנמל התעופה (עם טופר גרייס, אנדרסו סקוט ודמסון אידריס). Rachel, Jack and Ashley, Too עוקב אחר נערה בודדה שמשתוקקת להיפגש עם כוכבת הפופ האהובה, עליה שסובלת גם היא מבדידות לא מבוטלת (עם מיילי סיירוס, אנגורי רייס ומדיסון דבנפורט). Striking Vipers מספר את סיפורם של שני חברים שהכירו בקולג' ומתאחדים שנים מאוחר יותר, מה שמוביל שורה של אירועים שישנו את חייהם (עם אנתוני מאקי, יאהא אבדול-מאטין השנייה, ניקול בארי).

איפה: נטפליקס סיפורה של שפחה - The Handmaid's Tale למי: אנשים עם קיבה חזקה מספיק ששרדו את העונה השנייה

מתי: 6 ביוני

מה: עלילת העונה השלישית של הסדרה תעסוק במאבקה של ג'ון (אליזבת' מוס) במשטר הדיקטטורי של גלעד, אחרי שוויתרה על האפשרות לברוח בעצמה לקנדה והחליטה להישאר ולהילחם. כעת היא מנסה להכות חזרה בממשל כנגד כל הסיכויים, תחת הסיסמה המחודשת "יבורך המאבק". העונה החדשה תביא איתה מפגשי איחוד מרגשים בין דמויות שנפרדו בעונה הקודמת, בגידות ומסע אל לבה המצמרר של גלעד (למי שלא הצטמרר עד כה, זאת אומרת). מלבד מוס ישובו אל תפקידיהם גם אלקסיס בלדל, ג'וזף פיינס, אן דווד ועוד.

איפה: HOT ארמיסטד מופין: סיפורי סן פרנסיסקו - Tales of the City למי: אנשים עם זיכרון מצוין או חובבי סדרות להט"ביות

מתי: 7 ביוני

מה: עשרים שנה אחרי ששכחנו מקיומם, בנטפליקס מחזירים לתחייה את הדמויות המתגוררות בבארברי ליין 28 סן פרנסיסקו, למיני סדרה חדשה המבוססת על הספרים ארמיסטד מופין. כזכור, סיפורי סן פרנסיסקו ליוותה את דייריו של בניין אחד בסן פרנסיסקו על מערכות היחסים, הלידות והמיתות שלו. עכשיו, מארי אן (לורה ליני) חוזרת אל העיר כדי לחדש את הקשר עם בתה שונה (אלן פייג'), אמה וחבריה מהעבר. בתפקיד אורח: אולימפיה דוקאקיס הנצחית.

איפה: נטפליקס שקרים קטנים גדולים - Big Little Lies למי: אנשים שלא עצמו עין מאז סוף העונה הראשונה

מתי: 10 ביוני

מה: אנסמבל השחקניות של שקרים קטנים גדולים, שכולל את ריס ווית'רספון, ניקול קידמן, שיילין וודלי, לורה דרן וזואי קרביץ, מתחזק בעונה השנייה עם זוכת האוסקר וגלובוס הזהב מריל סטריפ שעושה תפקיד טליווזיוני ראשון מאז מלאכים באמריקה. כזכור בעיירה מונטריי שבקליפורניה הכל נראה רגיל: אמהות עסוקות, בעלים תומכים, ילדים מתוקיםו בתים יפים, אבל כל זה לא מעיד על מה שמתרחש מתחת לפני השטח. בפועל, הלילה הגורלי של ערב ההתרמה שהתרחש בסוף העונה הראשונה שינה את הכל, והותיר קהילה שסועה ורוחשת שמועות. "חמישיית מונטריי" - מדליין (ווית'רספון), סלסט (קידמן), ג'יין (וודלי), רנאטה (דרן) ובוני (קרביץ), מתאחדות בניסיון לאסוף את שברי חייהן. בינתיים, אמו האבלה של פרי (אלכסנדר סקארסגארד), מרי לואיז רייט (סטריפ), מגיעה לעיירה לחפש תשובות למותו המסתורי של בנה. גם בעונה השנייה אפשר לצפות לשלל טוויסטים, בגידות, יריבויות, תככים ומערכות יחסים מתפרקות בזמן שסכנה מרחפת מעל ראשיהן של הדמויות.

איפה: HOT ,yes וסלקום tv פוזה - Pose למי: צופים שגאים בטלוויזיה שלהם לאורך כל השנה

מתי: 12 ביוני

מה: עונה שנייה לסדרה מבית היוצר של ראיין מרפי שתעסוק הפעם בסצינה הרוחשת והגועשת בניו יורק של שנות ה-90, ותתחיל ביום בו שוחרר לראשונה הלהיט "ווג" של מדונה שהציג את תרבות עולם הנשפים הקווירי למיינסטרים. לשיר ולהשלכות של הוצאתו לאוויר העולם יהיה תפקיד חשוב בעלילה של העונה, שפרט לכך תמשיך לעקוב אחר ביאנקה לאחר שאובחנה כנשאית HIV ומספר דמויות נוספות שיחלו באיידס.

אל האנסמבל של העונה החדשה מצטרפות כוכבת ברודווי פטי לופון, וגם הדיווה בט מידלר וג'ודית לייט יככבו בתפקידי אורח.

איפה: yes אובסקסיה – Pure למי: אנשים שאובססיבים לסקס (על המסך)

מתי: 12 ביוני

מה: דרמה קומית של ה-BBC ו-Channel 4, שיצרה קירסטי סוויין (קליקה) על פי ספרה של רוז קרטרייט, ובכיכובה של הכוכבת הבריטית העולה צ'ארלי קלייב. למארני (קלייב) בת ה-24 יש מחשבות מיניות כל הזמן והיא לא יכולה לספר לאיש. היא סובלת מהפרעה טורדנית-כפייתית (OCD) המכונה "Pure O", שבה האובססיה שלה מתבטאת במחשבות מיניות טורדניות והכפייתיות שלה מתרגמת לשורה של טקסים מנטליים סודיים שמשפיעים על חייה. ברגע של משבר, מארני אורזת תיק ועולה על רכבת ללונדון, בלי תוכנית פעולה ובלי מושג מה תעשה שם. בעיר הגדולה מארני מגלה שהיא לא לבד ומוצאת קבוצת חברים חדשה עם מוזרויות משלהם.

איפה: HOT ,yes וסלקום TV המדובב למי: אנשים שאוהבים להקשיב

מתי: 13 ביוני

מה: דרמת פשע חדשה בכיכובם של עמוס תמם, אור בן מלך, אניה בוקשטיין וגם ציפי שביט בתפקיד דרמטי ראשון על המסך. אסא (אור בן-מלך) הוא בחור מבריק ומגמגם, שלאחר 17 שנים בכלא מקבל שחרור מוקדם בתנאי שימשיך בחוץ את מה העבודה שעשה בכלא כמדובב בשירות המשטרה. אסא משתמש בכישורי הדיבוב המניפולטיבים שלו גם כשהוא חוזר הביתה לקריות, לבית אחיו דוד (עמוס תמם) ואשתו סופי (אניה בוקשטיין). חברי הילדות של דוד ואסא, שיש להם יד בכניסתו לכלא, הם עכשיו שותפיו לעסקים המפוקפקים של דוד יזם הנדל"ן המצליח. כשאסא משתחרר הוא יוצא למסע נקמה, צעד אחר צעד הוא ממוטט את הארגון של אחיו ובמקביל ממשיך לעבוד עם המשטרה, שם לא יודעים על הצטרפותו לעולם העברייני בו הוא צריך להתמודד ראש משפחת פשע מהצפון בשם יהודית (כן, זאת ציפי שביט).

איפה: yes אופוריה - Euphoria למי: חובבי המקור שרוצים להנות מגאווה ישראלית

מתי: 17 ביוני

מה: רשת HBO יצרה את סדרת הדגל החדשה שלה בהתבסס על הדרמה הישראלית שיצר וכתב רון לשם (בופור). את העיבוד האמריקאי של אופוריה, עיבד התסריטאי סם לוינסון ועם מפיקיה נמנה המוזיקאי והשחקן דרייק. הקאסט של אופוריה כולל לא מעט פרצופים מוכרים, ביניהם השחקנית והזמרת זנדאיה, אריק דיין (האנטומיה של גריי), סידני סוויני (סיפורה של שפחה) ועוד. זנדאיה מגלמת את רו בנט, נערה נרקומנית שהשתחררה לאחרונה ממוסד גמילה ומתקשה להישאר נקייה ולפתוח דף חדש. חייה משתנים כשהיא פוגשת את ג'ולס ווהן, נערה טרנסג'נדרית שעברה לעיר אחרי גירושי הוריה - וכמו רו, מחפשת מקום להשתייך אליו. הסדרה עוקבת גם אחרי חברי כיתתה של רו: נייט ג'ייקובס, ספורטאי עם בעיות כעס שמסתיר חוסר ביטחון מיני; מאדי פרז, חברתו של נייט; כריס מק'קי, כוכב פוטבול שמתקשה להסתגל לחיים בקולג'; קאסי הווארד, נערה מתוקה שעברה המיני ממשיך לרדוף אותה; לקסי הווארד, אחותה הצעירה של קאסי וחברתה של רו; וקאט הרננדז, נערה גדולה שחוקרת את מיניותה. כל פרק באופוריה נפתח בהצצה אל תוך עולמה של אחת הדמויות, שכל אחת מהן נאבקת למצוא אושר וזהות משלה.

איפה: HOT ,yes וסלקום TV העיר על הגבעה - City On A Hill למי: אנשים שממתינים לעונה החדשה של בית הקלפים

מתי: 17 ביוני

מה: דרמת פשע חדשה על פי רעיון של בן אפלק ובכיכובו של קווין בייקון. הסדרה מתרחשת בבוסטון בתחילת שנות ה-90, תקופה בה היתה העיר מלאה בפושעים אלימים שחוזקו על ידי סוכנויות אכיפת החוק המקומיות שהיו נגועות בשחיתות. הנורמה המשטרתית אז הייתה לפתור את הבעיות ברחוב, עד שכל זה נעצר בפתאומיות במה שקרוי "הנס של בוסטון". התובע המחוזי דקורסי וורד (אלדיס הודג') מגיע מברוקלין ויוצר ברית לא צפויה עם סוכן ה-FBI הוותיק והמושחת - אם כי מוערך - ג'קי רודס (בייקון) שמאוד היה רוצה להשאיר את המצב כמו שהוא. ביחד הם מנסים להפיל שני אחים, שודדי רכבים משוריינים מצ'רלסטון, תיק שיוצא משליטה ובסופו של דבר משפיע על כל מערכת המשפט הפלילי של העיר. עוד משתתפים: אמנדה קלייטון, קאתי מוריארטי, קווין דאן וג'יל הנסי.

איפה: yes מפחידוס - Los Espookys למי: סטלנים חובבי אימה

מתי: 18 ביוני

מה: סדרה קומית חדשה של HBO שיצרו יחד שלושה כותבים קומים מחוננים - פרד ארמיסן (סאטרדיי נייט לייב), חוליו טורס ואנה פבריגה (שלושתם גם מככבים בסדרה). הסדרה, שדוברת ברובה ספרדית, עוסקת בקבוצת חברים שהופכת את אהבתם לאימה לעסק יוצא דופן - לספק חוויות אימה למי שזקוקים להן.

רנלדו (ברנרדו ולסקו) הוא חובב אימה שמקים סטארט אפ ייחודי עם חבריו - אנדרס (טורס), אורסולה (קסנדרה ציאנגרוטי) וטאטי (פבריגה), המתגוררים במדינה דרום-אמריקאית בדיונית. יחד עם דודו, טיקו (ארמיסן), מחנה מכוניות באל.איי, הלוס אספוקיז מנסים להוציא לפועל שלל פרויקטים מצמררים - מגירוש שדים מזויף, דרך מפלצת-ים שנצפית מהחוף ועד סצנות מפחידות באחוזתו של מיליונר מנוח.

איפה: HOT ,yes וסלקום tv דיין: המשפחה הראשונה למי: אנשים שעוד שרים לשלום

מתי: 19 ביוני

מה: דרמה תיעודית בארבעה פרקים על אחת המשפחות המרתקות בתולדות המדינה - משפחת דיין.

מההתיישבות, דרך הקמת המדינה, הדור הלוחם, הניצחונות, התבוסה וההתפכחות, עליית הבוהמה, בשדות, בצבא, בפוליטיקה, מעל המסכים ומעל הבמות - לאן שלא תעיפו מבט בתולדותיה של מדינת ישראל, תפגשו באור הזרקורים בבן או בת למשפחת דיין. בפעם הראשונה מוצג באופן מקיף סיפורם של בני המשפחה, שיש המתייחסים אליה כסוג של "אצולה" ישראלית, בסדרה שמושיבה אל מול מצלמה את כל בני המשפחה שעוד איתנו ומשתמשת גם בקטעי ארכיון נדירים שטרם שודרו.

איפה: yes נחמה למי: אנשים שזקוקים לה (נחמה)

מתי: 27 ביוני

מה: דרמה קומית חדשה שיצר רשף לוי (הבורר, איים אבודים), בה הוא גם מככב. נחמה עוסקת בפחד הכי גדול של כל הורה: לגדל את הילדים לבד. באמצע החיים, כשהוא איש הייטק מצליח אבל מתוסכל, תפנית לא צפויה מותירה את גיא נחמה (לוי), אב חד-הורי לחמישה ילדים. ודווקא בעיתוי הקריטי הזה, הוא בוחר להגשים חלום ישן - לעזוב את עבודתו ולכבוש את עולם הסטנדאפ עליו ויתר לפני שנים. מלבד רשף לוי תוכלו למצוא כאן גם את שלום מיכאלשווילי, ערן זרחוביץ', גאלה קוגן, לירון ויסמן, שלומי קוריאט, יובל סגל, יובל שרף וגילה אלמגור.

