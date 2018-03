"קרבת דם"/"Next of kin" (סדרה חדשה) מתי: 3 במרץ

מי: חובבי תה עם חלב וכריכי מלפפון

מה: מאז שגילמה את דמותה של קלינדה שארמה ב"האישה הטובה" בנתה סביבה השחקנית הבריטית, ארצ'י פנג'אבי, כת מעריצים קטנה שיהיו מוכנים לראות כל פרויקט חדש בו היא משתתפת. במיוחד עבורם תעלה החודש הסדרה הבריטית החדשה "קרבת דם". פנג׳אבי וג׳ק דוונפורט ("סמאש") מככבים במותחן של רשת ITV - ד"ר מונה הארקורט (פנג'אבי) היא רופאה מבריקה החיה בלונדון יחד עם בן זוגה הלוביסט הפוליטי גיא (דוונפורט). כאשר פצצה מתפוצצת בלונדון באותו יום שאחיה של מונה, כארים, נחטף ונרצח בפקיסטן, חייה המושלמים של מונה מזועזעים. המצב מחמיר כשמונה מבינה שבנו של אחיה דניש - המוכר כדני - נעלם מהאוניברסיטה ושמו נקשר לפיצוץ ולרצח של אביו. הסדרה היא שילוב מותחן עוצר נשימה לצד טקסט פוליטי על חשד בזרים.

איפה: כאן 11 ו-yes london 3 במרץחובבי תה עם חלב וכריכי מלפפוןמאז שגילמה את דמותה של קלינדה שארמה ב"האישה הטובה" בנתה סביבה השחקנית הבריטית, ארצ'י פנג'אבי, כת מעריצים קטנה שיהיו מוכנים לראות כל פרויקט חדש בו היא משתתפת. במיוחד עבורם תעלה החודש הסדרה הבריטית החדשה "קרבת דם". פנג׳אבי וג׳ק דוונפורט ("סמאש") מככבים במותחן של רשת ITV - ד"ר מונה הארקורט (פנג'אבי) היא רופאה מבריקה החיה בלונדון יחד עם בן זוגה הלוביסט הפוליטי גיא (דוונפורט). כאשר פצצה מתפוצצת בלונדון באותו יום שאחיה של מונה, כארים, נחטף ונרצח בפקיסטן, חייה המושלמים של מונה מזועזעים. המצב מחמיר כשמונה מבינה שבנו של אחיה דניש - המוכר כדני - נעלם מהאוניברסיטה ושמו נקשר לפיצוץ ולרצח של אביו. הסדרה היא שילוב מותחן עוצר נשימה לצד טקסט פוליטי על חשד בזרים.כאן 11 ו-yes london "מקביל" (סדרה חדשה) מתי: 4 במרץ

מי: אנשים שבטוחים שאיפשהו בגלקסיה יש מקום בו החיים האפורים שלהם הרבה פחות אפורים

מה: זוכה האוסקר ג'יי.קיי סימונס ("ויפלאש") חוזר בסדרת ריגול חדשה בעלת טוויסט מדע בדיוני. האוורד סילק (סימונס) הוא עובד זוטר בסוכנות מודיעין וריגול של האו"ם הממוקמת בברלין. סילק מנסה להתקדם בסוכנות אך מגיע לישורת האחרונה בתפקידו מלא בחרטה ומרירות. האוורד מגלה שהסוכנות בה הוא עובד כבר שנים רבות שומרת על סוד: קיומו של מעבר ליקום מקביל. בעקבות מעבר של רוצחת שכירה מיקום אחד לשני, האוורד זוכה לפגוש את ה"העתק" שלו המכונה "פריים" - דמותו המקבילה בעולם האחר, מרגל קשוח שנשלח מהיקום השני לתפוס את הרוצחת. בעקבות הגילוי הווארד נזרק לעולם של תחבולות, סכנות ובגידות כשהאדם היחיד עליו הוא יכול לסמוך הוא פריים. סימונס הוא אחד השחקנים המוערכים ביותר בהוליווד שעשה את הפריצה הגדולה שלו בטלוויזיה כששיחק ב"אוז" אך זכה לתהילת עולם דווקא על המסך הגדול. האם מותחן הריגול העל טבעי הזה מסמן את החזרה שלו למסך הקטן? הסדרה זכתה עד כה לתגובות חלוקות מאוד כך שעדיין לא ידוע אם תחודש לעונה שנייה, אנחנו נהנינו מאוד מהקולנועיות שבפרק הבכורה ומהמשחק המשובח תמיד של סימונס.

איפה: yes edge "אחותי ג'קי" (עונה חדשה) מתי: 5 במרץ

מי: אחים ואחיות אבודים של משפחת אזולאי; רגשנים

מה: עונה שנייה לסדרת הריאליטי המצחיקה והמרגשת של HOT בידור ישראלי שעוקבת אחר חייהן של ג'קי אזולאי, אמה מרים ו-13 אחיה ואחיותיה בעיירה הציורית בית שמש. אחרי שבעונה הקודמת הבנו שחלום המסעדה של ג'קי לא הולך להתממש, בעונה החדשה היא צריכה לחשב מסלול מחדש ולמצוא חלום אחר לרדוף אחריו. גם היחסים של ג'קי עם בעלה ישראל כמעט שעולים על שרטון עד ש - טוב, לא נספיילר לכם. מה עוד? מרים מפתיעה את בנותיה כשהיא מגלה להן שהיא רוצה לשנות את חייה באופן משמעותי, ומופתעת כאשר לא כל בני המשפחה תומכים ברצונה. אחיותיה ג'ולי, הודיה ואושרת מצליחות, כל אחת בדרכה, להגשים חלום, והמשפחה כולה אינה מפסיקה לאהוב, להצחיק להפתיע ולרגש.

איפה: HOT בידור ישראלי _OBJ "אטלנטה" (עונה חדשה) מתי: 7 במרץ

מי: אנשים שיודעים מה טוב להם

מה: העונה הראשונה של "אטלנטה" הייתה הדבר הכי מרענן, אמיתי, בועט, מצחיק ומדכא שראינו על המסך בשנים האחרונות. לא לחינם זכתה הדרמה הקומית המינורית של רשת FX בפרסי האמי וגלובוס הזהב ולביקורות מהללות מקיר לקיר (כן, גם אצלנו). עכשיו - הרבה יותר מדי זמן אחרי - חוזר ארן (יוצר הסדרה דונלד גלובר) לספר את סיפורו של בחור פשוט שמנסה לשרוד את החיים בסצנת המוזיקה והאהבה של אטלנטה. העונה החדשה נקראת "אטלנטה: עונת הגניבות" ומתייחסת לתקופת החגים - זמן קצר לפני כריסמס, הזמן בו כולם מתחדשים ורוכשים מתנות, ואחוזי הגניבות עולים. בשונה מהעונה הקודמת שחתכה לפרקים שסטו מקו העלילה המרכזי העונה מספרת עלילה אחת מתמשכת על פני כל פרקיה.

איפה: yes edge "ג'סיקה ג'ונס" (עונה חדשה) מתי: 8 במרץ

מי: פמיניסטיות חובבות מארוול

מה: למען האמת בגלל שחלפו כמעט שלוש שנים מאז שצפינו בעונה הראשונה והמצוינת של "ג׳סיקה ג׳ונס", הזיכרון שלנו לגבי מה הפך אותה לכזו כבר הולך ומטשטש. מה אנחנו כן זוכרים? ג'סיקה ג'ונס (קריסטין ריטר) סיימה את הקריירה שלה כגיבורת-על בצורה טראגית במיוחד שהובילה לפוסט טראומה קשה במיוחד. היות שחוש הצדק המפותח שלה לא נותן לה מנוח, היא פותחת משרד חקירות פרטי בו היא מטפלת במקרים הנוגעים (בין היתר) לגיבורי על נוספים. דמותה של ג'ונס לא נעלמה לחלוטין מהמסך בכל הזמן והיא השתתפה בעונה הראשונה של "The Defenders" לצד דמויותיהם של לוק קייג' (מייק קולטר) ודרדוויל (צ'ארלי קוקס), אבל הסדרה ההיא התבררה כאכזבה גדולה ולא הכילה את איכויות הנואר האפלות של ג'ונס. מהמעט שחשפו בנטפליקס על העונה, ניתן להבין שהעונה החדשה תחפור עמוק יותר בדמותה של ג'ונס ותעסוק בתאונה שהובילה למותם של הוריה וכוחות העל שהיא זכתה בהם בעקבותיה. אה כן, גם קארי אן מוס ("מטריקס") תחזור לדמותה של ג'רי הוגארת' הפאוור לסבית.

איפה: נטפליקס (גם בפרטנר tv) "לטובת הכלל" (סדרה חדשה) מתי: 18 במרץ

מי: אנשים שלא איבדו אמון במערכת המשפט

מה: החודש עולות לשידור שתי סדרות חדשות מבית היוצר של המגה שואו-ראנרית שונדה ריימס ("סקנדל", "המדריך לרוצח", "האנטומיה של גריי"). הראשונה היא הדרמה המשפטית שמתרחשת בבית המשפט של ניו יורק - בית המשפט היוקרתי והנחשב ביותר בארה"ב. כמיטב הסדרות של שונדה, גם כאן הדרמה אמנם עוסקת בעולם המשפט, אך עטופה בעשרות עלילות משנה רומנטיות שהופכות אותה לאופרת סבון יוקרתית יותר מכל דבר אחר. בתפקידים הראשיים תוכלו למצוא המון פרצופים שיראו לכם מוכרים מהמסך הקטן - בריט רוברטסון ("בחזרה למחר") וג'סמין סבוי בראון ("הנותרים"), בן רפפורט ("תקווה בהופ ספרינגס"), סוזאנה פלד ("שיקגו Fire"), בן שנקמן ("מיליארדים"), הופ דיוויס ("אודות שמידט"), המועמד ל"אמי" וונדי קרטיס-הול ("שיקגו הופ") ואנה דביר סמית' ("האחות ג'קי"). האם היא תהיה מוצלחת כמו "האנטומיה" או מופרכת כמו "המדריך לרוצח"? ניתן לזמן לעשות את שלו. מה שבטוח זה שנצפה.

איפה: HOT3 וב-HOT VOD "האזרח ק'" (דוקו פשע מקורי) מתי: 18 במרץ

מי: אילנה ראדה ואולגה זדורוב; חובבי סדרות פשע אמיתי

מה: נדמה שמאז "צל של אמת" לא נעשתה בישראל דוקו דרמה עם פוטנציאל נפיץ כל כך. האם משה קסטל, שיושב בכלא כבר יותר מ-20 שנה, הוא באמת אשם בפרשת הרצח הכפול בְּנַטף? למי שלא בקיא ברזי עולם הפלילים הישראלי, הסיפור מתחיל ב-4/9/97, אז נשמעו נקישות על דלת ביתו של משה קסטל, נהג מונית ירושלמי שנח באותה עת מול הטלוויזיה. השוטרים שהתפרצו פנימה הודיעו לו כי הוא עצור באשמת רצח כפול. במהלך החיפושים בבית התבררה גם זהות הנרצחים - יגאל דניאל, חברו הטוב של קסטל, ואילן דבש, עובר אורח שנקלע לזירת הרצח בטעות. במשפט, שנפתח כחצי שנה מאוחר יותר, נקבע כי שורת ראיות נסיבתיות מצביעה באופן חד משמעי על קסטל כרוצח. הסדרה מתעדת את המאמצים לפתוח מחדש את התיק ולברר את האמת מאחורי סימני השאלה המטרידים התלויים מעל הפרשה.

איפה: yes דוקו "האחיות המוצלחות שלי" (עונה חדשה) מתי: 22 במרץ

מי: אנשים שיודעים שכל המוצלחות דומות זו לזו (הן אחיות של אחרים)

מה: העונה הראשונה של "האחיות המוצלחות שלי", אותה יצרו גלית חוגי ונועה ארנברג, הייתה הדבר הכי ממכר על המסך. דרמה קומית ישראלית אסקפיסטית במהותה אך מתובלת במרירות הבריאה של כל מי שחי בישראל (כן, אפילו במדינת תל אביב). העונה החדשה ממשיכה ללוות את האחיות לבית קטן (נלי תגר, דנה סמו וטס השילוני) פחות או יותר מאותו המקום בו עזבנו אותן - צעדים ראשונים בשוק העבודה, בני זוג דושים, בנות זוג דושיות והרבה ריבים משעשעים על כלום ועל הכל. העונה השנייה והשלישית של הסדרה צולמו במקביל, וגם אותן ביים בכישרון רב גורי אלפי. כמו בעונה הקודמת, בה קיבלנו תפקידי אורח משעשעים של ירון לונדון, גם בעונה החדשה נוכל לראות פרצופים מוכרים כמו הראפר טונה, עלמה זק, תיקי דיין והגברת גילה אלמגור.

איפה: yes comedy (כל הפרקים יהיו זמינים במקביל ב-yes binge) "דיאטת סנטה קלריטה" (עונה חדשה) מתי: 23 במרץ

מי: סוטים עם חוש הומור

מה: עונה חדשה לקומדיית הזומבים שיצרו ויקטור פרסקו ודרו ברימור. ברימור חוזרת לגלם את דמותה של סוכנת הנדל"ן שילה שמגלה בוקר אחד שהיא זומבית ואוכלת בתאווה את שכניה, מכריה ולקוחותיה. לצידה של ברימור, מככב טימותי אוליפנט אותו אנחנו זוכרים לטובה מסדרת סרטי "הצעקה".

איפה: נטפליקס (גם בפרטנר tv) "תחנה 19" (סדרה חדשה) מתי: 26 במרץ

מי: חובבי "האנטומיה של גריי" שלא מסוגלים לראות יותר את אלן פומפאו

מה: הסדרה החדשה השנייה של שונדה ריימס לחודש מרץ היא ספין אוף ישיר ל"אנטומיה" (ארבע שנים לאחר סיום הספין אוף הקודם שלה, "מרפאה פרטית"). "תחנה 19" מתרחשת בתחנת הכיבוי של סיאטל, ועוקבת אחר הכבאים המסורים של העיר - מהקפטן עד אחרון המגויסים. ותעסוק בלוחמות ולוחמי אש, האמיצות והאמיצים שמסכנים את חייהם בזמן המשמרת וגם אחריה. בסדרה החדשה יככב ג'ייסון ג'ורג', ד"ר בן וורן מסדרת האם, שמתאמן בפרקים האחרונים לקראת תפקידו החדש ככבאי, לצידם של ג'ינה לי אורטיז (ד"ר רוזווד) ומיגל סנדובל ("מדיום"). לצורך התפקיד יעזוב ג'ורג' את "האנטומיה" ואת בית החולים "גרייס סלואן", אך צפוי להגיח מדי פעם. הדמויות המרכזיות יוצגו לראשונה בפרק קרוס אובר מיוחד עם "האנטומיה של גריי" שישודר גם הוא החודש.

איפה: yes drama "כוכב אחד לבד" (סדרה חדשה) מתי: 25 במרץ

מי: אנשים שפותחים את הטלוויזיה רק באירועים מיוחדים

מה: פרויקט מושקע במיוחד של הבמאי דארן ארונופסקי ("אימא!", "רקווייאם לחלום") בהגשת זוכה האוסקר וויל סמית'. סיפורו של כדור הארץ דרך עיניהם של אסטרונאוטים ששהו תקופות ממושכות בחלל. הסדרה מלווה בצילומים עוצרי נשימה וראיונות עם מדענים ואנשי רוח.

איפה: ערוץ נשיונל ג'יאוגרפיק, סלקום tv "בארי" (סדרה חדשה) מתי: 26 במרץ

מי: מעריצי "סאטרדיי נייט לייב"

מה: קומדיה שחורה חדשה מבית HBO בכיכובו של ביל היידר ("סאטרדיי נייט לייב"), שגם יצר והפיק אותה יחד עם אלק ברג ("עמק הסיליקון"). בארי הוא צעיר מיואש, מתנקש בשכר נמוך שמתאהב במשחק, בזמן שהוא נמצא במשימת עבודה בלוס אנג'לס. למפעיל שלו קוראים בארי פוצ'ס (סטיבן רוט, "VEEP") והוא שוכר את שירותיו לטובת עבודה בתוככי המאפיה הצ'צנית האלימה. בזמן שהותו בעיר המלאכים, הוא נמשך אל קבוצת הסטודנטים למשחק ורוקם מערכת יחסים מיוחדת עם סאלי (שרה גולדברג). בארי מעוניין לפתוח בחיים חדשים בקהילה הנלהבת ומלאת התקווה הזו, אבל עברו הפלילי אינו עוזב אותו. האם ימצא דרך לשלב בין שני העולמות?

איפה: HOT HBO, yes OH ו-סלקום tv {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן