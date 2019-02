המירוץ לדראג של רופול (Rupaul's Drag Race) למי: גברים שיודעים ללכת על סטילטו ונשים שמעריצות אותם

מתי: 1 במרץ

מה: תופעת הריאליטי של רופול צ'ארלס חוזרת בעונה מספר 11, שבוע בלבד לאחר שהסתיימה עונת האול-סטארס הרביעית (והדי מאכזבת). העונה החדשה, שתשודר במקביל לשידור בארה"ב, מציבה 14 משתתפות חדשות, מלכות דראג שיתחרו על תואר סופרסטארית הדראג של השנה ועל פרס של 100 אלף דולר. הן יגלו שמתחרה נוספת עומדת בדרכן אל הפרס - חביבת הקהל והמודחת הראשונה של עונה 10, מיס ואנג'י, שנאום הפרידה המדבק שלה הפך למגה-מגה ויראלי (Miss….Vangie).

וויסקי קוואליר (Whisky Cavalier) למי: אנשים שאוהבים קצת צחוק בין ירייה לירייה

מתי: 1 במרץ

מה: סקוט פולי, לנצח הקראש שלנו מפליסיטי, מגלם סוכן FBI שחווה פרידה כואבת, משפילה ומצולמת מבת זוגו מנסה לחזור לשגרה, אבל הפרידה משפיעה עליו. סוכנת CIA בגילומה של לורן כהן (המתים המהלכים) עוזרת לו, אבל גם מפריעה לו בסדרה שמנסה להביא את הקסם של בלשים בלילה לשנת 2019.

איפה: סלקום TV לשרוד את אר.קלי (Surviving R. Kelly) למי: מעריצים לשעבר ושונאים בהווה

מתי: 3 במרץ

מה: עדויות חדשות של עשרות נשים, לפיהן הזמר והמפיק אר. קלי (I Believe I Can Fly, זוכרים?), מי שנחשב לאחד מכוכבי הארנ'בי הטובים בעולם, ניצל אותן מינית, נפשית ופיזית והתעלל בהן במשך יותר משני עשורים, מובאות בסדרה החדשה שעוררה זעזוע ברחבי ארה"ב ובעולם כולו, מה שהוביל למעצרו של קלי בשבוע שעבר. בששת פרקי הסדרה, מרואיינים יותר מ-50 אנשים, ביניהם מייסדת תנועת #MeToo, טראנה בורק, המוזיקאים ג'ון לג'נד וסטפני "ספארקל" אדוארדס, מנחת הטלוויזיה וונדי וויליאמס, אשתו לשעבר של קלי אנדריאה קלי, חברתו לשעבר קיטי ג'ונס, אחיו קארי וברוס קלי, ועוד רבים אחרים. כל אלה משרטטים היסטוריה ארוכה וכואבת של האשמות כלפי קלי שלא זכו להתייחסות בתקשורת. אחת הטענות היא שההתעלמות ממעשיו נעוצה בכך שקורבנותיו היו נשים אפרו-אמריקאיות.

איפה: yes המסדר (The Order) למי: אנשים שעדיין משייכים את עצמם לגריפינדור

מתי: 7 במרץ

מה: דרמת פנטזיה חדשה של נטפליקס שמשלבת את ההורמונים של ריברדייל והגיקיות של סדרת סרטי הארי פוטר. המסדר מביאה את סיפורו של נער שמתחיל ללמוד בקולג', ונכנס לאגודה סודית. תחילה נדמה שמדובר באגודה סודית "נורמלית" יחסית, עד שמתברר שהאגודה היא רק חלק מעולם שלם של כשפים ומפלצות.

איפה: נטפליקס לעזוב את נברלנד (Leaving Neverland) למי: מעריצים שעדיין לא בטוחים איפה הם עומדים לגבי ג'קסון וכל השאר

מתי: 8 במרץ

מה: סרט הדוקו המדובר של השנה מגיע למסך כסדרה בשני חלקים. מייקל ג'קסון, אחד האייקונים המפורסמים ביותר בעולם, נחשב עבור רבים כזמר הומניטרי ורגיש שיצר מוזיקה מקרבת-לבבות. הסרט לעזוב את נוורלנד מאת הבמאי דן ריד, מציג שני סיפורים נפרדים, אך מקבילים, של שני גברים, ווייד רובסון (כיום בן 36) וג'יימס סייפצ'ק (כיום בן 40) שג'קסון "פרש עליהם את חסותו" מגיל 7 ו-9 והטריד אותם מינית לאורך שנים במקומות שונים באחוזה ובמהלך סיבובי ההופעות שלו ברחבי העולם. את מעשיו הנוראיים הסתיר מהוריהם תוך מניפולציות שונות, בעודו מציג את יחסיהם כידידות בלבד וכהזדמנות בלעדית להיכנס אל תוך העולם הייחודי והנפלא שלו.

איפה: yes טוני נולד מחדש (After life) למי: מעריצי ריקי ג'רווייס

מתי: 8 במרץ

מה: ריקי ג'רווייס, מי שיצר את המשרד (הבריטית) ונחשב כבר שנים לאחד הגאונים הקומים הגדולים בעולם, חוזר בסדרה חדשה בה הוא מגלם עיתונאי שמתקשה להתמודד עם מותה של אשתו, ונוהג באנטיפתיות מוחלטת כלפי כל מי שמנסה לנחם אותו.

איפה: נטפליקס התחנה למי: ולוגרים בהווה ובעתיד

מתי: 13 במרץ

מה: בזמן שרוב בני הנוער מעלים סלפיז ומשחקים במחשב, חבורת המתנדבים הצעירה של תחנת מד"א בכפר סבא מעבירה כל דקה פנויה בהצלת חיי אדם. הם עומדים במצבי לחץ קיצוניים, מתמודדים עם דילמות גדולות ומוצאים את עצמם לא פעם נקרעים בין החיים הרגילים למחויבות האישית שהשתלטה על חייהם. הקאסט כולל לא מעט כוכבי נוער, ביניהם: גפן ברקאי, שירה לוי, לירון רביבו, שירן סנדלר, נועה בני, רעות אלוש, ירון בן הרוש, בן זיני ועוד.

איפה: HOT טרנסקידס למי: כל הצבעים בקשת

מתי: 13 במרץ

מה: ארבעה בני-נוער ישראליים עוברים תהליך מְשנֶה חיים ובלתי-הפיך.ארבע שנים של מעקב דוקומנטרי אינטימי וחשוף משרטטות תמונה מרגשת, דרמטית ופוקחת עיניים, שבבסיסה שאלות הרות גורל: מה זה אומר להיוולד בגוף שאינו תואם את מגדרך? כיצד היינו נוהגים כהורים כאשר הילד או הילדה שגידלנו אינם מי שחשבנו שהם? והאם האהבה שלנו לילדינו היא אכן אהבה ללא תנאי?

איפה: yes הטובות לקרב (The Good Fight) למי: אנשים שיודעים שמדובר באחת הסדרות הכי טובות בטלוויזיה

מתי: 15 במרץ

מה: עונה שלישית במספר לדרמה המשפטית והפוליטית והספין אוף של האישה הטובה (זצ"ל). העונה חדשה תמשיך לעסוק בנושאים חברתיים כמו הטרדות מיניות, גזע והמצב הפוליטי בארה"ב. יוצרי הסדרה, רוברט ומישל קינג, אומרים שהם מנסים לעקוב קרוב ככל האפשר אחרי האירועים הפוליטיים בזמן אמת ומוכנים לשינויים שיכולים להתרחש בין זמן הצילומים לשידור, אם רוברט מולר ישחרר את פרטי חקירתו על הנהלות הנשיא המכהן, או אם יחל תהליך הדחה מפתיע, לפני שידור הפרקים. אל העונה החדשה מצטרף מייקל שין (הסקס של מאסטרס) לתפקיד קבוע.

איפה: yes אהבה, מוות ורובוטים (Love, Death and Robots) למי: גיקים (מן הסתם)

מתי: 15 במרץ

מה: דייויד פינצ'ר (מועדון קרב) ובמאי דדפול טים מילר, יצרו יחד אנתולוגיה חדשה של סיפורי אנימציה אפוקליפטיים קצרים. תחשבו על העונות הראשונות של מראה שחורה פוגשות את ריק ומורטי ואתם בערך בכיוון.

איפה: נטפליקס חדשים בשכונה (The Neighborhood ) למי: אנשים של הומור בגובה העיניים

מתי: 16 במרץ

מה: קומדיה חדשה בכיכובם של מקס גרינפילד (הבחורה החדשה) וסדריק הבדרן, על מה שקורה כשהבחור הכי חברותי עובר לגור עם משפחתו בשכונה בלוס אנג'לס שבה לא כולם נראים כמוהו או מעריכים את החברותיות שלו (יעני, לבן בין שחורים).דייב ג'ונסון (גרינפילד) הוא גבר בעל מזג טוב, מגשר מקצועי שאשתו ג'מה מתחילה את עבודתה החדשה כמנהלת בית ספר והם עוברים ממישיגן ללוס אנג'לס ולא מוטרדים בכלל מכך שבית חלומותיהם ממוקם בלב שכונה השונה לחלוטין מהעיר הקטנה ממנה באו.

איפה: yes יוצאים מהכלל למי: חובבי טלוויזיה ערכית

מתי: 17 במרץ

מה: סדרה בת 7 פרקים של העיתונאי רוני קובן (עובדה). במסגרת הסדרה קובן יוצא לפגוש קהילות ייחודיות בנוף הישראלי: אנשים שמבחירה או מחוסר ברירה חיים בדרך השונה באופן קיצוני מכל מה שאנחנו מכירים. קובן הולך להכיר אותם מקרוב וגם לחוות איתם את סגנון החיים המיוחד.פרק מיוחד בסדרה צולם במחלקה הסגורה בבית החולים הפסיכיאטרי גהה. זוהי הפעם הראשונה שבית חולים פסיכיאטרי מתיר למצלמות טלוויזיה להיכנס אל תחומי המחלקה הסגורה למשך תקופה ארוכה.

איפה: כאן 11 בת אל הבתולה למי: חובבי ג'יין הבתולה וסדרות כיפיות בכלל

מתי: 18 במרץ

מה: תפקיד ראשי ראשון בטלוויזיה למשי קליינשטיין, בגרסה הישראלית ללהיט האמריקאי ג'יין הבתולה (הם כבר קיבלו איתנו נקודות על התרגום הכי מוצלח לשם לועזי). מה קורה כשבת אל (קליינשטיין) בחורה שמרנית, קפדנית ובתולה בת 23 שחיה עם אמה (שיפי אלוני) וסבתה (רובי פורת שובל), נכנסת לבדיקה שגרתית אצל הגניקולוגית ונכנסת בטעות להריון מהזרעה? במרכז הסדרה משולש אהבה בין בת אל - הבתולה ההריונית לבין מיכאל (תום גרציאני), השוטר המרובע אליו היא מאורסת וגברי (מאור שוויצר), איש עסקים מסעיר שנשוי לאלכס (דניאל גל) והאבא הביולוגי של התינוק שלה. ואם זה לא מספיק מסובך, תוסיפו עלילת רצח מפותלת, שקרים ומזימות, אהבות, תשוקות, בגידות וכוכב זמר מזרחי אחד המכונה הסולטן (יובל סגל), שמתחברים לכדי טלנובלה ים תיכונית פרועה ומצחיקה המתרחשת בעיר הנמל השוקקת אשדוד.

איפה: HOT בידור לות'ר (Luther) למי: אנשים שיודעים שאידריס אלבה הוא הגבר הלוהט בתבל

מתי: 31 במרץ

מה: סדרת הפשע הפסיכולוגית והאפלה בכיכובו של אידריס אלבה (הסמויה) בתפקיד הבלש ג'ון לות'ר, חוזרת בעונה חמישית וחדשה שתכלול ארבעה פרקים בלבד (כמיטב המסורת הבריטית). והפעם: כשמהצללים האפלים של לונדון יוצא סיוט חדש, הבלש ג'ון לות'ר יתעמת שוב עם השחיתות האנושית, אבל אפילו כשהחקירה תיקח אותו קרוב מתמיד אל הטבע האמיתי של הרוע, לות'ר המסוייג יצטרך להתעמת פעם נוספת עם הרוחות מעברו. וכשהוא חוזר אל קו האש הוא חייב לבחור על מי להגן ואת מי להקריב ולא משנה באיזו דרך יבחר ללכת, יהיו לכך השלכות הרסניות על הסובבים אותו, ולות'ר עצמו ישתנה לתמיד. על תקן הפתעה מן העבר אנחנו צפויים לקבל את אליס מורגן (רות וילסון, הרומן), בהופעת אורח.

