האנטומיה של גריי (Grey's Anatomy) למי: מכורים בלבד

מתי: אתמול

מה: מסחטת הדמעות הכי וותיקה על המסך שלכם חוזרת לעונתה ה-15 בסימן - "עד מתי?!". כמו העונות הקודמות של דרמת בית החולים הכי מצליחה בטלוויזיה, גם העונה החדשה תעסוק בעיקר באהבה - מניתוח לב פתוח ועד לב שבור בעקבות אהבה נכזבת. השואוראנרית, קריסטה ורנוף, הצהירה לפני עליית העונה שהיא שמה לעצמה למטרה להפוך את הסדרה ליותר שמחה, מוארת ומשעשעת לאחר מספר עונות שהיו - גם לדעתה - כבדות ואפלות. העונה נפתחת מיד לאחר אירועי העונה הקודמת, אז עזבו אפריל ואריזנה (שרה דרו וג׳סיקה קאפשו בהתאמה) לטובת אהבה, החתונה של אלכס וג׳ו והגילוי של טדי (קים רייבר) שהיא בהריון. ומה לגבי מרדית גריי (אלן פומפאו)? נראה שגם היא תזכה למצוא אהבה חדשה.

מתי: 3 באוקטובר

מה: מסחטת דמעות חדשה אך לא פחות מצליחה היא החיים עצמם שחוזרת בעונה שלישית. בעונה השנייה ראינו את חייהם של האחים למשפחת פירסון: קייט (כריסי מץ), קווין (ג׳סטין הארטלי) ורנדל (סטרלינג קיי בראון), נפרשים על פני העבר והעתיד, והעונה - מבלי להיכנס למלכודות ספוילרים גדולות מדי - אפשר לספר שהרבה שאלות שנשארו פתוחות בעונה הקודמת, צפויות לקבל מענה, למשל למה קווין וזואי טסו לויאטנם, מדוע טובי לא מצליח לצאת מהמיטה ומי זו אותה "היא" שרנדל וטס לא מסוגלים לפגוש? כמו כן, העונה החדשה חוזרת לתחילת ההיכרות בין בת׳ (מנדי מור) וג׳ק (מיילו וטנמיליה), כולל סיפור השירות שלו במלחמת ויאטנם. מקווים שהכנתם טישו.

איפה: yes פה גדול (Big Mouth) למי: מתבגרים ברוחם

מתי: 5 באוקטובר

מה: העונה הראשונה של פה גדול אותה יצרו ניק קרול, אנדרו גולדברג, מארק לוין וג׳ניפר פלקאט, הייתה אחד הדברים הכי מצחיקים ומרגשים שראינו על המסך. הקומדיה המצוירת על גיל ההתבגרות של החברים הטובים, ניקו ואנדרו, הזכירה לנו ברגעים רבים את העליבות המהנה והמענה של גיל ההתבגרות שלנו, ומפלצות ההורמונים שליוו את התקפי החרמנות והחרדה שלהם, נראו לרגע כמו החיים שלנו היום, הרבה אחרי גיל 12. בעונה החדשה הנערים ממשיכים להתבגר, מה שאומר שלבנות יש חזה גדול יותר ולבנים קשב נמוך יותר. אה, וצפויה גם התנסות ראשונה עם חשיש. יהיה מצחיק (ועצוב).

איפה: נטפליקס וויל וגרייס (Will and Grace) למי: חובבי נוסטלגיה וגייז באופן כללי

מתי: 5 באוקטובר

מה: בשנה שעברה חזרו וויל, גרייס, קארן וג׳ק אל מסך הטלוויזיה שלנו לאחר 11 שנות הפסקה. במפתיע, הגיבורים והשחקנים שמגלמים אותם, נראו רעננים למדי ולא, לא היה מדובר רק בבוטוקס (אולי קצת). למרות שהם איתנו כבר עשרים שנה, לא הרבה השתנה בחייהן של הדמויות: וויל עדיין עורך דין, גרייס עדיין מעצבת פנים וג׳ק וקארן עדיין חסרי תועלת אבל מחזיקים את הסדרה על כתפיהם. לפי הטיזרים לעונה החדשה נדמה שהחבורה כולה הולכת להתרכז במציאת זוגיות. שיהיה בהצלחה.

איפה: פרטנר TV בואו לאכול איתי - עונת הזוגות (עונה חדשה) למי: פודיז מרושעים

מתי: 9 באוקטובר

מה: אחרי שנים בהם אנחנו חיים משידורים חוזרים של הדוקו ריאליטי הכי מרושע ומענג שנעשה בישראל, סוף סוף מגיע הקתרזיס בדמות פרקים חדשים. הסדרה שמבוססת על הפורמט הבריטי של Come Dine With Me, מביאה אל המסך בכל פרק חמישה בשלנים חובבים שמארחים בביתם סעודה בת שלוש מנות ולאחר מכן מקבלים ציון מחברי הקבוצה (מאחורי הגב כמובן). העונה השלישית תהיה עונת זוגות ובה בכל שבוע יתחרו שלושה זוגות מרחבי הארץ שיארחו בביתם ארוחה בת שלוש מנות: ראשונה, עקרית וקינוח. בתום שלושת האירוחים, הזוג שיקבל את הציון הגבוה ביותר יזכה בנסיעה קולינרית לאיטליה. אם הליהוק יהיה מוצלח כמו בשתי העונות הראשונות של הסדרה והקריינות של שי אביבי תשאר מרושעת כתמיד, אנחנו כבר יודעים מה הסדרה שאנחנו הכי רוצים לאכול החודש.

איפה: כאן 11 המנצח (סדרה חדשה) למי: חובבי מוזיקה כבדה וסדרות קלילות (או להיפך)

מתי: 13 באוקטובר

מה: הדרמה החדשה של אורי אלון (שטיסל) ל-yes, מביאה אל המסך כמה מהשחקנים הבכירים ביותר בתעשייה המקומית: ליאור אשכנזי, דב׳לה גליקמן, ליאורה רבלין, אפרת בן צור, נועה קולר ועוד. המנצח היא דרמה מוזיקלית שעוסקת בנח (אשכנזי), פסנתרן בינלאומי שעזב את ישראל לפני שנים רבות לטובת קריירה מצליחה כמנצח, וחוזר אליה במפתיע וללא כל הסבר רגע לפני קונצרט גדול בשיקגו. נח חוזר לגור אצל הוריו (גליקמן ורבלין) ומגלה שדברים לא נשארו כשהיו - אביו לוקה בדימנציה מתקדמת ואימו הפכה ליותר נוקשה. הוא מחליט לקחת את מקומו של המנצח של חבורת הזמר המקומית שבדיוק הלך לעולמו ונשאב לחיי הקהילה הקטנים בפתח תקווה, בה הוא מנצח על חברות הזמר של המתנ"ס המקומי. הסדרה כוללת גם ביצועים לשירים ישראלים של חווה אלברשטיין, עידן רייכל, אריק איינשטיין ועוד.

איפה: yes קמפינג (Camping) למי: מעריצי לינה דנהאם

מתי: 16 באוקטובר

מה: הסדרה החדשה של לינה דנהאם וג׳ני קונר, שתי הנשים המבריקות שעומדות מאחורי הסדרה בנות. קמפינג מבוססת על קומדיה בריטית מצליחה באותו השם - מה הקטע של האמריקאים עם עיבוד סדרות בריטיות? אין לנו תשובה טובה לכך - שכבר זכתה בפרס ה"באפטה". ג׳ניפר גארנר (שעשתה את זהות בדויה ובן אפלק כידוע) חוזרת לטלוויזיה אחרי שנים כקת׳רין - אישה שמחליטה לקחת את בעלה הבוק, וולט (דייוויד טננט), לחופשת קמפינג לכבוד יום הולדתו. מה שאמור היה להיות חופשה מרגיע בחיק הטבע הופך מהר מאוד לסיוט כשאל הטיול מצטרפים חברים ומשפחה לא קרואים, בהם אחותה קרלין (יונה סקיי), החברה הכי טובה לשעבר) וג׳נדייס הרוחנית (ג׳ולייט לואיס). האם הנישואים של קת׳רין ו-וולט ישרדו את החופשה? ובעיקר - האם קמפינג תצליח לרגש ולהצחיק אותנו כמו בנות?

איפה: yes, HOT וסלקום tv מלכות (סדרה חדשה) למי: פושעים מלידה וכאלה שמתגעגעים ל-הבורר

מתי: 25 באוקטובר

מה: דרמת הפשע החדשה שיצרו דרור נובלמן וגל זייד ל-HOT ומביאה לראשונה למסך את ריטה בתפקיד ראשי. בעיצומה של מסיבת רווקים של משפחת עבריינים "כבדה" כמו שאומרים, מתנקשים עולים אל היאכטה החגיגית ומחסלים את כל הגברים של המשפחה. הנשים לבית משפחה מלכה, להלן - מלכות, נשארות לבד להתמודד עם האבל ולנהל את עסקי המשפחה. בראשן של הבנות עומדת דורי, בגילומה של ריטה, מי שהייתה נשואה לאב המשפחה ונאלצת להיכנס לנעליו. מלבדה נמצאות במשפחה גם ביתה ליזי (דאנה איבגי), נעמה הפסיכולוגית (מלי לוי) והארוסה של בנה המנוח - ספיר (ליהי קורונובסקי). מלכות משלבת בין דרמת פשע אלימה ומופרעת להרבה הומור שחור, בהתאם לסדרה שנוצרה על ידי נובלמן, מי שאחראי לטלנובלות המעולות האלופה ו-טלנובלה בע"מ. עוד בקאסט העמוס אפשר למצוא את אימה של ריטה, שרונה יהאן פרוז, אורלי זילברשץ, עומר דרור, נופר סלמן (הכוכב הבא), מיכאל אלוני, יגאל נאור ואלברט אילוז.

איפה: HOT ארוחת ערב עם הרווה (My Dinner With Herve) למי: מי שמאמינים בחברויות בלתי אפשריות

מתי: 26 באוקטובר

מה: סרט טלוויזיה חדש של רשת HBO בכיכובם של פיטר דינקלג׳ (טיריון לאניסטר ב-משחקי הכס) וג׳יימי דורנן (50 גוונים של אפור) ארוחת ערב עם הרווה מבוסס על סיפור חברותם האמיתי של העיתונאי הכושל דני טייט (דורנן) והשחקן הצרפתי הרווה וילשז (דינקלג׳). העלילה מתרחשת בלילה פרוע אחד בלוס אנג׳לס, לילה שישנה את חייהם מהקצה אל הקצה. את הסרט ביים סאשה גרבסי, מי שמתמחה בתיעוד הוליווד בסרט היצ'קוק ומלבד דינקלג׳ ודורנן משחקים אנדי גארסיה, מיריי אנוס ואונה צ׳פלין.

איפה: yes, HOT וסלקום tv הרפתקאותיה המצמררות של סברינה ( Chilling Adventures of Sabrina) למי: חובבי זוועה ורומנטיקה

מתי: 26 באוקטובר

מה: בנטפליקס מתכוננים להאלווין עם סדרת פנטזיה גותית חדשה שאולי תצליח למלא את החלל של דברים מוזרים שתשוב אלינו רק בשנה הבאה. סברינה ספלמן, היא נערה עם סוד אפל החיה חיים כפולים - מכשפה בין בני אנוש. לקראת יום הולדתה ה-16, סברינה צריכה לבחור בין עולם המכשפות של משפחתה לבין העולם האנושי של חבריה. קירנן שיפקה שאנחנו זוכרים ואוהבים כסאלי דרייפר מ-מד מן תנסה להפיח חיים בדמות הקומיקס הוותיקה, ששייכת ל-ארצ'י, אותו עולם בו מתרחשת גם דרמת הנעורים ריברדייל.

איפה: נטפליקס ארמי אוף לאברז בארץ הקודש (סרט תיעודי) למי: חובבי נוסטלגיה

מתי: 28 באוקטובר

מה: בשנות התשעים הוציאה להקת הפופ השבדית "ארמי אוף לאברז" (צבא האוהבים) שורה של להיטי יורו טראש קאמפיים וסופר מיניים. בסרטו התיעודי של אסף גלאי, הוא מתלווה אל הסולן שלה, ז׳אן פייר ברדה, בזמן שהוא עוזב את שבדיה ומחליט, מכל המקומות בעולם, לעלות לארץ הקודש. האם זה קשור בכך שהלהקה זכתה לפופולריות רבה בישראל?

איפה: ערוץ 8 ב-HOT פרויקט קליזו (סדרה חדשה) למי: ולוגרים

מתי: 29 באוקטובר

מה: סהר קליזו, יוטיובר לוהט במיוחד שמוכר לילדים מגיל 6 ועד 16, עושה את המעבר אל המדיום המיושן שנקרא טלוויזיה. בגיל 24 קליזו מתחזק עמוד יוטיוב ובו יותר מרבע מיליון עוקבים, עמוד אינסטגרם עם 131 אלף עוקבים ומאות אלפי צפיות לכל תוכן שהוא מעלה. לחבורה של קליזו קוראים "מיי וייב" והם נוהגים לעשות מתיחות, פעלולים וסתם צחוקים כדי להעביר את היום ולהכניס כסף מתוכן שיווקי. פרויקט קליזו מלווה את חייו בין בריכות, אקסיות ושאיפות - אמיתית - להפוך לכוכב הכי גדול בישראל.

