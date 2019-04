אספרגר זה אנחנו - On Tour With Asperger's Are Us



למי: אנשים שמריעים לאנדרדוג

מתי: 4 במאי

מה: האחים מארק וג'יי דופלאס (חדר 104) יצרו סדרה דוקומנטרית חדשה ומרגשת בשישה חלקים. הסדרה עוקבת אחרי "אספרגר זה אנחנו", קבוצה של ארבעה קומיקאים עם תסמונת אספרגר, שיוצאים לסיבוב הופעות שאפתני. חברי הקבוצה - נואה בריטון, אית'ן פינלן, ג'ק הנקי וניו מייקל אינג'מי - יוצאים למסע בן שישה שבועות מבוסטון ועד לוס אנג'לס ומשתפים את הצופים בנקודת המבט הייחודית שלהם על החיים ובקהילה שהקימו יחד. הארבעה חווים עליות ומורדות, מופיעים לעיתים מול אולמות ריקים ולעיתים מול קהל נלהב, מתמודדים עם מתח קבוצתי ועם רכב שמותיר אותם לא פעם תקועים בצד הדרך.

איפה: HOT ,yes וסלקום TV הביסקסואלית - The Bisexual



למי: אנשים שלא מוכנים להתחייב לסדרה אחת

מתי: 6 במאי

מה: השיח סביב ביסקסואליות הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות כאשר יותר ויותר אנשים מוצאים את האומץ לאתגר את ההגדרות הקיימות ולצאת מהארון הביסקסואלי. דזירה אקאבאן, שכבר הוכתרה על ידי המבקרים כ״לינה דנהאם הבאה״, היא יוצרת הסדרה שגם מביימת אותה ומשחקת בה. הסדרה מספרת את סיפורה של ליילה, אישה צעירה שלוקחת הפסקה ממערכת היחסים שלה עם סיידי (מקסין פיק), בת הזוג שלה זה שנים רבות. לאחר הפרידה ליילה עוברת דירה יחד עם שותף חדש, גייב (בריאן גליסון), בעזרתו היא מתחילה לבחון את ההבדל בין מערכות יחסים עם נשים למערכות יחסים עם גברים. היא חוקרת את הביסקסואליות שלה, את הבושה שהיא חשה כלפיה ואת התגובות של הסביבה, שמתקשה לקבל אותה. האם הביסקסואלית תצליח להיות ההכי גאים שיש של הקהילה הביסית? כולנו תקווה.

איפה: yes לוציפר - Lucifer



למי: אנשים שנמשכים לצד האפל (עם שטן כזה חתיך אפשר להבין אותם)

מתי: 8 במאי

מה: נטפליקס אימצה את קומדיית האקשן האהובה אחרי שרשת פוקס החליטה לבטל אותה בתום שלוש עונות. למי שעדיין לא הצטרף לטרמפ אל האופל נזכיר שהסדרה מלווה את שליט הגיהנום (ע"ע לוציפר אותו מגלם טום אליס הלוהט) שמואס בחיים מתחת לאדמה ועובר ללוס אנג'לס שם הוא מנהל מועדון לילה ומשמש כיועץ משטרתי. בעונה החדשה מצטרפת לסדרה גם ענבר לביא הישראלית באחד התפקידים הראשיים, היא מגלמת את איב (דמותה המקראית של חווה) שמגיעה אל עיר החטאים ומשתפת פעולה עם לוציפר למגינת ליבה של קלואי (לורן גרמן).

איפה: נטפליקס עולם חדש - The Society



למי: אנשים שמחכים שההורים כבר יצאו מהבית (גם אם הם כבר מעל גיל 30)

מתי: 10 במאי

מה: דרמת מתח ומסתורין חדשה של נטפליקס שיצר כריסטופר קייזר, שעומד גם מאחורי סדרת הקאלט שולחן לחמישה. קבוצת מתבגרים, כולם בגילומם של שחקנים אלמוניים פחות או יותר, נותרת לבד בעיירה האמידה ווסט האם לאחר שכל התושבים המבוגרים נעלמים ללא הסבר. הצעירים מתחילים לגבש חברה עצמאית אך כמו שניתן לדמיין הדרך לשם לא פשוטה בכלל ורצופה בלא מעט אלימות ופסקול של בילי אייליש.

איפה: נטפליקס טיול לנאפה - Wine County



למי: אנשים שמתכוננים למסיבת רווקות

מתי: 10 במאי

מה: איימי פולר (סאטרדיי נייט לייב, מחלקת גוונים ונוף) היא אחת הכותבות הקומיות האהובות והמצליחות בהוליווד. סרט הביכורים של פולר נוחת בקרוב בנטפליקס ומלא בשמות של שחקניות מצחיקות ומוכשרות: מאיה רודולף (מסיבת רווקות), רייצ'ל דראץ' (סאטרדיי נייט לייב), אנה גאסטייר (ילדות רעות), ג'ייסון שוורצמן וטינה פיי. הסרט מתחיל כפי שהייתם מצפים: חבורת נשים נוסעת לסוף שבוע בנאפה כדי לחגוג יום הולדת 50 לאחת מהן. כמו שאתם מנחשים התכנית שלהן לא הולכת כמתוכנן, המפגש בין החברות הוותיקות מציף מתחים ישנים, או בקיצור: הבנות של מסיבת רווקות התבגרו אבל הן עדיין לא יודעות להתנהג בהתאם.

איפה: נטפליקס צ'רנוביל - Chernobyl



למי: אנשים שרגישים לקרינה

מתי: 11 במאי

מה: מיני סדרה בת חמישה פרקים שהיא שיתוף פעולה בין HBO האמריקאית ו-Sky הבריטית. ג'ארד האריס (מד מן), סטלן סקארסגרד (ת'ור) ואמילי ווטסון (לשבור את הגלים) מככבים בדרמה המושקעת שצולמה בליטא (צ'רנוביל עצמה עדיין נחשבת לבעלת קרינה גרעינית מסוכנת) ומתארת את מאורעות האסון הגרעיני שהתרחש באפריל 1986. ואלרי לגאסוב (האריס) הוא פיזיקאי גרעיני מוביל שהיה אחד הראשונים שהבינו את גודל ההשלכות של האסון. סקאסגרד מגלם את סגן ראש ממשלת ברית-המועצות, שמונה על ידי הרמלין להוביל את הועדה הממשלתית לחקירת אסון צ'רנוביל בשעות שאחרי האירוע ואולנה חומיוק (ווטסון) היא פיזיקאית גרעינית סובייטית שיוצאת לפתור את התעלומה שמאחורי האסון הנורא.

איפה: HOT ,yes וסלקום TV אבא כתב פורנו - My Dad Wrote A Porno



למי: אנשים שמקבלים בדיחות גסות מאבא בוואטספ

מתי: 17 במאי

מה: ספיישל קומי של HBO המבוסס על הפודקאסט המצליח באותו השם, בהנחיית הקומיקאים ג'יימי מורטון, ג'יימס קופר ואליס לוין שגם הפיקו את האירוע. במסגרת המופע הקומי מקריא מורטון פרקים מתוך סדרת הרומנים ה"אירוטיים" שכתב אביו תחת שם העט "רוקי פלינסטון". קופר ולוין מספקים פרשנות משעשעת לטקסט תוך כדי הקראתו של מורטון.

איפה: HOT מלכוד 22 - Catch 22



למי: אנשים שמעריכים קלאסיקות

מתי: 23 במאי

מה: מיני-סדרה בת שישה פרקים המבוססת על ספרו האייקוני של ג'וזף הלר. הסדרה מתרחשת במלחמת העולם השנייה ועוקבת אחר הרפתקאותיה של טייסת בחיל-האוויר האמריקאי המוצבת באיטליה, בזמן שהעולם נקרע לגזרים על ידי המלחמה. ג'ורג' קלוני, שתיאר את הסדרה כפרויקט חייו, הפיק את הסדרה יחד עם זוכה האוסקר גרנט הסלוב (ארגו), ובחר באופן אישי את השחקנים לפרויקט והם כוללים בנוסף אליו את יו לורי (האוס) ואת קייל צ'נדלר (אורות ליל שישי). במרכז הסדרה עומד קפטן ג'ון יוסיריאן (כריסטופר אבוט) אנטי גיבור מרדן ועיקש הנחוש לשמור על שפיות דעתו. יוסיריאן נלחם במערכת הצבאית חסרת ההיגיון בקרב שכנראה לעולם לא ינצח בו. הוא ניסה לעזוב את הצבא פעמים רבות ואף טען לאי שפיות אך תמיד נחסם על ידי "מלכוד 22": חוק בירוקרטי שקובע שאדם נחשב לא שפוי אם הוא מעוניין לצאת למשימות מסוכנות, אבל בקשה להפסיק לצאת למשימות תחשב הוכחה לשפיותו ולכן הוא כשיר לצאת לקרב.

איפה: yes השלכות - What/IF



למי: אנשים שמבינים שלכל החלטה בחיים יש השלכות (גם להחלטה להתחייב לבינג' חדש בנטפליקס)

מתי: 24 במאי

מה: רנה זלווגר חוזרת באנתולוגית מתח חדשה של נטפליקס. הסדרה מתמקדת בזוג נשוי טרי ותפרן שמקבל הצעה רווחית אך מפוקפקת מאישה מסתורית. את הסדרה יצר מייק קלי (נקמה) והוא מבטיח שכל עונה של השלכות תבחן תרחישים בהם אנשים רגילים נדרשים להתמודד עם סיטואציות מוסריות מורכבות. בהתחשב במדיניות הביטולים האכזרית של נטפליקס כדאי להמתין ולראות איך היא שורדת את מבחן העונה הראשונה.

איפה: נטפליקס גברת ווילסון - Mrs. Wilson



למי: אנשים שנכוו על ידי מתחזים/אודטה

מתי: 26 במאי

מה: מיני סדרה מבית BBC בה השחקנית רות וילסון (לות'ר) מגלמת את סבתה, אליסון וילסון, בסיפור שמבוסס על חייה. בלונדון של שנות ה-60 אליסון שבורת לב כאשר בעלה, סוכן ביון לשעבר וסופר ידוע בהווה, נפטר במפתיע. אך כאשר אישה זרה מופיעה על סף דלתה וטוענת שהיא למעשה אשתו, אליסון מתחילה לגלות שהיא כלל לא הכירה את הגבר שאיתו בילתה את חייה. בעודה מנסה לשמור את הסוד מפני ילדיה ולהתמודד עם האירועים הממוטטים שפקדו אותה, נראה שמסכת הגילויים רק מתחילה. מי שמתקשה לשחרר ממשחקי הכס יוכל למצוא כאן גם את איאן גלן (סר ג'ורה מורמונט).

איפה: yes דם ואוצרות - Blood & Treasure



למי: אנשים שאין להם כח לבינג'

מתי: 26 במאי

מה: סדרת אקשן הרפתקאות קלילה וסקסית מבית היוצר של מארק ווב (500 ימים של סאמר, וסדרת סרטי ספיידרמן). דם ואוצרות עוקבת אחרי מומחה מבריק לעתיקות וגנבת אומנות ערמומית (מאט באר וסופיה פארנס) שחוברים יחדיו כדי לתפוס טרוריסט אכזרי שמממן את תקיפות הטרור שלו בעזרת בזיזת עתיקות. וכמובן שבזמן שהם מזגזגים על פני הגלובוס במרדף, הם מוצאים את עצמם לפתע במרכזו של מאבק בן 2000 שנה על ערש הציוויליזציה.

איפה: yes אם אב ובן - MotherFatherSon

למי: אנשים שמוכנים להמתין בסבלנות (עד שיגיע האקשן)

מתי: 29 במאי

מה: מיני סדרה בת שמונה פרקים של BBC, שנוצרה על ידי התסריטאי טום רוב סמית' (הרצח של ורסאצ'ה) ובכיכובו של ריצ'ארד גיר. גיר מגלם כאן את מקס פינץ', העומד בראש אחת מאימפריות התקשורת המשפיעות בעולם. הכוח שלו טמון במידע שבו הוא סוחר: הוא מחזיק בסודות אפלים על כולם ומשתמש בכוח הזה ללא רחם. בנו קיידן הוא העורך הצעיר ביותר של ה"נאשיונל ריפורטר", המגזין היוקרתי של מקס, אבל הוא לא מצליח לעמוד בציפיות של אביו, קורס תחת הלחץ ומטביע את כאבו בסמים. כשקיידן עובר שבץ שמותיר אותו חסר אונים, הוא נאבק לבנות מחדש את חייו. עבור קת'רין, אמו של קיידן ואשתו לשעבר של מקס, מדובר בהזדמנות שנייה להיות אמא. כעיתונאית מכובדת לשעבר ממשפחה בריטית עשירה, היא נחושה להתחבר מחדש לבן שמקס הרחיק ממנה. בעוד שמקס וקת'רין נלחמים על נשמתו של בנם, קרב נוסף מתרחש ברקע. קיידן יודע סודות שעלולים להביא למפלתו של מקס, אבל אי אפשר לקנות את שתיקתו. זו מלחמה על המשפחה, מלחמה על האמת - מלחמה על לבה של המדינה כולה.

איפה: HOT ,yes {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן