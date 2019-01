נייטפלייר (NightFlyers) למי: אנשים שאמרו לעצמם: "וואלה, משחקי הכס בחלל נשמע כמו רעיון פצצה"

מתי: 1 בפברואר

מה: סדרה חדשה המבוססת על נובלה (אוסף סיפורים בעלי אותה תמה) מאת ג'ורג' ר.ר. מרטין. סיפורם של שמונה מדענים ואדם בעל יכולות טלפתיות שיוצאים למשימה נועזת שמטרתה ליצור קשר עם חייזרים. בארצות הברית נייטפלייר משודרת בערוץ SyFy אך היא מופצת ברחבי העולם על ידי נטפליקס.

מתי: 1 בפברואר

מה: סדרה חדשה שיצרו איימי פוהלר ונטשה ליון (כתום זה השחור החדש) עבור נטפליקס. נדיה (ליון) לכודה בלולאת זמן סוריאליסטית: היא מתה וחיה מחדש את יום הולדתה ה-36 פעם אחר פעם. החוויה המוזרה הזאת מאלצת אותה להתמודד עם שאלות של חיים ומוות (תרתי משמע).

איפה: נטפליקס דוקטור פוסטר (Doctor Foster) למי: אנשים שחוו גירושים רעים במיוחד

מתי: 6 בפברואר

מה: הדרמה הבריטית המעולה שכתב מייק ברטלט ובכיכובה של סורן ג'ונס (נעלמת) חוזרת בעונה שנייה. אחרי שבעונה הראשונה דוקטור ג'מה פוסטר יצאה מדעתה אחרי שגילתה שבעלה האהוב סימון הסתיר ממנה קריסה כלכלית וניהל רומן ארוך עם בחורה צעירה שהכניס להריון. בעונה החדשה ג'מה חיה חיים שלווים ושגרתיים עם טום בנה, עד שסימון וקייט (ג'ודי קומר) שבים לעיירה עם התינוקת שלהם ועולמה מתהפך שוב ומתפרק בדרכים שלא יכלה לדמיין קודם.

איפה: yes וסלקום tv 2025 למי: כל מי שמת לדעת איפה הוא יהיה בעוד 6 שנים

מתי: מתישהו במהלך פברואר

מה: יורם זק וארז טל חוזרים לשתף פעולה במגה ריאליטי חדש שאת הטיזרים לקראתו אנחנו רואים כבר מספר שבועות על המסך. אז האם באמת קבוצה של ישראלים הולכת לעבור לעתיד? יכול להיות שבקשת הצליחו לבנות מנהטן קטנה ליד יבנה הציורית? והאם קורין גדעון היא בכלל אנדרואיד שנשלח אלינו מהעתיד? איך אומרים, אל תאמינו לשמועות. טוב, אולי לחלק.

איפה: קשת 12 חוף מבטחים (Safe Harbour) למי: סטודנטים לתואר ראשון בפסיכולוגיה (אף אחד במילא לא מתקבל לתואר שני)

מתי: 7 בפברואר

מה: מותחן פסיכולוגי אוסטרלי בן ארבעה פרקים. קבוצת חברים מבריסביין, שני זוגות וחברה משותפת, יוצאת לחופשת שייט של פעם בחיים. היעד? אינדונזיה. בדרך הם נתקלים בסירת דייגים נוטה לטבוע, עמוסה במבקשי מקלט שעושים את דרכם לכיוון אוסטרליה, מפגש שישנה את חייהם לעד, כששאלות מורכבות הנוגעות באזורים האפורים של המוסריות והפוליטיקה, משסעות את הקבוצה, והמסע בחזרה לאוסטרליה הופך כואב ומסובך.

איפה: yes שרופים למי: אוהדי כדורגל או כאלה שנהנים לצחוק עליהם

מתי: 7 בפברואר

מה: עונה שנייה לסדרה שמלווה שלושה אוהדי בני יהודה שנותנים בכל פרק הצצה לטירוף, לאמונות התפלות ולשגרה השרוטה של אוהדי הכדורגל השרופים בדרכם לעוד משחק של קבוצתם האהובה. למרות הלוק האותנטי הסדרה מתוסרטת לגמרי ומככבים בה: דורון בן דוד (פאודה), יוסי צברי (נפלת חזק) וגולן יורקביץ'.

איפה: פרטנר tv (ערוץ טדי) האמת (The Truth) למי: חובבי טלנובלות 2.0

מתי: 12 בפברואר

מה: מותחן ספרדי שעוקב אחר חזרתה של פאולה גרסיה היפה והמסתורית, כעת בת 17, שנעלמה בנסיבות מוזרות שמונה שנים קודם לכן, אל חיי משפחתה וחבריה, ללא הסבר הגיוני ומשכנע. שוטר צעיר ושאפתן בשפ מרקוס אגויה (הדוגמן ג'ון קורטג'רנה, שהיה בן הזוג של מדונה) ממונה לחקור את תעלומת שיבתה של פאולה, לאחר שהסיפור שלה מתגלה כמבלבל ומלא בסתירות, ומופתע לגלות שמשפחתה מוכנה להתעלם מהכל ולקבל את פאולה כמי שהיא טוענת שהיא. גם עיתונאי וותיק בשם לאלו רואיז, מי שסיקר לפני שמונה שנים את היעלמותה של פאולה, חושד שהמשפחה קשורה להעלמות ולחזרה שלה.

איפה: yes אקדמיית המטרייה (The Umbrella Academy) למי: מעריצי הנוקמים שעדיין לא התגברו על תאנוס

מתי: 15 בפברואר

מה: הפקת המקור הכי גדולה של נטפליקס לשנת 2019 (בינתיים): משפחה לא מתפקדת של גיבורי על מתאחדת כדי לפתור את התעלומה שאופפת את מות אביהם ועל הדרך גם את האיום ביום הדין. מקור הסיפור בשנת 1989 אז ארבעים ושלושה תינוק7ות נולדו באופן בלתי מוסבר לנשים אקראיות שלא הראו שום סימני הריון ביום הקודם. הקאסט הסופר מגניב כולל את אלן פייג', מרי ג'יי בלייג', טום הופר, איידן גאלאגר ועוד.

איפה: נטפליקס המתקשרים למי: אנשים שמשתמשים במונחים כמו בתולה בסימן עקרב

מתי: 18 בפברואר

מה: דוקו ריאליטי חדש שמספק הצצה לעולם התקשור המיסטי, עולם שלמרות הפופולריות שלו זוכה ללא מעט לעג בקרב הציבור הרחב. המתקשרים מספקת הצצה לחייהם של ארבעה מהמתקשרים המצליחים ביותר בישראל: אילן שלמה, יריב אפרת, ינון בן דוד ואופירה דהן. בכל פרק יחשפו המתקשרים לדמויות ולסיפורים יוצאי דופן של אנשים מהישוב אך גם של סלבס כמו סקאזי, דודו כהן מעפולה, דורון מירן וסתיו סטרשקו. אנחנו חוזים שמדובר בקאלט.

איפה: HOT הגנגסטר המקורי (O.G) למי: אנשים קשוחים שעובדים בהייטק

מתי: 24 בפברואר

מה: ג'פרי רייט (ווסטוורלד) מככב בסרט דרמה יוצא דופן מבית HBO. הסרט צולם בין כותלי בית הכלא פנדלטון באינדיאנה ומשתתפים בו לצד רייט אסירים אמיתיים בתפקידי משנה. לואיס (רייט), לשעבר מנהיגה הבלתי מעורער של כנופיה בבית הכלא, נמצא כעת בשבועות האחרונים לפני שחרורו ממאסר של 24 שנים. לואיס, שלוקח תחת חסותו אסיר חדש שמגיע לכלא, ביצ'ר (שם שישמע מוכר לחובבי אוז), מתמודד עם האתגרים שמלווים את חזרתו הצפויה לחיים שבחוץ - בעודו מנסה להציל את חברו מהסתבכות עם חברי הכנופיה.

איפה: HOT פאנץ' למי: אנשים שעשו לייק לעמוד כשאמא ואבא בני דודים וגם מקריאים בקול פוסטים מתוכו

מתי: 27 בפברואר

מה: דרמה חדשה על עלייתה המטאורית של סצנת הסטנד אפ הישראלית בשנות התשעים. במרכז הסדרה, יחסים מורכבים בין אב ובנו: חמי פרוסט (צחי גראד) מנהל ה"הפיצה פאנץ'", מועדון סטנד אפ קטן ואיכותי, אשר הפך לגורו של הסטדנאפיסטים הצעירים. מולו עומד מיכאל (מאור שוויצר), הבן שלו, צעיר אמביציוזי שחוזר מאמריקה, מלא ברעיונות חדשים כיצד לנצח את המועדון החדש שמוקם להם מתחת לאף. הסדרה מבוססת על סיפורים אמיתיים הקשורים במועדון ה"דומינו גרוס" המיתולוגי ששלט באותה תקופה, ומועדון ה"קאמל קומדי קלאב" החדש והנוצץ שקם ואיים על ההגמוניה. מלבד גראד ושוויצר, תוכלו למצוא בפאנץ' גם את אורלי זילברשץ, רון שחר, עוז זהבי ודר זוזובסקי כשלצידם כמה כוכבי רשת: איתי זבולון, נווה צור, מוחמד נעמה ועוד.

איפה: yes נבקש שתתעכבו על השיניים של עוז זהבי. תודה | צילום: דני שוורצמן באדיבות yes המשימה הראשונה (The First) למי: אנשים שאהבו פעם את מסע בין כוכבים

מתי: 28 בפברואר

מה: זוכה האוסקר שון פן ונטשה מקאלהון (קליפורניקיישן) מככבים בדרמת חלל חדשה שיצר בו וילימון (בית הקלפים). המשימה הראשונה עוקבת אחרי צוות המשימה הראשון שיוצא למאדים. פן, בתפקיד ראשי ראשון בטלוויזיה, מגלם את טום הגרטי, אסטרונאוט ותיק ומנוסה שהזמן שבילה מחוץ לבית במסגרת תפקידיו בחלל הוביל להתפוררות יחסיו עם אישתו וביתו. בזמן שהוא מתכונן למשימה הכי מאתגרת שניצבה בפניו, הוא מנסה בכל כוחו לשקם את משפחתו המפורקת. מקאלהון מגלמת את ליז אינגרם, מנכ"לית החברה שמאחורי פרויקט המשימה הראשונה למאדים. על תקן הזווית הישראלית תוכלו למצוא את הישראלי-אמריקאי עודד פהאר כאחד המהנדסים במשימה. למרות הקאסט המרשים, המשימה הראשונה זכתה לביקורת מעורבות בלבד.

