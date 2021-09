ו... חזרנו. אחרי שנה וחצי בלי "הישרדות", ההתרגשות בשמיים. חזרנו פעם נוספת אל המוזיקה השבטית, אל החופים המהממים של פיג'י ואל חבורה של שחקנים חדשים ומבטיחים. הבילד אפ שקדם לעונה הזאת היה אינטנסיבי מתמיד, ובמסגרתו הבטיחו לנו משחק שלא הכרנו. "רואים את עונה 41?", הנחה ג'ף פרובסט, "תעיפו את ה-40, תשמרו את ה-1. אנחנו מתחילים ממש מההתחלה".

אז הבטיחו לנו שינויים דרמטיים, ואכן קיימו. פיצ'ר הגרלה שיעזור במתן חסינות במעמד ההצבעה? כן. פחות אוכל ומים? בטח, עונשים על הפסדים? למה לא. ובעיקר - קיבלנו את ג'ף פרובסט עם שיער ארוך שמבצבץ מאחורי כובע המצחייה שלו, שזה דבר שלא היינו מוכנים עבורו, לא כיחידים ולא כחברה.

ובנוסף לכל השינויים האלו, פתחנו את העונה עם קאסט מגוון מהרגיל, גזעית וגם מגדרית. הפרק התחיל, והטוויסט הראשון לא איחר להגיע - ובניגוד לכל הציפיות, הוא באמת היה מפתיע. לא, לא משימת חסינות או יתרון דרמטי, אלא דיון על אחד מהמשפטים הקבועים של מנחה התכנית, שמכיל בתוכו את המילה "Guys", ושאלה על האם הוא עדיין לגיטימי.

מצד אחד, זהו זמן מסך יקר, וזה דיון שהוא במובנים רבים קטנוני וטרחני. לי אישית לא הייתה שום בעיה אם היו מתייחסים אליי כ"חברֵ'ה", כמו, אני משוכנעת, הרבה נשים אחרות. מצד שני, "הישרדות" כבר הוכיחה לנו יותר מפעם אחת שהיא אמנם יקום מקביל שכאילו מנותק מפוליטיקה, ולמרות זאת, היא נשארת הכי רלוונטית שיש ומדברת באומץ על הנושאים הכי בוערים בשטח. אז אם דיונים מעיקים פה ושם הם המחיר שצריך לשלם כדי להיות בצד המשתדל, זה שמתאמץ להיות Woke ולהביא ייצוג הולם למסך - אז אני אקח דיונים כאלה בכל יום. זו רק עוד דרך של המשחק להראות כמה היא התכנית הכי מתקדמת בטלוויזיה (שלא נופלת אפילו מ"מרוץ הדראג של רופול").

A 16.7% shot at safety! What are your thoughts on the shot in the dark? #Survivor Missed it? Catch up on @paramountplus: https://t.co/iwrIakqUW4 pic.twitter.com/KBgBt3ualG