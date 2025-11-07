"הכל באשמתה" מתגלה בכלל כטלנובלה בהסוואה

כבר בדקות הראשונות של "הכל באשמתה" (All Her Fault) יש די והותר מקלישאות הז'אנר: קשישה מגלה שליטה מוחלטת בפיצ'רים מתקדמים של טלפון חכם כי ככה זה עוזר לתסריט, אמא בהתקף חרדה על היעדרות בנה נזכרת באיחור שיש עליו מכשיר עם מיקום חי. אבל - וזה אבל גדול - אלה דקות שאי אפשר להסיט מהן את המבט, בעיקר בזכות תצוגת המשחק של שרה סנוק וסיפור המסגרת שלכו תישארו אדישים אליו. בכל זאת, אותה אמא הגיעה לאסוף את הבן שלה ממפגש אצל חבר וגילתה שהוא לא נמצא שם, שזה בכלל לא הבית של החבר, ושאף אחד לא יודע איפה הוא. גם מכשיר המעקב לא עזר.

מלבד היותה מבוססת על רב מכר ואחת מסדרות הדגל של השנה מבית שירות הסטרימינג פיקוק - בישראל היא זמינה ב-yes - "הכל באשמתה" היא הקאמבק של סנוק למסך הטלוויזיה, לראשונה מאז תפקידה כשיב רוי ב"יורשים" שזיכה אותה באמי. ונקודת המוצא ההיא, הסיוט של כל הורה, משיקה סדרת טוויסטים מפוארת שמהולה בהמון דרמה משפחתית. הסודות של "הכל באשמתה" נחשפים על בסיס דקתי, וכבר בפרק הראשון מתבררים עוד כמה דברים מלבד חטיפתו של הילד מיילו. הקצב הדי מהיר הזה הוא גם הסיבה שבגללה הסדרה לא מחכה עד לפרק הסיום עם פתרון התעלומה, ואחריו עוברת לאחת אחרת.