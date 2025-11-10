"אני נועה קירל" היא הדבר הכי טוב שקרה לה

שעת לילה מאוחרת, נועה קירל נוסעת הביתה. "רק בסוף ההופעה פתאום הגרעפסים התחילו", היא מתוודה. "חבל שלא עשית, זה אותנטי", משיבה לה אחת מנשות הצוות הצמודות - ונענית ב"עשיתי, ברור, רק לא למיקרופון". שלושה משפטים שהם התורה כולה.

אחרי הפריצה, האתגרים, הנסיקה, האירוויזיון, הדעיכה המסוימת בפופולריות ותפקיד המשחק הדרמטי - זוכרים את "איננה"? אה, לא? - נועה קירל מקבלת דוקו-ריאליטי. הוא כמובן מופק ב-yes, אחת ממאה החברות הישראליות שהיא משמשת עבורן פרזנטורית. והוא כמובן עולה בשבוע שבו כוכבת הפופ בת ה-24 מתחתנת, כחלק מפסטיבל תקשורתי שבטח יכלול איזה שיר בהפתעה ועוד כמה גימיקים. את "אני נועה קירל" יצרה סיגל שביט, אוטוריטה אמיתית בתחום ("המאסטרו", "הבוזגלוס", "הגולדשטיינים"), רק שבין המפיקים השותפים נמצא גם הסוכן וכוכב הריאליטי החדש רוברטו בן שושן. הוא אפילו לא צוחק כשהוא אומר ש"יש לי טסטות לעשות במקומות אחרים".

טביעות האצבע הרוברטואיות נוכחות בכל שנייה ב"אני נועה קירל": הוא עצמו מפגין גינונים דיוואיים - ולא מהסוג שהופך דוקו-ריאליטי למוצר בידורי קליל - וחלקים גדולים בסדרה האנטי-עיתונאית הזאת מורכבים מתיעודים עצמיים. או שזו העדות המנצחת לכך שאכן מדובר בתיעודים אותנטיים, או שזה השלב הבא במנגנון המסחרי. ועבור קירל, בטח ברגע הספציפי הזה של חייה, חשוב מאוד להיות אותנטית. זו אישה שהיא הפסקת פרסומות, הפרזנטורית הלאומית, אובייקט תקשורתי שהציניות כלפיו כל כך רווחת שקשה אפילו לקנות אותה כשהיא צועקת "כוס אמ-אמא של הפסטיגל הזה". אבל לפי ארבעת הפרקים הראשונים של הסדרה (מתוך שמונה) שנשלחו מראש לביקורת, הרושם ברור: יש אותנטיות אמיתית באותנטיות.