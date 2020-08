בחודש מרץ האחרון, לפני התחקירים, ההתנצלות והשמועות על פרישה, שרשור טוויטר ויראלי ביקש מהגולשים לכתוב על מפגשיהם האישיים הרעים עם אלן דג'נרס, מה שהיווה את הסנונית הראשונה לטענות הקשות נגד המנחה. עכשיו, כששמו של ג'יימס קורדן מתחיל להופיע בדיווחים שונים כזה שנשקל לרשת את דג'נרס, אם וכאשר היא תחליט לסיים את דרכה הטלוויזיונית, הגולשים לא לוקחים סיכונים וכבר עכשיו מוציאים את כל השלדים שלו מהארון.

אחד הציוצים הנפיצים ביותר על קורדן, שמנחה בימים אלה את תכנית האירוח הלילית שלו ברשת CBS (ממנה גם לקוחה הפינה הפופולרית "קארפול קריוקי"), חוזר אחורה לאחת מהתגובות שנכתבו במהלך פוסט AMA (תשאלו אותי הכל, "Ask Me Anything"), שהמנחה העלה לרשת רדיט לפני שנה. התגובה, שהפכה לפופולרית ביותר באותו שרשור אינטרנטי, נכתב על ידי משתמש הטוען כי פגש את קורדן וחבריו, בהם חבר להקת ואן דיירקשן לשעבר, הארלי סטיילס, כמה שנים קודם לכן.

"היי ג'יימס", כתב אותו משתמש, "אתה לא תזכור אותי אבל אני וחברים שלי ישבנו בשולחן שלידך וליד הארי סטיילס ועוד חברים במסעדה בצ'יינהטאון של לונדון לפני 6 שנים. לא הטרחנו אותך אבל אתה היית זונה מפונקת (המילה המדויקת היא 'Cunt', מילה חמורה יותר שאין לה תרגום בעברית, ר.א), צעקת והתייחסת למלצרים כמו אל חרא וכשאחד מהחברים שלי ביקש ממך בנימוס להירגע, נהיית מאוד אגרסיבי ומאיים (בצורה שמנמנה, כמו פנדה שיכורה). אז השאלה שלי היא: למה הארי נראה כל כך נחמד, בזמן שהיית כזה טמבל?".

I actually can’t handle the top comment on james corden’s reddit AMA pic.twitter.com/R1SQ5RwM8S — gabby • blm (@newabnormaI) August 2, 2020

בכלל, אותו AMA של קורדן לא נחקק בזכרון כחוויה חיובית במיוחד עבור המנחה. גולשים רבים שהתחברו לשרשור השאלות והתשובות קיללו את קורדן, שאלו אותו מתי המגיש הקודם של תכניתו יבוא להחליף אותו ואף סיפרו כיצד קורדן נכח בפגישה של איגוד התסריטאים האמריקאי והציע שתסריטאי תכניות הלייט נייט יקבלו תשלום נמוך יותר. קורדן, שענה רק על שלוש שאלות באותו שרשור, פרסם בהמשך הכחשה בטוויטר בנוגע לאותן האשמות.

הפוסט שהסתבך הוא לא השד היחיד מעברו של המנחה. בצל השמועות על עתידו כמחליף של דג'נרס, כמה גולשים הזכירו מקרי עבר נוספים שמאירים את קורדן באור מעט אחר. כך, אחת הגולשות הזכירה תמונה ויראלית של קורדן, בה הוא מוצג מנשק את שון ספייסר, לשעבר הדובר השנוי במחלוקת של הבית הלבן. גולשים אחרים הזכירו נאום של קורדן מאירוע צדקה בלוס אנג'לס, שכלל בדיחה בעייתית למדי.

James Corden has been slammed after kissing controversial political aide Sean Spicer at the #Emmys https://t.co/woT1lwCABJ pic.twitter.com/2o0JQJTKkO — Yahoo Celebrity UK (@YahooCelebUK) September 18, 2017

אירוע הצדקה המדובר נערך באוקטובר 2017, ימים בודדים לאחר הפרסום הראשוני בניו יורק טיימס אודות ההתעללות המינית של המפיק הארווי וינשטיין, וקורדן התבדח ואמר ש"זה לילה יפה בלוס אנג'לס. הלילה הזה כל כך יפה, שהארווי וינשטיין כבר ביקש ממנו לעלות למלון שלו ולהעניק לו מסאז'". קורדן, שככל הנראה חש בתגובות קשות מכיוון הקהל, הוסיף: "אני לא יודע אם הנהימה הזאת אומרת שאהבתם או שלא אהבתם את הבדיחה. אם לא אהבתם אותה, אתם כנראה צריכים ללכת מכאן". בהמשך, קורדן פרסם התנצלות בה כתב ש"התעללות מינית היא לא נושא לבדיחות".

סיפורי העבר של קורדן לא נגמרים כאן. גולש נוסף הציף מחדש סיפור, שאמינותו לא ידועה, על אישה ותינוק שעלו למטוס וגילו שהמושב היחיד שפנוי הוא ליד המנחה. קורדן דווקא לא עורר מהומה, הרכיב אוזניות מבטלות רעש ונרדם. בהמשך, כשהמטוס נחת, אותה אישה התקשתה לפתוח את תא האחסון שמעל ראשה, בעודה מחזיקה את התינוק, ולבסוף צעקה על קורדן "לעזאזל, אתה יכול לפחות להחזיק את התינוק בזמן שאני מורידה את התיקים?" - והנוסעים גילו כי למעשה כל הזמן היה מדובר באשתו ובנו של המנחה.

עוד לא ברור האם כל הסיפורים האלה, לצד מקרים נוספים כמו הפעם בה השף אנתוני בורדיין כינה את קורדן "חנפן טיפש" או טענות של עיתונאית לפיהן גם אצל קורדן יחסי העבודה אינם תקינים במיוחד, עשויים להשפיע בצורה כזו או אחרת על הליהוק של קורדן, אם זו אכן אופציה. מה שבטוח הוא שאם עברו התקשורתי מכיל שד נוסף - הוא צפוי לצאת לאור בקרוב מאוד.

James Corden is trending so once again here's the greatest Bad Celebrity anecdote of all time: pic.twitter.com/CNe9so0Z0u — Eize Basa (@PonchoRebound) August 2, 2020

LMAO James Corden is a piece of shit who made jokes about the Weinstein rapes — and Anthony Bourdain called him a “pandering tool” so that should tell you all you need to know https://t.co/T9jD7Nl3Sl — exhausted proleteriat ☭ (@marxistbruja) August 2, 2020

lol isn’t it an open secret that james corden is horrible to work with too https://t.co/3Shhw0A7ml — Haley O'Shaughnessy (@HaleyOSomething) August 2, 2020