המגיש הבריטי פירס מורגן ממשיך לעסוק בהרחבה במלחמה בעזה, במסגרת תוכניתו, כשבחודשים האחרונים הוא מבקר בחריפות את ישראל על פעולותיה ברצועה. לאחר שבשבוע שעבר היה זה השר עמיחי שקלי שהגיע להתראיין בתוכנית, ונקלע לעימות סוער עם מורגן - אמש (שלישי) הייתה זו השרה מאי גולן שעלתה להתראיין, וגם היא נקלעה לעימות עם המגיש כאשר הוא האשים את ישראל בהטלת מצור על הפלסטינים בעזה - והיא התעקשה שמדובר בשקר.

"במשך זמן רב במלחמה הזו, הגנתי על זכותה של ישראל להגן על עצמה", אמר מורגן לגולן, "אבל הזכות הזו להגנה עצמית נבלעה כעת על ידי בכירים בממשלתך, עמיתיך - סמוטריץ', בן גביר ואחרים - חברים קיצוניים מהימין הקיצוני של הממשלה הזו, שכעת מדברים בצורה בוטה וגלויה מאוד על מה שהם באמת רוצים שיקרה, שזה, במילותיהם, 'לטהר את עזה מכל הפלסטינים'. זהו טיהור אתני, פשע מלחמה. זו לא הגנה עצמית".

בשלב זה גולן ניסתה להגיב, ויצא שהשניים נכנסו האחד בדברי השנייה - ואז גולן טענה שהיא שומעת את מורגן בדיליי ולכן זה יוצא כך. "אל תתעצבן עליי מורגן, אני שומעת אותך בעיכוב", אמרה לו והוא השיב: "את זו שכועסת, אני רק מנסה לומר משהו. תני לי לסיים את המשפט אם אפשר". מורגן ציין כי כל מי שצפה בתוכנית שלו בחודשים האחרונים יכול להעיד "איך הוא מרגיש לגבי 7 באוקטובר, מהפיגועים הנפשעים ביותר בזמננו - מתקפה מתועבת לחלוטין על נשים, ילדים, סבתות וסבים חפים מפשע, בצורה הנתעבת, המחרידה והאכזרית ביותר. חמאס, בעיניי, הוא ארגון טרור שאיבד כל זכות למשול בעזה ולו לשנייה נוספת מהרגע שביצעו את המעשה הנפשע ההוא.

"אבל", הוסיף, "וזה 'אבל' חשוב - מה שממשלת ישראל עושה בחודשים האחרונים בעזה הפך כעת, אפילו בעיני בעלות בריתה הקרובות ביותר, לבלתי ניתן להגנה". המגיש טען כי מצד אחד ישראל "מתרברבת" בסיוע שהיא מכניסה לעזה - אך זה הגיע אחרי שבמשך חודשים היא חסמה את האפשרות הזאת. גולן הגיבה והכחישה נמרצות: "לא עשינו זאת! תקשיב, מר מורגן, אתה אומר הרבה דברים ואני צריכה לזכור להגיב עליהם. זה לא קורה, זה שקר"; "זה לא שקר", הוא טען, והיא התעקשה: "זה שקר"; "זה לא שקר, המצור הוא לא שקר"; "זה כן".

בשלב אחר בריאיון, טענה גולן באוזני מורגן כי שר האוצר סמוטריץ' "הלך השנה ליותר הלוויות משאתה הלכת אליהן בכל חייך" - טענה שמורגן קטע מיד, ותהה כיצד השרה יודעת על מספר ההלוויות שאליהן הלך בחייו. "כל המשפחה שלו, כל החברים שלו, הוא הלך למאות-מאות הלוויות מהקהילה שלו, נשבר לו הלב, השרים שלנו פצועים מהמראות שראינו. הדברים שאני ראיתי שנשים עברו, העיניים שלך לא יוכלו להכיל את זה".

"העובדה היא שיש ילדים בעזה שגדלים על 'מיין קאמפף', שגדלים על הרג יהודים מהרגע שבו הם נולדים", המשיכה גולן, "אם אתה לא מאמין לי, אתה יכול לדבר עם החטופים שחזרו מהשבי". בשלב זה שאל מורגן את גולן על הפתרונות שהיא מציעה לנושא, ואף עימת אותה עם אמירות עבר שלה, לרבות קריאה לנכבה נוספת. "גם אני ימנית, אבל זה לא אומר שאני נהנית מהסבל של גברים, נשים או ילדים חפים מפשע בעזה. העובדה, שאתה משום מה מסרב להכיר בה, היא שחמאס משתמש בהם בתור מגנים אנושיים", השיבה.

בריאיון הטיח בשרה גולן כי ישראל וצה"ל לא מאפשרים לעיתונאים להיכנס לרצועת עזה, וכך לא ניתן לחשוף את מה שמתרחש ברצועה. עוד הוסיף המראיין הבריטי כי הוא היה בעד הפעולות של ישראל באיראן ובלבנון, אך זה שונה בתכלית, לטענתו, מהנעשה כרגע בעזה. "זה שתחזור על משהו שוב ושוב לא יהפוך את זה ליותר נכון", ענתה לו השרה. "אני אומרת לך שאנחנו לא מעוניינים להרוג חפים מפשע בעזה, נקודה. אבל מרגע שטרוריסטים מתחבאים בתוך אוכלוסייה אזרחית אז אנחנו צריכים לעשות מה שאנחנו צריכים לעשות. אני לא זוכרת ששאלו את בעלות הברית כמה ילדים נהרגו כשחיסלו את הנאצים במלחמת העולם השנייה. אני גם לא זוכרת בשום מלחמה שספרו הרוגים במהלך המלחמה, אבל אתה נתפס על זה".

ואז הוא שאל: "כמה פעילי חמאס הרגתם?"; "ההבדל בין איראן וחיזבאללה לעזה, הוא שבעזה יש לנו אוכלוסייה צפופה להתמודד איתה", היא ענתה, והוא התעקש: "כמה פעילי חמאס הרגתם?"; "אני לא אגיד לך. אנחנו נסיים את המלחמה, אתה תדע הכל"; "אם אתם לא יודעים כמה פעילי חמאס הרגתם, איך אתם יודעים כמה נותרו להרוג?"; "אני יודעת ואני בוחרת לא להגיד לך", סיכמה גולן, "כמובן שאני יודעת - אני חברת ממשלה".

כאמור, בשבוע שעבר היה זה השר שיקלי שהוזמן לריאיון אצל מורגן לאחר שפרסם פוסט ובו כינה את הביקורת שמתח המגיש על הנעשה בעזה "אנטישמיות גלויה". "מתי הייתי אנטישמי?", הטיח המגיש בשר, ונענה על ידו: "בתחילת המלחמה היית מאוד ברור באשר לזכות של ישראל להגן על עצמה", כשבהמשך ציין השר, כי מאז 7 באוקטובר מעניק המגיש במה לתומכי קונספירציות ומכחישי שואה. "יש לך אחריות וזו החלטה שגויה ולכן אני לא אומר בהכרח שאתה אנטישמי", אמר שיקלי, אולם נקטע על ידי מורגן, שהשיב: "אמרת.

"אני פשוט סקרן, מה שמעניין זה שההאשמות שאני אנטישמי הועלו רק כשנהייתי תקיף יותר על מה שהממשלה שלך עושה בעזה. ביקורת ששותפה להמון בעלות ברית של ישראל ולפחות לשני ראשי ממשלה שלכם". בהמשך ציין המגיש כי "הרבה אנשים חושבים שמה שקורה בעזה בחודשים האחרונים זה פשעי מלחמה, ואתה רואה את הקולגות שלך, השר סמוטריץ', שהתוכנית הגדולה שלו היא לרוקן את הפלסטינים מעזה". על כך השיב שיקלי: "תן לי להיות מאוד מדויק, כמו שאמרתי קודם, מעולם לא אמרתי שאתה אנטישמי", ונענה: "לא, אתה אמרת, אנשים קוראים לי ככה".

מורגן היה מהקולות הבולטים בבריטניה שתמכו בישראל ובזכותה להגן על עצמה אחרי טבח 7 באוקטובר. לאורך השנה וחצי האחרונות הוא תמיד השתדל להישאר מאוזן ולהזכיר לפרו-פלסטינים שישראל מתמודדת מול ארגון טרור, ובתוכנית היוטיוב שלו היה מתעמת עם מרואיינים שהאשימו את ישראל ברצח עם.

עם זאת, בשבועות האחרונים פרסם מורגן שלל פוסטים בחשבון ה-X שלו, שבהם הוא בעיקר גינה בחריפות את הנעשה בעזה - אבל גם התייחס ספציפית לשר סמוטריץ' על עמדתו נגד הפסקת אש. "ישראל חצתה מזמן את גבול 'התגובה הפרופורציונלית' ל-7 באוקטובר", הוא כתב באחד הפוסטים, "וכעת עוסקת בהרעבת אזרחים עזה במכוון, תקיפה בלתי פוסקת של אזורים אזרחיים - כולל בתי חולים, ואז משקרת לגבי זה. זה מביש וזה חייב להיפסק".