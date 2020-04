פרק הבונוס של "טייגר קינג" שעלה בתחילת השבוע בנטפליקס גרר קשת שלמה של תגובות. חלק מהאנשים אהבו את ספיישל האיחוד של הדוקו המטורלל, ושמחו לראות איפה כמה מהכוכבים שלו נמצאים היום. אחרים דווקא פחות נהנו, והפנו את עיקר הטענות שלהם כלפי מנחה הפרק, ג'ואל מקהייל. אבל יש משהו שכל אחד ואחת מהצופים יכולים להסכים עליו - והוא שהמהפך של ג'ון פינלי תפס אותם לא מוכנים.

פינלי, כפי שכל הצופים כבר יודעים, היה בן זוגו של ג'ו אקזוטיק - האיש והתופעה שבמרכז הסדרה. בזמן שאקזוטיק עצמו לא יכל להתייצב באמצעות שיחת וידאו לפרק האיחוד (מהסיבות הברורות), פינלי דווקא כן הגיע, לצד משתתפים נוספים מהסדרה כמו ג'ף לואו וג'ון ריינקי. בימים שלאחר עליית הפרק עיקר תשומת סביב פינלי עסקה כמובן במייקאובר שעבר, כולל סט שיניים חדש מהניילונים.

tbh no one has ever had a glow up as impressive as john finlay’s #tigerkingandi #TigerKing pic.twitter.com/PGB0tv7kuJ — Natalie Moon (@nmoon1417) April 13, 2020

מלבד השיניים החדשות, פינלי הציג עוד כמה שינויים ניכרים לעין: הוא גידל זקן, הרכיב משקפיים ובעיקר - הגיע לבוש בחולצה, דבר שלא קרה במהלך הסדרה. מקהייל עצמו לא יכל להתעלם מהמהפך של פינלי, שסיפר כי "לקח לו זמן מה" להשיג את סט השיניים החדש שלו. בראיון אחר סיפר פינלי כי השיניים שלו כבר היו בשימוש במהלך הצילומים לסדרה, אך הוא התבקש שלא להרכיב אותן כדי ליצור לו תדמית של "הילבילי (שם גנאי לאמריקאים מרקע עני, ר.א) מסומם".

ההחלטה של יוצרי הסדרה להקצין את המראה של פינלי כנראה הוכיחה את עצמה, ובימים מאז עליית הפרק הצופים לא נרגעים מהמהפך. "ג'ון נראה ממש בריא, השיניים החדשות שלו נראות מעולה", כתב אחד הגולשים, "אתה לא מעריך מספיק את היכולת של שיניים לשנות את הפנים של בן אדם עד שהן כבר לא שם". גולש אחר, המנהל חשבון ממים המוקדשים לסדרה, העלה תמונות "לפני" ו"אחרי" של פינלי ולצדן כתב ש"אם אתם לא יכולים להתמודד איתי ב(לפני), אתם לא ראויים לי ב(אחרי)".

John looks healthy his new teeth look great. Good for him & this glow up. I hope he keeps it up.

You truly underestimate how much teeth can change a person's face until they're no longer there #TheTigerKingAndI #TigerKingNetflix #tigerking — Wilmer (@W1lmerSarmiento) April 12, 2020

#TigerKing #JohnFinlay pic.twitter.com/2vHmBQpJg1 — Tiger King Memes (@JoeExoticMemes) April 12, 2020

פינלי מקפיד להכחיש את השמועות לפיהן השיניים החסרות שלו נובעות בשימוש בסמים. לפי פינלי, השיניים שלו "תוקנו בעבר, אבל המשיכו להישבר בגלל תאונות דרכים, תקיפות של חיות ומכות במהלך בנייה של כלובים". בראיון אחר, פינלי סיפר כי הוא עבר ניתוח אוראלי וציין ש"זה היה מסוג הדברים האלה שהייתי צריך לעשות בשביל עצמי". פינלי מאורס בימים אלה לאישה בשם סטורמי סנדרס, וסיפר כי רצה לתקן את השיניים שלו לפני החתונה.

הזוגיות עם סנדרס, מסביר פינלי, היא הסיבה בגללה חייו הפכו לטובים יותר. פינלי סיפר כי הוא מתכנן להפוך למרצה במטרה לעורר השראה אצל אחרים, והסביר לעוקביו כי "כל אחד יכול לשנות את החיים שלו לטובה. כולנו יכולים לחיות חיים טובים יותר אם נתמקד בזה ונאמץ את הגישה הנכונה. שום דבר לא מוכתב מראש".