ביום שלישי האחרון התרחשה רעידת אדמה בעוצמה 6.3 בקרואטיה שגרמה נזק למבנים ולרכוש, גבתה את חייהם לפחות שבעה בני אדם ופצעה עשרות. רעידת האדמה התרחשה במרכז המדינה, והורגשה ב-12 מדינות נוספות. פטרינג'ה, עיירה המונה כ-25 אלף תושבים, ספגה את הפגיעה הקשה ביותר. לפי ערוץ הטלוויזיה הממלכתי, "מרכז פטרינג'ה כפי שהיה בעבר כבר לא קיים". הרעידה הורגשה גם בעיר זאגרב, כשתושבים רבים ברחו מבתים ומשרדים לרחובות, כאשר חלקם גם נפגעו מרסיסים וחלקי מבנים.

דרינקו דומובוביץ', ראש העיר פטרינג'ה שכאמור ניזוקה בצורה משמעותית, הביע צער על ההריסות הרבות וביכה את לכתם של חמשת הקורבנות, בעודו זועק לעזרה חיצונית על מנת לשקם את הנזק העצום שנעשה לעירו: "העיר שלי נהרסה לחלוטין. אנחנו זקוקים לעזרה". על פי ראש ממשלת קרואטיה, אנדריי פלנקוביץ', העיר פטרינג'ה אכן איננה ראויה יותר למחייה: "רוב הבניינים בעיר כבר אינם שמישים". לדבריו, הצבא הקרואטי השמיש חלק ממתקניו על מנת לאכלס חלן מן העקורים, בעוד השאר יפונו לבתי מלון בערים סמוכות. נשיאת הנציבות האירופית, אורסולה פון דר ליין, הדגישה כי שליח של האיחוד האירופי יישלח למדינה, וכי "אנחנו מוכנים לסייע".

A powerful 6.4 magnitude earthquake struck central Croatia today.



Terrifying... pic.twitter.com/iVWBzChzjf — Rex Chapman (@RexChapman) December 30, 2020

ערוץ טלוויזיה מקומי תיעד בשידור חי את חילוץ הלכודים שנלכדו במכונית לאחר שקרס עליה בניין. תיעודים נוספים של חילוץ לכודים שודרו ברשתות הטלוויזיה המקומיות, אבל סרטון אחד המציג את רעידת האדמה הצליח לזעזע במיוחד את הגולשים ולהמחיש את הבהלה הגדולה.

מדובר בסרטון מתוך שידורי רשת טלוויזיה מקומית עלה לרשתות החברתיות, ובו ניתן לראות את ראש עיריית פטרינג'ה, דומובוביץ', נושא נאום - כאשר לפתע רעש גדול נשמע וניתן לראות את האדמה רועדת מתחת לרגליהם של המצולמים. אותו סרטון הספיק בינתיים להפוך לוויראלי, כאשר גולשים רבים משתפים אותו בחשבון שלהם, וחולקים את תחושותיהם הקשות סביב רעידת האדמה וסביב התיעוד בפרט. תיעוד אחר של רעידת האדמה בשידור חי עלה גם הוא לרשתות החברתיות, ובו ניתן לראות שדרנית של רשת N1 הקרואטית ששידרה מהעיר זאגרב, כשפתאום היא מתחילה לחוש את את רעידת האדמה.

Spinechilling moment of earthquake during live tv in Croatia pic.twitter.com/3TqrJ1we7v — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) December 29, 2020