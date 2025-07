אחרי הביקורות הקשות שהוטחו בהם - מצד ראש ממשלת בריטניה, רגולטור התקשורת הבריטי, פוליטיקאים, ארגונים יהודיים בולטים וגם מלא מעט צופים - ברשת BBC שברו שתיקה והתנצלו בפומבי על שידור ההופעה השנויה במחלוקת של הצמד "בוב וילן" בפסטיבל גלסטונברי, שבה נשמעו קריאות "תשוחרר פלסטין" ו"מוות לחיילי צה"ל". ברשת הודו כי מדובר ב"תוכן פוגעני ואנטישמי", והצהירו כי יחדדו את הנהלים לקראת שידורים דומים בעתיד.

בהצהרה הרשמית שנמסרה מטעם תאגיד השידור הבריטי, נכתב כי "ה-BBC מכבד את חופש הביטוי, אך מתנגד בתוקף להסתה לאלימות. הדברים האנטישמיים שהביע 'בוב וילן' אינם מקובלים לחלוטין, ואין להם מקום בשידורי הרשת". דובר מטעם הרשת ציין כי במהלך השידור המקוון הופיעה אזהרה לגבי "שפה בוטה ומגעילה" בהתאם לקווים המנחים של המערכת, וכעת ההופעה הוסרה מהשירות והיא אינה ניתנת לצפייה חוזרת. "הצוות התמודד עם סיטואציה בשידור חי, אך בדיעבד היינו צריכים להפסיק את השידור במהלך ההופעה. אנו מצרים על כך שזה לא קרה. בעקבות הדברים, נבחן מחדש את ההנחיות שלנו לגבי אירועים חיים, כדי לוודא שהצוותים מבינים מתי מותר להמשיך לשדר ומתי לא".

בתוך כך, רשות התקשורת הבריטית (Ofcom) שחררה אף היא הצהרה על הפרשה שמסעירה את בריטניה, ובה נכתב: "אנו מודאגים מאוד מהשידור החי של ההופעה הזו, ול-BBC יש שאלות שהוא יצטרך להשיב עליהן". ברשות עדכנו כי לאורך סוף השבוע הם שוחחו עם מנהלי הערוץ, "ואנו פועלים בדחיפות להשגת מידע נוסף - כולל אילו נהלים היו קיימים כדי להבטיח עמידה בהנחיות העריכה של הרשת".

ההתפתחויות האחרונות מגיעות לאחר גינוי חמור מצד ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר, שאמר על הדברים שנאמרו בהופעה כי "אין שום תירוץ לדברי שנאה מחרידים כאלה". גם שמו של סטארמר הוזכר בהקשר רע על הבמה, כשהרכב הראפ האנטי-ישראלי Kneecap פתחו את הופעתם בקריאות "*** על קיר סטארמר". "אני אמרתי שהם לא צריכים לקבל במה", אמר על כך רה"מ, "וזה נכון לכל מבצע אחר שמאיים או מסית לאלימות".

The BBC really thought they had it all covered by not live streaming Kneecaps set



Then comes along Bob Vylan #Glastonbury2025



pic.twitter.com/jElyFDuwgx — The Rock Revival (@TheRockRevival_) June 28, 2025

גם מארגני הפסטיבל גינו בחריפות את הדברים, ובהצהרה שמסרו אתמול נכתב בין השאר כי הם "מזועזעים מהאמירות שנאמרו על הבמה על ידי להקת 'בוב וילן'. הקריאות שלהם חצו קו ואנחנו מזכירים לכל מי שמעורב בהפקת הפסטיבל שאין מקום בגלסטונברי לאנטישמיות, דברי שטנה או הסתה לאלימות... נחצה כאן קו אדום".

מוקדם יותר היום, שר הבריאות של בריטניה ווס סטריטינג התראיין לסקיי ניוז, ותיאר את הקריאות כ"מחרידות" - במיוחד נוכח מה שקרה בפסטיבל הנובה ב-7 באוקטובר. "ישראלים בפסטיבל דומה נחטפו, נרצחו, נאנסו - וחלק מהם עדיין מוחזקים בשבי", אמר, "אין שום הצדקה להסתה לאלימות כלפי ישראלים... אך הדרך שבה ישראל מנהלת את המלחמה מקשה מאוד על בעלי בריתה להצדיק אותה".