"מסע הסתה פרוע": הדרישה של גיא פלג - והאיום

"שקרים, בוטים ודיסאינפורמציה": בצל פתיחתה של חקירה פלילית בעקבות הדלפת הסרטון ממחנה שדה תימן, חברת חדשות 12 הגישה היום (א') מכתב התראה לפני תביעה לשלוש דמויות בולטות בתקשורת הימנית - מגיש ערוץ 14 ינון מגל, הדוגמנית נטלי דדון ואיש התקשורת אלי ציפורי. בחברת החדשות דורשים את הסרתם של פרסומים מאת אותם אישים, הנוגעים לפרשה בכלל ולעיתונאי הערוץ גיא פלג בפרט, וכן פיצויים בגובה 200 אלף ש"ח מכל אחד מהם.

במכתב של חברת החדשות מתואר כי "בדיווח חדשותי של מר פלג במהדורת החדשות המרכזית, כשבוע לאחר מעצרם של חיילי המילואים, פורסם לראשונה סרטון המתעד את האירוע בגינו נפתחה החקירה נגד חיילי המילואים, וצוין החשד שיוחס להם באותה העת - מעשה סדום בנסיבות אינוס. צוין גם, בין היתר, כי שעות לאחר האירוע, העצור פונה לבית חולים, כשהוא מדמם עם פציעות מורכבות וכי על פי הקביעה הרפואית, הפציעה נגרמה מהחדרה של חפץ".

עוד כתבו בחדשות 12 כי "ממועד פרסום הדיווח החדשותי ועד היום מתנהל נגד חברת החדשות ומר פלג מסע הסתה פרוע המבוסס על שקרים, בוטים ודיסאינפורמציה, ולפיו הם העלילו כביכול עלילת דם כנגד חיילי צה"ל. זאת, חרף העובדה שהדיווח החדשותי עסק בחשדות שנחקרו באותה העת על ידי המשטרה הצבאית, נדונו על ידי בית הדין הצבאי בהליכי מעצר שבהם מעצרם של אנשי המילואים הוארך פעם אחר פעם, והעובדה שהחקירה הובילה להגשת כתב אישום חמור כנגד חיילי המילואים בו מיוחסות להם עבירות אלימות חמורות במיוחד". בין האמירות שאליהן מתייחס המכתב נמנים ציוצים ופוסטים של מגל, דדון וציפורי ברשתות פייסבוק, אינסטגרם ו-X, שבהם הגדירו השלושה את הפרשה "עלילת דם של גיא פלג וחדשות 12".