הטלנובלה נמשכת: בתה של כוכבת הטלנובלות אנדריאה דל בוקה, אנה קיארה דל בוקה, התראיינה לפני כעשרה חודשים וסיפרה על התעללות שעברה מצד אביה, איש העסקים ריקרדו ביאסוטי. אמה, אנדריאה, לא ממש הגיבה להאשמות, עד עכשיו: הכוכבת הגיעה עם עורך דינה לראיון טלוויזיוני נדיר, בו דיברה לראשונה על ההתעללות וגם חשפה לוק חדש. "אנה אמרה לי דברים", הודתה דל בוקה האם, "אבל לפני 15 שנה מערכת המשפט הייתה אחרת ולא יכולנו לעשות יותר מדי. האימהות לימדה אותי שצריך לשאול 'מדוע?', ושאנה צריכה אמא מעורבת יותר. היא הייתה בת 3 כשמקרי ההתעללות החלו, וכשהיא הייתה בת 4 היא סיפרה לי על זה וציירה לי ציורים של אבא שלה וחברתו באותה התקופה ישנים ערומים באותה המיטה". View this post on Instagram A post shared by bichito de luz (@annadelboca) on Nov 21, 2019 at 1:15pm PST "למרבה המזל, כל האהבה שהענקנו לאנה גרמה לה להיות אישה חזקה, נחושה ויציבה", המשיכה דל בוקה. "היא אמרה לי: 'כשאהיה בת 18 אני אדווח על זה, אני אהיה ישירה, לא כמוך'. מאוד מכאיב שנערה צעירה בת 19 מתוודה על הכאב שלה ומעזה להתלונן, ואז אנשים רומסים ומערערים אותה. זה גורם לה להיות קורבן שוב". לשאלה מדוע בחרה דווקא עכשיו לתמוך בבתה, אמרה דל בוקה: "שתיקה היא הסכמה, וצריך לקום ולדבר כדי לגנות דברים". אנה קיארה עצמה הצטרפה לראיון דרך שיחת טלפון ואמרה: "זה די משתק לדבר על הנושא הזה, אבל לא רציתי להפסיק לשלוח אנרגיות חיוביות לאמא שלי" עורך דינה של דל בוקה ישב לצדה כאמור, והתייחס אף הוא להאשמות נגד ביאסוטי: "בחיים לא ראיתי כמות כזו של סטיות, ציניות ושקרים בתיק של בית משפט. ביאסוטי הוא אדם חולה, שיוצא נגד הבת שלו. הוא איים עליה באמצעות גופים חיצוניים שלא תעז להתלונן עליו, ואז ניסה לפסול את העדות שלה ולהשפיל אותה. הוא הכריח אותה לצפות במערכת היחסים המינית שלו עם חברתו. אנה הייתה בת 6 בזמנו, והיא גם נאלצה לצפות בסרטים פורנוגרפיים ולנשק את אביה על הפה עד שהייתה בת 8". {title}





