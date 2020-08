בחודש יוני האחרון עלתה ב-HBO "רוצח נעלם בחשיכה" (ששודרה בישראל ב-yes, HOT וסלקום tv), סדרה תיעודית שעסקה בג'וזף דאנג'לו, המכונה "הרוצח מגולדן סטייט". ביום שישי האחרון דאנג'לו נידון למאסר עולם ללא אפשרות לחנינה, וזאת לאחר שהודה ב-13 מקרי רצח ועשרות מקרי אונס שביצע בין השנים 1973-1986.

במהלך התקופה המדוברת, הפשעים של דאנג'לו, שכללו גם יותר ממאה פריצות לבתים פרטיים, יוחסו לכמה פושעים שונים - והעיתונאית מישל מקנמרה הייתה זו שהפכה לימים את פענוח התעלומה למפעל חייה, בספר שכתבה שעובד גם לסדרה. מקנמרה, שהייתה זו שהעניקה לדאנג'לו את הכינוי "הרוצח מגולדן סטייט", לא זכתה לראות אותו נעצר ב-2018, מכיוון שהלכה לעולמה ב-2016.

מקנמרה הייתה בת הזוג של הקומיקאי והשחקן פאטון אוסוולט, לו נישאה בשנת 2005, ואוסוולט עצמו אף עבד על השלמת הספר לאחר מותה והקדיש לה ספיישל סטנדאפ בנטפליקס. כשדאנג'לו נעצר לפני כשנתיים, אוסוולט שיתף סרטון באינסטגרם בו אמר: "עשית את זה, מישל. אפילו שהשוטרים לעולם לא יודו בכך, הספר שלך עזר לסגור את זה". עכשיו, עם החדשות על מאסר העולם שקיבל דאנג'לו, אוסוולט פנה שוב לרשתות החברתיות עם מחווה נוספת לזוגתו המנוחה.

"החרק לא יקבל תשומת לב ממני היום", צייץ הקומיקאי יחד עם תמונות של מקנמרה, כשה'חרק' שהוא מתייחס אליו הוא דאנג'לו. "אני חושב על הקורבנות, על הניצולים, על העדים ועל החוקרים. וכמובן על מישל. המשיכו הלאה בשלווה, כולכם".

מקנמרה עבדה על ספרה במשך עשור וכאמור, לא הספיקה לסיים אותו לפני שהלכה לעולמה, כשאוסוולט נותר להשלים את המשימה ונעזר בכותבים ועיתונאים נוספים. הספר יצא ב-2018 והפך לרב מכר מיד עם יציאתו - כשהמחקר ארוך השנים שכלל שיחק תפקיד מרכזי במעצרו והרשעתו של דאנג'לו. לאחר שדאנג'לו נעצר, אוסוולט אמר בראיון: "זה היה החלום שלה (של מקנמרה). היא תמיד אמרה 'לא אכפת לי אם אני מקבלת קרדיט. אני רוצה לדעת שתפסו אותו ושהוא בכלא'. עכשיו האזיקים עליו והדבר שהיא כל כך רצתה קרה. זה מדהים".

למרות שדאנג'לו הודה גם במעשי האונס הרבים שיוחסו לו, חלה עליהם התיישנות ולכן הוא לא יכול היה להישפט בגינם, אבל ההודאה שלו ב-13 מעשי רצח הספיקה על מנת שיקבל מאסר עולם ללא אפשרות לחנינה. אותה עסקת טיעון אף אפשרה לדאנג'לו לחמוק מעונש מוות.

