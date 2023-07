דרמה בשידור חי: הלילה (שני) שחקן הכדורגל לשעבר והפרשן של ESPN, שאקה היסלופ, התמוטט מול המצלמות - רגע לפני משחק הידידות בין ריאל מדריד למילאן בארה"ב. בסרטון מהשידור, רואים את היסלופ מתנדנד ומאבד שיווי משקל - רגע לפני שהוא מתמוטט וכן את שותפו לשידור, דן תומאס, צועק "שאקה! אנחנו צריכים עזרה".

Sending thoughts and prayers to Shaka Hislop after he passed out live on the ESPN broadcast of AC Milan vs. Real Madrid. Glad to hear he's conscious now, and the medics are looking after him. #ShakaHislop



pic.twitter.com/FTj9lTRwkT — BoreCure (@CureBore) July 24, 2023

ב-ESPN הפסיקו את השידור ועברו מיד לפרסומות. במחצית הופיע תומאס ועדכן במצבו של שאקה: "נכון לעכשיו יש לי חדשות טובות. שאקה בהכרה, מדבר ונראה לי שהוא קצת מובך ממה שקרה. הוא מתנצל כי הוא לא אדם שאוהב לעורר עניין סביבו. כמובן שמוקדם מדי לעשות אבחנה כלשהי אבל הדבר החשוב זה ששאקה בהכרה. דיברנו עם המשפחה שלו כי אני רק יכול לדמיין מה עבר עליהם כשהם ראו את זה קורה בשידור חי – לא יכולים להיות הרבה דברים שמפחידים ככה את המשפחה שלך".

היסלופ בן ה-54 הוא שוער לשעבר. הוא שיחק בין השנים 2007-1992 וזכור בעיקר מהתקופה שלו בניוקאסל יונייטד. הוא שיחק גם בווסטהאם, רידינג, פורטסמות' וגם ב-FC דאלאס. כמו כן, שיחק בנבחרת טרינידד וטובאגו והגיע עם הנבחרת למונדיאל הראשון שלה ב-2006.