23 שנים אחרי: איפה נמצאים היום "החבר'ה הטובים"?

למעלה משני עשורים אחרי שירדה מהמסך, הסדרה "החברה הטובים" חזרה - ולו לרגע - בזכות יוזמה של אמרי חזן, תסריטאי ויוצר תוכן המתמחה ביצירה לילדים ונוער. חזן ביקש להחזיר לחיים את הקסם של אחת מסדרות הנוער המצליחות והאהובות שנוצרו כאן, באיחוד מיוחד בשיחת זום.

"אני יוצר סרטונים שמדברים על טלוויזיה ישראלית לנוער, ובמקביל אני עובד על סדרה חדשה שעוסקת בנוער ובריאות הנפש - כך שבמסגרת התחקיר שלי נתקלתי שוב ב'החבר'ה הטובים'", מספר חזן (30) בשיחה עם mako. "זה התחיל מפרק אחד - זה שבו מאור (לביא זיטנר) עושה סמים ומתאשפז במחלקה פסיכיאטרית - אבל זה שאב אותי. הסדרה הזו הייתה שונה בזה שהיא נגעה בנושאים אמיצים כמו סמים וסקס, אבל בלי להטיף או לחנך, אלא בגובה העיניים".

משם, לדבריו, הדרך לאיחוד בלתי-רשמי של הכוכבים והמפיקים הייתה קצרה. "התחלתי לעבוד על האיחוד לפני שלוש שנים. יצרתי קשר עם אחת היוצרות, ליאורה קמינצקי, ועם לביא, ומשם זה פשוט התרחב. צילמנו את האיחוד בפברואר 2024 - כמעט לפני שנתיים".

"החבר'ה הטובים" שודרה בין השנים 2002-1999 בערוץ הילדים, ובהמשך שודרה גם בערוץ 2. לסדרה - אותה הפיקו איגואנה הפקות ונגה תקשורת - 39 פרקים, שהתפרסו על פני שלוש עונות. העלילה מתמקדת בסיפורם של תיכוניסטים ממעמד חברתי בינוני-נמוך מראשון לציון, והיא עוסקת בקשיים של בני נוער, משברי גיל ההתבגרות, אהבות, סמים, עדתיות ודעות קדומות. היא זכתה להצלחה נאה.

זיטנר, שגילם את מאור בסדרה, מספר כי המפגש המחודש - גם אם דרך המסך - היה בשבילו רגע מיוחד. "מאוד התרגשתי לראות את האנשים על המסך המשותף והייתי שמח לראות אותם במציאות", הוא אומר. "לכולנו הדבר הזה היה רגע מהותי בחיים ובקריירה, ומאוד התרגשתי לראות את זה אחר כך - גם את האנשים שלא היו בפגישה עצמה. זה היה נורא כיף".

זיטנר, בן 45 כיום, גר בצפון עם אשתו וארבעת ילדיו, מלמד תיאטרון ועוסק באומנות בקהילה. "אני עובד עם קבוצות תיאטרון שאני מלמד, ומדי פעם משתתף בפרויקט כזה או אחר שמעניין אותי ושאני מצליח לשלב. זה עדיין חלק ממני".

כשמדברים איתו על הפרקים שבהם מאור התמודד עם התמכרות לסמים, הוא מודה שגם בזמן אמת הבין את המשמעות החריגה. "כבר אז היה ברור לי שזה פורץ דרך. זה היה מטורף שזה כתוב ככה ומאושר לשידור. הבנתי שיש פה משהו אחר".

אם תגיע הצעה לאיחוד אמיתי, תסכים לקחת חלק?

"אני חושב שבגדול כן", הוא עונה בזהירות. "צריך להיזהר לפעמים, כי לא תמיד הקסם נשאר או חוזר. זה מאוד תלוי באיך עושים את זה. אם היוצרים המקוריים היו עומדים מאחורי זה, והיה טקסט מעולה - הייתי שמח. זה היה עולם מופלא שהיה ממנו רק שלוש עונות בסופו של דבר".

מי שעוד התרגש מהיוזמה הוא ניר שעיבי, שגילם את אסי. "החבורה הזו היא הרבה מעבר לאנשים שעשו סדרה ביחד", הוא מסביר. "יש פה משהו חזק מאוד מבחינה חברתית, גם אם לא נפגשים הרבה. זה מאוד מרגש ואני כל כך מבסוט שאמרי עשה את זה. הוא שיחק אותה".

שעיבי נזכר בתקופה ההיא בחיוך. "אני כל הזמן אומר שזכיתי להיות חלק מפרויקט נדיר. זה היה משהו שמי שזכה להשתתף בו קיבל מתנה לחיים. עברו יותר מ-20 שנה ואני עדיין פוגש אנשים שקוראים לי אסי. זה מדהים איך אחרי כל כך הרבה זמן אנשים עדיין מושפעים מהסדרה הזו. היא הייתה פורצת דרך כי עשתה דברים נכון - עסקה בנושאים קשים שילדים בני 15-16 יכולים לראות, אבל בלי לתת לגיטימציה, אלא בגובה העיניים. היא לא הייתה תוכנית חינוכית שעושה נו-נו-נו, אלא כזו שאומרת: 'תראו, זה העולם - תחליטו לבד'".

במקביל ל"החבר'ה הטובים", שעיבי שיחק בזמנו גם ב"משפחת עזאני" - וכעת מתברר שהוא כמעט ויתר על אחד מהם. "יש ניצחון ברור ל'החבר'ה הטובים במבט היסטורי", הוא אומר וצוחק. "יש טקסטים שאתה קורא ומבין שאתה לא הולך לוותר עליהם. אני כל כך שמח שקיבלתי את ההחלטה הנכונה. בזמן ההוא הבנתי משהו כשחקן אבל גם לחיים - לפעמים אתה צריך להקשיב לבטן שלך. תהיתי מה הייתי עושה אם אני לא שחקן צעיר, והבנתי שהייתי משתתף בשני הפרויקטים - וזה מה שעשיתי, למרות הקושי".

היום הוא עוסק בהדרכת קורסים לארגונים להתמודדות עם פחד במה, מתנדב בעמותת "ריסטרט" המסייעת לפצועי מלחמה, ומנהל ייעוץ עסקי בתחום הנדל"ן. במקביל שעיבי ממשיך לשחק, ובימים אלה משתתף בהצגה "אלוף ישראל" של תיאטרון השעה, המגוללת את סיפור חייו של הג'ודוקא אורן סמדג'ה, בתפקיד אביו - מוריס. "הציונות העולמית אהבה את ההצגה הזו", הוא אומר, "וכבר מצאתי את עצמי מופיע במקסיקו, מיאמי ופריז".

ניר שעיבי | צילום: פרטי

גם גיא אריאלי, שגילם את דודי, לא נשאר אדיש למפגש המחודש. "תמיד כשמדברים איתי על 'החבר'ה הטובים', לא משנה על מה הנושא ומי - זה אוטומטית גורם לי התרגשות פנימית. אני אוהב את זה. זה מזכיר לי למה בחרתי את המקצוע הזה וזו הייתה החוויה הכי קסומה בעולם. אני מחובר לזה".



למה דווקא הסדרה הזו נגעה בך כל כך?

"כי זה היה ממש הדבר הראשון שעשיתי בחיים שלי, בלי שום ניסיון. מישהו הימר עליי ופתח לי דרך לחיים. כולנו שם היינו רעננים, הכל היה חדש. גם מאחורי הקלעים - צלמים, אנשי צוות, מפיקים - כולם התחילו שם, והיום הם מהבכירים בתעשייה. זה היה המקום שבו קרה לנו הנס הזה. זו הסיבה שאחרי כל כך הרבה שנים אנחנו עדיין מרגישים משפחה, גם אם לא בקשר יומיומי".

אריאלי נזכר גם במפגש מקרי עם מי שגילם את אביו בסדרה, אורי גבריאל: "הייתי באירוע וראיתי אותו מרחוק. לא נפגשנו מאז, אז התקרבתי, והוא צעק לי 'בן שלי!'. זה היה רגע קסום. אורי גבריאל שחקן ענק שעשה קריירה בארץ ובעולם - ועדיין זוכר את זה. זה הסביר לי הרבה על כמה הסדרה הזו נגעה באנשים".

היום אריאלי עסוק מתמיד - מצלם סדרת נוער חדשה לכאן 11, מסיים את צילומי "זרות" של ליהיא לפיד ב-yes, ומופיע בתיאטרון הבימה בהצגה "מעבר לדלת". ומה יקרה אם יהיה איחוד אמיתי? הוא לא מהסס לרגע: "בטח, בלי לחשוב - אבל עם אותם אנשים. שליאורה תביים, שבועז יעקב יצלם ושכל הצוות שהיה שם יחזור לעוד עונה. זה החלום שלי - שזה יקרה, בדיוק כמו אז".

גיא אריאלי בהצגה "מעבר לדלת" | צילום: רדי רובינשטיין

גם אבבי (אביטל) אברגיל, שגילמה את נטלי, מתרגשת מההתעוררות המחודשת סביב הסדרה. "זה מאוד מרגש כי באמת עברו הרבה שנים ומדהים שזה עדיין חי ויש עוד דור ועוד דור שגדל על זה", היא אומרת. "אני רואה את זה גם ברחוב ואני בשוק מזה שהדור הצעיר מכיר - הרי הסדרה צולמה לפני יותר מ-20 שנה. זה ממש חוצה דורות".

איך היה באיחוד?

"מאוד התרגשתי ממנו, כי לא עם כולם ידעתי מה קורה. היה מרגש לראות את כולם עם ילדים ועם חיים אחרים".

את זוכרת את הצילומים באמסטרדם?

(מחייכת): "אני, גיא וליאור מילר צילמנו שם עם עוד שחקנים מקומיים. זו הייתה חוויה, אבל מה שהיה באמסטרדם, כמו שאומרים, יישאר באמסטרדם. היה ממש כיף, היה מצחיק והיה קר - ברמה שאני וגיא בקושי הצלחנו לדבר, רואים את זה בפרק".

אברג'ל מתייחסת גם לסצנת האונס שזכורה עד היום. "זה היה אמיץ. בכלל, זו הייתה סדרה אמיצה ובגלל זה היא פרצה דרך. עסקנו בנושאים שפחדו לגעת בהם - נושאים קשים מהחיים. זה נורא חשוב, במיוחד לחבר'ה צעירים ולבנות צעירות, כן לראות דברים כאלה וללמוד לשמור על עצמן. הבנות שלי עוד לא ראו את זה, הן בנות 13 וחצי, אבל הן יראו".

אבבי (אביטל) אברג'ל | צילום: יעל בקר

בימים אלה היא ממשיכה לשחק, לאחרונה בסדרת הנוער "תלאתה" ובפרויקט בינלאומי שבו גילמה את מריה הקדושה. "לגלם את מריה זו הייתה סגירת מעגל בשבילי כי לפני שנים קיבלתי את התפקיד, אבל אבא שלי ז"ל נפטר ונאלצתי לחזור לארץ ולוותר עליו".

בנוסף, היא עוסקת בצילום אומנותי ומובילה נשים בתהליכי העצמה אישית. "אחד הפרויקטים הכי מדהימים שלי הוא צילומי נשים באמבטיית חלב. זה כמו טקס - חוויה מחברת שמביאה יצירות מדהימות ומלאות כוח נשי".

אם יהיה איחוד אמיתי, תסכימי להשתתף?

"חד משמעית הייתי חוזרת".

פרויקט שביל החלב של אבבי (אביטל) אברג'ל | צילום: אבבי (אביטל) אברג'ל

גם חזן, מצידו, מקווה שהפרויקט הקטן שלו יסמן תחייה מחודשת של הסדרה האהובה - או לפחות של הרוח שלה. "זה חיזק לי עוד יותר את התחושה שחייבים סדרות נוער טובות, כאלה שלא מפחדות לדבר על נושאים קשים, אבל בצורה אמיתית, בלי דיכאון ובלי חינוך יתר. 'החבר'ה הטובים' הייתה שם הרבה לפני כולנו, וזה נתן לי השראה לסדרה שאני עובד עליה עכשיו".