עוז זהבי כועס: "לא מעניין אותם לעדכן אותנו"

אחרי שנים ארוכות של ציפייה, HOT הכריזה הבוקר (ראשון) על תאריך רשמי לעליית הסדרה המצליחה "זגורי אימפריה", ועדכנה כי היא תשודר החל מ-25 בדצמבר 2025. הבשורה המשמחת תפסה אפילו את השחקן הראשי עוז זהבי בהפתעה - והוא ממש לא אהב את זה.

זהבי (שמשחק בימים אלו ב"נוטוק" בקשת 12) שיתף בסטורי שלו את ההכרזה של HOT, והוסיף טקסט די זועם: "שנתיים שואלים אותי מתי, ואני תמיד אומר - חברים, לי לא אומרים מתי עולה העונה החדשה. לא מעניין אותם לעדכן את השחקנים. הם עשו את שלהם בצילום הסדרה ויקראו להם שוב לפרסם את הסדרה ולעשות יח"צ. אבל תכלס גם אני כמוכם קורא את זה דרך חדשות בידור כאלה או אחרות. ואז אומרים לי, 'אבל אתה אחד הכוכבים הראשיים'... ואני אומר זקנבוט. בקיצור, 25.12".

וזה לא נגמר כאן: זהבי שיתף גם תגובה שקיבל מאחד מעוקביו, ששאל מתי תגיע עונה חדשה ל"עספור" - סדרה נוספת בכיכובו של זהבי ששודרה גם היא במשך שתי עונות ב-HOT - וענה: "שומעים רגע? זה בחיים לא יקרה. למה? כי היוצרים לא רוצים. חוץ מזה, הפסקתי לייצר לאחרים מיליונים בשביל לקבל כמה שקלים".

זו לא הפעם הראשונה שבה זהבי ממש לא חוסך את דעתו על כל הנעשה סביב "עספור": לפני כשלושה חודשים, עם עליית הסדרה בנטפליקס, השחקן האשים את ענקית הסטרימינג בכך שהיא לא משלמת תמלוגים. "אני חייב להוריד משהו מהלב. אני התנתקתי מנטפליקס, בעיקר בגלל ש'עספור' עלתה לשם", אמר אז, "למה? כי נטפליקס לא משלמים תמלוגים לשחקנים ישראלים, אז עם כל ההייפ - אני לא רואה מזה שקל, אני רק רוצה שיהיה ברור, שאני לא רואה מזה שקל. שחקנים לא רואים מזה שקל".

