אסי עזר משתף: "אנחנו לא נמצאים במקום אידאלי"

זמרים רבים מכל רחבי הארץ חולמים לייצג את המדינה באירופה - וכדי להגשים את החלום הם צריכים להוכיח את היכולות שלהם ולזכות ב"הכוכב הבא של ישראל לאירוויזיון". לקראת פתיחת העונה החדשה שבסופה ייבחר הזמר שיופיע על הבמה הגדולה באוסטריה (פרק הבכורה בשלישי, אחרי החדשות, קשת 12) התראיין היום (שישי) המנחה אסי עזר וסיפר לאופירה אסייג על הקשר עם רותם סלע שמופיעה לצדו - ועל העבודה בתוכנית בצל המצב במדינה.

"כשהתחילה המלחמה היינו הראשונים שעלו לאוויר, הגענו מאוד מבולבלים. לא הבנו אם זה טוב או לא ואם הציבור צריך את זה, נסחפנו להרגשה שזאת התרומה הקטנה שלנו לישראלים", סיפר עזר. "בעונה הזאת אני מרגיש שמצבנו הרבה יותר טוב ופחות מלחיץ ממה שהיה בשנה שעברה. עדיין יש לנו כאבים, אנחנו מתמודדים ולא נמצאים במקום האידאלי להיות בו - אבל אפשר להתחיל טיפה לחזור ולחייך בלי להרגיש רגשות אשם. מנסים לעשות את זה דרך המוזיקה ודרך הבידור שאנחנו מביאים בתוכנית".

כאמור, את התחרות הוא מנחה לצד רותם סלע - שלאחרונה הופיעה על המסך לבדה בהנחיית "ריאיון מיוחד" ובסדרות לצד שחקנים נוספים. "אין לי יכולת שלא לפרגן לה על כל דבר שהיא עושה, היא בן אדם שאני כל כך אוהב, היא אחות שלי והיא בלב שלי", אמר והוסיף על עבודתה של חברתו הטובה: "ב'ריאיון מיוחד' היא מרגשת אותי אפילו יותר מאחרים, זה צד שידעתי שיש לה אבל ב'הכוכב הבא של ישראל לאירוויזיון' אנחנו מראים רק שטויות ועכשיו היא מביאה משהו כל כך אימהי ויפה. אני מסתלבט עליה על זה, היא חוטפת ממני".

"רותם היא האישה הכי דומיננטית בחיים שלי אחרי אמא שלי", המשיך עזר. "יש רגעים שבהם אני יודע לא להסתבך איתה ולא לעצבן אותה יותר מדי, יש לנו הומור עצמי ואנחנו יודעים להסתלבט אחד על השנייה".

צילום: מתוך "הכוכב הבא לאירוויזיון", קשת 12

בעונה החדשה חוזר עזר לשתף פעולה גם עם השופטים. "אסף אמדורסקי הוא אחד שלא מתפשר, קרן פלס היא נשיאת מדינת ישראל, שירי מימון בטוחה שרותם ואני מתעוררים כל בוקר עם רצון לעקוץ ולהכאיב לה, אבל היא הלב שלנו", התייחס לזמרים שיושבים בפאנל והמשיך: "עדן חסון לא יאהב את זה אבל אני מתייחס אליו כמו אל אחי הקטן. אני נורא רגיש אליו, אם מישהו יגיד לו משהו לא במקום אני אכנס בו. איתי לוי הוא אהוב לבי, שיפסיק להבריז לארוחות ערב שהוא קובע איתי". עזר התייחס גם לשותפתו להנחיה: "רותם היא הדבר הכי טוב שקרה לי בשנים האחרונות, ואני אחד שעושה כמיטב יכולתו, לפעמים מצליח ולפעמים פחות. מאוד אוהב את העבודה ואת המשפחה שלי, שמח על מה שיש".

