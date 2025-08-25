רגע לפני הגמר: רוני דלומי נחבלה בחדר החזרות
בזמן שארבעת הזוגות שהגיעו לגמר "רוקדים עם כוכבים" נותנים הכל בסטודיו, רוני דלומי והרקדן לוטם מדמוני עבדו על ההרמה שיבצעו בערב הנוצץ - כשהזמרת קיבלה מכה ועצרה את החזרה. "כואב לי האף", אמרה במהלך צילומי חדר החזרות ל+12 והפרטנר לרחבה השיב: "ניסיתי להרים אותך ולא עזבת את הידיים"
במהלך האימונים לקראת השיא של העונה בגמר "רוקדים עם כוכבים", נפצעה רוני דלומי בסטודיו. הזמרת והפרטנר לרחבה לוטם מדמוני עבדו שעות ארוכות במטרה להרשים בביצוע האחרון שלהם בתחרות, כשדלומי נפגעה: "כואב לי האף, כמעט שברתי אותו", אמרה למצלמה במהלך התיעוד של חדר החזרות ל+12, ועצרה את האימון.
את המכה קיבלה דלומי לאחר שהשניים התאמנו על ההרמה שיבצעו בערב הגמר הנוצץ (רביעי, אחרי החדשות, קשת 12). "נפלת לבד, ניסיתי להרים אותך ולא עזבת את הידיים", הסביר מדמוני לאחר המקרה והרגיע: "בעלה רופא והמשפחה שלה רופאים לעיניים ואוזניים, זה אותו דבר כמו אף-אוזן-גרון". דלומי התעקשה: "רואים שיש לי עוד אף?", שאלה והתייחסה לנפיחות בעקבות המכה.
כזכור, בחלק הראשון של הגמר רקדו השניים לטינו לצלילי השיר "Fame" וקיבלו 38 נקודות. "את דיווה, מרגישה שאת נותנת מעצמך כל הדרך. השתפרת פלאים, את חזקה ומעיזה הרבה דברים", החמיאה השופטת אנה ארונוב ודוד דביר הוסיף: "כמה אפשר עוד לטפס למעלה? ראיתי עכשיו רקדנית נפלאה במחזמר". הציון יצטבר עם הנקודות שיקבלו לאחר הביצוע שלהם בחלק השני של הגמר, שם יעלו על הרחבה בזמן שדלומי צריכה להתמודד עם הפציעה.