רגע לפני הגמר: רוני דלומי נחבלה בחדר החזרות

במהלך האימונים לקראת השיא של העונה בגמר "רוקדים עם כוכבים", נפצעה רוני דלומי בסטודיו. הזמרת והפרטנר לרחבה לוטם מדמוני עבדו שעות ארוכות במטרה להרשים בביצוע האחרון שלהם בתחרות, כשדלומי נפגעה: "כואב לי האף, כמעט שברתי אותו", אמרה למצלמה במהלך התיעוד של חדר החזרות ל+12, ועצרה את האימון.

את המכה קיבלה דלומי לאחר שהשניים התאמנו על ההרמה שיבצעו בערב הגמר הנוצץ (רביעי, אחרי החדשות, קשת 12). "נפלת לבד, ניסיתי להרים אותך ולא עזבת את הידיים", הסביר מדמוני לאחר המקרה והרגיע: "בעלה רופא והמשפחה שלה רופאים לעיניים ואוזניים, זה אותו דבר כמו אף-אוזן-גרון". דלומי התעקשה: "רואים שיש לי עוד אף?", שאלה והתייחסה לנפיחות בעקבות המכה.