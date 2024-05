השחקן ג'וני ווקטור נרצח בלוס אנג'לס. על פי דיווח של TMZ הלילה (שני), השחקן בן ה-37, שידוע בעיקר בזכות תפקידו באופרת הסבון "ג'נרל הוספיטל", בה כיכב במעל ל-160 פרקים, נורה בשבת בבוקר על ידי גנבים שפרצו למכוניתו. הוא הניח אחריו אם ושני אחים.

אמו של ווקטור סיפרה שבנה ראה שלושה גברים שניסו לגנוב את הממיר הקטליטי של המכונית ולמרות שהשחקן לא התעמת איתם, הם ירו בו בכל זאת וברחו מהמקום. הוא הובהל לבית חולים ושם נקבע מותו. טרם דווח על התפתחות בחקירת מותו של השחקן, או מעצר של חשודים כלשהם.

"נשבר לי הלב לכתוב את זה. ג'וני ווקטור לא רק היה האבא הטלוויזיוני שלי ביותר מ-25 פרקים ב'ג'נרל הוספיטל', הוא היה אדם מדהים, נשמה טובה, השראה ושחקן יחיד מסוגו", ספד לו השחקן אשטון ארבאב. "תנוח על משכבך בשלום. גן עדן הרוויח מלאך".

absolutely heartbroken while typing this. Johnny Wactor was not only my tv dad for more than 25 episodes on General Hospital but he was a great human, a kind soul, an inspiration and a one of a kind actor. May your soul rest in peace. Heaven gained an Angel❤️ #generalhospital #gh pic.twitter.com/3EvHAol3TJ

"ג'וני ווקטור היה נשמה יפהפייה וכל כך מוכשרת", ספד לו השחקן פרי שן, שכיכב לצדו ב"ג'נרל הוספיטל". "הוא תמיד היה מוכן לעשות הכל והיה מצחיק בטירוף. הוא היה בכושר מטורף, אבל גם אהב גלידה ואכל איתי הכל".

Johnny Wactor was a beautiful, beautiful soul. So talented. As you can see from the promo clip, always up for anything. Funny as all heck. Fit as all hell but also loved ice cream and ate all the junk I did as well.



We all were cheated of many years with him. pic.twitter.com/Ca03hAKA4z