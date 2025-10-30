בשידור חי: כתבי חדשות 12 הותקפו על ידי חרדים

"אני עדיין קצת נסערת": כתבי חדשות 12 שהגיעו היום (ה') לירושלים לסיקור הפגנת הענק החרדית נגד הגיוס לצה"ל הותקפו על חלק מהמוחים - בין היתר במהלך השידור. הכתב גלעד שלמור וצוות הצילום שליווה אותו הוברחו באלימות על ידי מפגינים שמנעו מהם לסקר את האירוע, ובהמשך מפגינים השליכו בקבוק מים במהלך הדיווח של ענבר טויזר מהשטח. אותם מפגינים אף צעקו "כופרים" ו"אתם לא יהודים" על אותם עיתונאים, וכן פגעו בציוד הצילום של חברת החדשות.

"אני בסדר, אומנם קצת נרטבתי אבל אני עדיין קצת נסערת", אמרה טויזר בשידור לאחר התקרית, "זזנו למקום מבודד, כי אני מניחה שאם היינו מנסים להעביר שידור משם היינו רואים את אותן תמונות. זה כואב לי שאנחנו צריכים להסתתר פה מאחורי שוטרים ולא להראות את התמונה האמיתית של מה שבאמת קורה כאן".

