הבשורה על סיום תוכנית הלילה של סטיבן קולבר התקבלה בשמחה רבה בבית הלבן של דונלד טראמפ, שראה בכך ניצחון קטן על אחד ממבקריו החריפים. "אני אוהב את זה שקולבר פוטר", כתב נשיא ארצות הברית בסוף השבוע, "הכישרון שלו נמוך מהרייטינג שלו"; קולבר לא נשאר חייב, והלילה (בין שני לשלישי) במונולוג הפתיחה שלו הוא הגיב לנשיא בפשטות: "לך ת***ן את עצמך".

קולבר הקריא את הפוסטים של טראמפ (כשהוא מחקה את קולו של הנשיא), ובציניות האופיינית לו, אמר: "איך אתה מעז, אדוני? האם אדם חסר כישרון היה מצליח לחבר את הפנינה הסאטירית הבאה?" - ואז הוא הסתכל ישירות למצלמה, והוסיף את הקללה שצונזרה בשידור: "Go fuck yourself". הקהל באולפן מחא לו כפיים וקרא בשמו: "סטיבן, סטיבן, סטיבן".

עוד לפני שתקף את טראמפ, קולבר התייחס בדבריו לביטול התוכנית, וגם את זה עשה בהומור: "תרבות הביטולים הלכה רחוק מדי... הבנתי שמחסלים את התוכנית שלנו, אבל הם עשו טעות אחת - השאירו אותי בחיים. ועכשיו, למשך החודשים הבאים, הכפפות יורדות. אני סוף סוף יכול לומר את האמת הלא-מצונזרת שלי לשלטון ולומר מה אני באמת חושב על טראמפ: אני לא מחבב אותו, אין לו את הכישורים להיות נשיא. הוא פשוט לא מתאים, זה הכל".

כזכור, ברשת CBS- שם שודרה התוכנית במשך 11 שנים - ציינו כי ההחלטה שלא לחדש את החוזה נבעה משיקולים כלכליים, לצד העובדה שחלה ירידה כללית בנתוני הצפייה של הלייט-נייט. קולבר הודה הלילה ל-CBS, אולם הטיל ספק באמינות הטענות: "איך זו יכולה להיות החלטה כלכלית טהורה אם ה'לייט שואו' היא תוכנית מספר אחת ברייטינג?", תהה. התוכנית האחרונה של קולבר תשודר במאי 2026.

אולפני פרמאונט | צילום: PATRICK T. FALLON / Contributor

ההודעה על סוף דרכה של התוכנית הגיעה כשבועיים לאחר שנחתם הסכם הפשרה בין טראמפ לאולפני פרמאונט, מבעלי CBS, בסך 16 מיליון דולר - הסכם אותו כינה קולבר (לפני הפיטורים) כ"שוחד גדול ושמן". סמיכות האירועים לצד העובדה שאולפני פרמאונט צריכים את האישור של טראמפ כדי שיוכלו להתמזג עם חברת Skydance Media, הביאו רבים לטעון כי ה"לייט-שואו" בוטל מנסיבות פוליטיות.

איגוד כותבי התסריטים האמריקאי קרא לתובע הכללי של ניו יורק לחקור את העניין, ובפנייתו ציין כי "קיים חשש משמעותי שהביטול הוא שוחד, הקרבת חופש הביטוי כדי להתחנף לממשל טראמפ בזמן שהחברה מנסה לקבל אישור למיזוג". אליהם הצטרפו הסנטורים ברני סנדרס ורון ויידן, אשר שלחו מכתב למנכ"ל Skydance דייוויד אליסון, ושאלו האם קיימת "הסכמה צדדית סודית" בין Skydance לטראמפ, מעבר להסכם הפשרה עם פרמאונט. החברה סירבה להגיב.

גם מגיש "הדיילי שואו" ג'ון סטיוארט פתח את תוכניתו הלילה בנאום נוקב נגד ההחלטה של חברת פרמאונט: "אם אתם מנסים להבין למה התוכנית של סטיבן הסתיימה - אני לא חושב שתמצאו את התשובה באיזו שיחת טלפון מסתורית או במייל מטראמפ למנהלים ב-CBS, וגם לא באקסל של מחלקת הכספים של CBS", אמר. "התשובה נמצאת בפחד ובכניעה מראש שאוחזת כרגע בכל מוסדות ארה"ב. מוסדות שבחרו לא להילחם מול המעשים הנקמניים והקטנוניים של המפקד העליון שלנו. זה לא הזמן לוותר. אני לא מוותר, ואני גם לא הולך לשום מקום. לפחות ככה אני חושב".

Jon Stewart reacts to CBS cancelling "The Late Show with Stephen Colbert" and tells corporations and advertisers to "sack up" pic.twitter.com/v8MrNpg28w — The Daily Show (@TheDailyShow) July 22, 2025