אולי חשבתם שהיא תימשך תנצח (והאמת, היא שודרה במשך נצח במונחים טלוויזיוניים) - אבל כעת, "ארתור" יורדת מהמסך. אחרי לא פחות מ-25 עונות (כן,כן) סדרת האנימציה האהובה (שהייתה, אגב, סדרת הילדים הארוכה ביותר אי פעם) מגיעה לסיומה. ועונתה האחרונה תעלה למסך בחורף 2022. הידיעה נחשפה בריאיון עם קתי וו, מי שפיתחה את הסדרה מהספרים של מארק בראון בזמנו ובעצם אחראית לתופעה הכל כך רחבה שהיא "ארתור" הטלוויזיונית.

וו התראיינה לפודקאסט " Finding DW" של ג'ייסון סווימר, מי שהיה אחד ממדבביה של גילי הקטנה (או בשמה האמריקאי, דורה וויניפר - DW) ויזם לאחרונה את ההסכת המדובר, בו מתארחים כל שאר הגברים שדיבבו את גילי לאורך השנים. "'ארתור' כבר לא נמצאת בהפקה. ערכנו את מסיבת הפרידה שלנו לפני שנתיים", הודתה וו. היא הסבירה כי "אני חושבת שרשת PBS עשתה טעות, אני חושבת ש'ארתור' צריכה לחזור ואני יודעת שאני לא לבד במחשבה הזו. אני לא יודעת אם זה היה עניין של רייטינג או שהם פשוט הרגישו שכדאי להפסיק. בעיני, 'ארתור' הייתה נצחית, כאילו היא לעולם לא תסתיים. אבל זה נגמר, סיימנו את הפרק האחרון של עונה 25 כבר לפני שנתיים".

הסדרה, כאמור, מבוססת על סדרת ספרים, ועלתה לאוויר לראשונה באוקטובר 1996. לאורך השנים, היו ל"ארתור" מעל ל-240 פרקים. היא זכתה בארבעה פרסי אמי לתוכניות טלוויזיה יומיות לסדרת ילדים יוצאת דופן, יחד עם פרס פיבודי ופרסים נוספים. לאורך השנים, בחנה "ארתור" סוגיות חברתיות רבות: הפרק על התחושות הקשות של פרנסין עקב היותה יהודיה כנראה זכור עד היום לכל עם ישראל, וכך גם הפרק המכונן ששינה את גורלו של מר עכבר: כזכור, לפני כשנתיים יצא המורה האהוב מהארון, כאשר הוא נישא לבן זוגו.

"ארתור" אמנם החזיקה שנים בניגוד לסדרות אחרות שלא שרדו את תהפוכות הטלוויזיה בשנים האחרונות (כן, נטפליקס, אנחנו מדברים עליכם). אבל אולי דווקא בגלל שהיא הייתה בסביבה במשך כל כך הרבה זמן המעריצים מתקשים מאוד להיפרד ממנה. גולשים רבים משתפים את תחושותיהם ברשתות החברתיות: גולש אחד כתב בחשבון הטוויטר שלו כי "אלה חדשות רעות. גדלתי עם הסדרה הזו, זה מעציב אותי לדעת שהסדרה האהובה עליי מהילדות נגמרה". גולשת אחרת כתבה, "זה היום הכי עצוב שיש". גולשת אחרת גם היא לא הייתה יכולה להישאר אדישה: "סופה של תקופה. זו הייתה אחת הסדרות האהובות עלי בתור ילדה, והיא בהחלט עיצבה את הילדות שלי. תודה 'ארתור' שהענקת לי ילדות מדהימה".

This is some rather sad news.

Apparently, #PBS is cancelling #Arthur with the show having 25 seasons.



Despite me growing up with the 1st 100 episodes or till 2006, it still saddens me to hear 1 of my favorite childhood shows end. pic.twitter.com/ALMaTDxTE4 — Sam Aguiar (@Samsapoping) July 27, 2021

This is the darkest day. https://t.co/PaDcvVvPeo — Casey (@caseydoingart) July 27, 2021

Omg. Talk about the end of an era. This show was literally one of my favorite shows on PBS when I was a child, and what basically defined my childhood. 25 years is a long time. Wow. Thank you Arthur for giving me a great childhood. https://t.co/Wgn3OINmab — Naomi \\ᵛ (@thats_naomi) July 27, 2021