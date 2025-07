יומיים אחרי שראיין את עיתונאי חדשות 13 רביב דרוקר על תיקי נתניהו והמצב בעזה, העיתונאי הבריטי פירס מורגן שוב התייחס בתוכניתו Uncensored למלחמה - כשהפעם המרואיינת שלו הייתה פעילת הימין דניאלה וייס, בריאיון שנמשך 24 דקות; בשלב מסוים, מורגן ביקש מווייס להביע אמפתיה כלפי הילדים העזתים שנהרגו בתקיפות צה"ל לאורך המלחמה - אבל סירובה העיקש הוביל לעימות ביניהם, שאותו המגיש אף העלה לחשבון ה-X שלו.

"איך את מרגישה לגבי העובדה שיותר מ-20 אלף ילדים פלסטינים נהרגו מאז 7 באוקטובר בעזה?", הוא שאל, והיא ענתה: "אני חושבת שהפלסטינים, כמו שאמרת, אתה ראית, הפלסטינים, העזתים וכל הערבים מסביב צריכים להפסיק לתקוף את ישראל"; "ובכן, רק שאלתי איך את מרגישה לגבי 20 אלף ילדים שנהרגו על ידי צה"ל. איך את מרגישה לגבי זה?", הוא המשיך, והיא השיבה: "אני חושבת שההורים צריכים להיות מאוד זהירים לפני שהם מלמדים את הילדים לשנוא יהודים ולהרוג יהודים".

"All you want is all the Palestinians gone... you don't care how many die in the process, do you?"



Piers Morgan grills the ‘Godmother’ of the Israeli settler movement, Daniella Weiss.



Watch the full interview



https://t.co/1mGMVNRQIJ@piersmorgan pic.twitter.com/eYaWzzD1Yp — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) July 16, 2025

"זו לא הייתה השאלה שלי", התעקש מורגן, ובעוד וייס ניסתה להמשיך את דבריה, המגיש לא ויתר: "סליחה, סליחה, סליחה, על ההתעקשות שלי, אבל השאלה שלי הייתה איך את מרגישה באופן אישי לגבי זה שלמעלה מ-20 אלף ילדים נהרגו מאז 7 באוקטובר בעזה?"; "אני חושבת שערבים, עזתים, או ירדנים, או סורים, לא משנה מי, צריכים להיות מאוד מאוד זהירים בדרך שבה הם מחנכים את ילדיהם"; "זאת לא הייתה השאלה שלי. את יכולה לענות עליה?"; "אבל זו הייתה התשובה שלי", היא אמרה, והוא שאל: "אז לא אכפת לך? אין לך בכלל מחשבות על הילדים האלה?".

וייס ענתה: "אתה בוחר את השאלות שלך ואני עונה עליהן כפי שאני מאמינה לנכון"; "ברור", אמר המגיש, "אבל רק כדי להיות ברור - אין לך שום דבר לומר על שני הצדדים של הילדים שנהרגו?"; "יש לי הרבה מה להגיד על כל מה שקרה כתוצאה מהמתקפה של 7 באוקטובר"; "מובן למה אכפת לך מהילדים הישראלים שמתו, גם לי אכפת, אבל אני מסוגל להצטער מהילדים שמתו בשני הצדדים. למה לא אכפת לך מהילדים הפלסטינים שמתו? למה את לא מצליחה לבטא שום חמלה או צער או אמפתיה כלפי הילדים שנהרגו בעזה? את מסוגלת לעשות את זה?".

אחרי שניסתה שוב ושוב להגיב, וייס יצאה נגד מורגן: "אני יכולה לומר לך שאם באמת היה אכפת לך, ואני לא מאמינה שאכפת לך אפילו קצת מכל אדם שנהרג, אם אתה לא משתמש בכלים שיש לך כאיש תקשורת כדי להפסיק לחנך ילדים להרוג יהודים"; "נתתי לך ארבע הזדמנויות"; "כן, אוקיי. נתת לי שבע, ואני עדיין חושבת שאתה אשם יותר ממני". מורגן סיכם: "לא אכפת לך. וכל מה שאת רוצה זה שכל הפלסטינים ייעלמו. את בקושי מסוגלת לומר את שמם. כל מה שאת רוצה זה להשתלט על הגדה המערבית ועזה, לא אכפת לך כמה ימותו בדרך. את רוצה שכולם ייעלמו. לא אכפת לך, נכון? זו השורה התחתונה".

LMFAO @piersmorgan brought on the Zionist witch Daniella Weiss and she didn’t even know his name! pic.twitter.com/FsBMG9PO03 — Husam Kaid (@Husam_Khaled1) July 16, 2025

והיה גם קטע די משעשע, כשווייס שאלה את המגיש: "מה השם הפרטי שלך? סליחה, אני לא יודעת עם מי אני מדברת"; "קוראים לי פירס מורגן", הוא ענה לה. "מורגן? אני יכולה לפנות אליך כמורגן?"; "את יכולה לפנות אליי איך שאת רוצה - קוראים לי פירס מורגן".