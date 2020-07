מה שהתחיל כשרשור טוויטר מחתרתי ובהמשך אף תפס צורה לכדי תחקיר עיתונאי הופך ביממה האחרונה לחקירה רשמית של ממש: המגזין וראייטי דיווח במהלך הלילה כי חברת וורנר מדיה, המחזיקה בין היתר באולפני האחים וורנר, החלה לבצע בדיקה רשמית בכל הנוגע לסביבת העבודה בתכנית האירוח של אלן דג'נרס, וזאת בצל טענות על סביבת עבודה רעילה בה, כולל, לטענת עובדת אחת, יחס גזענים מצד הבכירים.

הבשורות האלה, כזכור, הן האחרונות בשורה של כותרות הסודקות את תדמיתה החייכנית והאהובה של המנחה והקומיקאית. בחודש מרץ האחרון החלו גולשים לחלוק סיפורי זוועות על דג'נרס ממפגשיהם האישיים איתה, והזעם נגד המנחה מצד הקהל התבטא גם בביקורת על בדיחה שנויה במחלוקת שלה, טענות על "התעללות בקשישים" ואפילו שמועות שקריות על מותה. אם כל זה לא מספיק, בתחילת השבוע אף דווח כי ביתן של דג'נרס ובת זוגה פורשיה דה רוסי נפרץ בעודן בתוכו, אך לא ברור האם אותה פריצה הייתה מכוונת ספציפית נגד המנחה.

במקביל לביקורת האישית נגד דג'נרס, החלו לצוף טענות שונות גם בנוגע ליחס כלפי העובדים בתכנית שלה, וזאת מבלי להפנות את האש אליה באופן אישי. בחודש אפריל האחרון פרסם וראייטי טענות מטעם עובדי התכנית על יחס מזלזל והרעה בתנאי ההעסקה שלהם, זאת בצל המעבר לשידור מביתה של דג'נרס, ובתחילת החודש היה זה האתר באזפיד שהציג תחקיר מפורט על סביבת העבודה הבעייתית בתכנית.

העובדים אשר רואיינו לכתבה, עשרה מהם עובדים לשעבר ואחד עובד בהווה, לא הפנו טענות כלשהן כלפי דג'נרס עצמה - אך הבהירו שבתור האחראית על התכנית (ובעלת קרדיט הפקה) גם לה יש חלק במצב שנוצר. בין התלונות אפשר למצוא טענות של עובדים על כך שפוטרו לאחר שניצלו את ימי המחלה שלהם או החסירו ימי עבודה בעקבות הלוויות משפחתיות, וגם מקרים אחרים בהם עובדים הונחו שלא לפנות לדג'נרס באופן ישיר בעודם במשרד. עובדת אחרת, אישה ממוצא אפרו-אמריקאי, סיפרה שהיא ספגה הערות גזעניות מצד כמה מהקולגות ואף זכתה לתשלום נמוך יותר משל יתר העובדים.

יש לציין כי כמו בתחקיר, גם במקרה של החקירה הרשמית הפוקוס הוא על התכנית כולה ועל המפיקים בה, ולאו דווקא על דג'נרס עצמה. המידע על החקירה הגיע דרך כמה מעובדי התכנית, אשר קיבלו במהלך השבוע שעבר מכתב בו התבשרו כי וורנר מדיה החליטה לחקור את היחס כלפי העובדים בה באמצעות חברה בלתי תלויה. במסגרת החקירה, כך נמסר, ירואיינו עובדים בעבר ובהווה מתכניתה של דג'נרס. אחד מהעובדים אשר נחשף למכתב הרשמי, סיפר כי נכתב בו כי הן המפיצים (חטיבת הטלוויזיה של האחים וורנר) והן המפיקים (חברת Telepicturesׂ) רואים את עצמם מחויבים ליצירת מקום עבודה בו העובדים יוכלו להגשים את עצמם כמו שצריך.

בזמן שנציגי התכנית של דג'נרס לא מסרו תגובה רשמית לחשיפה, הדיווח כבר יצר לא מעט גלים ברשת - כשבחלק גדול מהמקרים נראה שהגולשים דווקא מרוצים למדי מהצרות של המנחה. "האם אני מופתע? לא", כתב אחד הגולשים, ואחר הוסיף: "זה תמיד מעניין לראות איך האנשים ה'חברותיים' מהתקשורת נחשפים באמת". "ידעתי שמשהו לא בסדר", הוסיף גולש שלטענתו עבד בעבר בתכנית, "עזבתי את התכנית לפני שנים. זה אפילו לא קשור ללהיות נחמד או חברותי. משהו שם פשוט נראה לא אמין".

It’s always interesting when the “friendly” media personalities have their true colors shown. pic.twitter.com/8o4QR2l3Mh

I knew something didn’t seemed right. I checked out from this show ages ago. It’s not even about appearing to nice or friendly. Something just seemed disingenuous.