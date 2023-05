בשנה שעברה עלתה למסך סדרת הדוקו "בית פתוח: ניסוי הסקס הגדול", שמתמקדת בשאלה שמעסיקה לא מעט זוגות: האם סקס עם אחרים יכול לחזק את הקשר? במסגרת התוכנית כמה זוגות נשלחים לריטריט במתחם יוקרתי, ובמהלך שהותם הם מתנסים בפתיחת מערכת היחסים.

עונתה הראשונה של הסדרה הגיעה בזמנו גם לישראל, וכפי שאפשר היה לצפות, היא הציגה לא מעט עירום ומין. אבל נראה שעונתה השנייה - שנכון לעכשיו, לא זמינה לצפייה בארץ - לוקחת סיכונים גדולים אף יותר מקודמתה, ולמעשה, היא מעוררת כעת סערה בבריטניה: ערוץ 4 הבריטי, שבו היא משודרת, סופג ביקורת רבה בגלל פרק שנוי במחלוקת - כלולה בו סצנה שמציגה אורגיה של 15 אנשים.

הפרק המדובר עלה למסך בשבוע שעבר. במהלכו, בני הזוג צ'ניס וריקרדו, שמנהלים זוגיות כבר שמונה שנים, הזמינו את שאר משתתפי התוכנית לאפטר פארטי בחדר שלהם. "הזמנו את כולם במסיבה לאפטר פארטי. יש כאן כל כך הרבה אנשים מנוסים. זה כזה... קחו אותנו איתכם", אומר ריקרדו בפרק. בהמשך, החגיגה הופכת ללוהטת במיוחד כש-15 הנוכחים בחדר מתפשטים ומבצעים אקטים מיניים זה עם זה. וזה לא הכל: האירוע מגיע לסיומו כשצ'ניס וריקרדו מקיימים יחסי מין מול הקבוצה כולה.

הצופים נותרו המומים אל מול הסצנה הזו, ורבים פנו לטוויטר כדי להביע את תדהמתם. "מה זה לעזאזל?!", כתבה גולשת אחת, "אני לא מאמינה שזה משודר בטלוויזיה הרגילה". גולש אחר נשאר גם הוא פעור פה: "אני מקווה שמישהו יעשה ניקיון יסודי בחדר הזה לפני שמישהו אחר יישן שם", כתב. גולש אחר נותר חסר מילים: "אלוהים אדירים, אורגיה של 15 אנשים".

גולשים אחרים טענו כי מדובר באירוע שלא עובר מסך. "אני צריכה לדווח על הזוהמה הזו", כתבה גולשת אחת, "כדאי שאצפה בפרק של שבוע הבא כדי לראות אם זה מחמיר". גולש נוסף הוסיף: "מטורף לחשוב שהילדים שלהם עומדים לראות את זה".

Film on sky finished and tv pinged onto #openhouse what fresh hell is this?!? I can’t believe this is on normal TV — Buckers (@Sophie_Buckley) May 25, 2023

What mad is these people have kids ....and their kids are gona see this ‍♂️#OpenHouse — pat (@PatelBropodcast) May 25, 2023

I must report this filth to Ofcom. I’d better watch next week to see if it gets any worse #OpenHouse — Baroness Beckie (@Beckie_Miller_) May 25, 2023