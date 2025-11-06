בגיל 65: הכוכבת הענקית נכנסה לאולפן בביקיני אדום

השנים האחרונות לא היו פשוטות עבור קתי גריפין: היא אובחנה בסרטן ריאה ועברה ניתוח, התגרשה מבעלה לאחר 11 שנות זוגיות, ואף נחקרה על ידי השירות החשאי לאחר שהצטלמה כשהיא מחזיקה ראש כרות בצורת פניו של הנשיא דונלד טראמפ; אבל השבוע, למרות הכל, גריפין חגגה יום הולדת 65 - והיא לא נותנת לשום דבר לעצור אותה.

הקומיקאית התארחה בתוכנית של שרי שפרד, וכשהיא נכנסה לאולפן היא עשתה זאת בביקיני אדום לתדהמת הקהל והמנחה - שהגיבו בהתאם. אחרי שהציגה לראווה את גופה היא התעטפה בחלוק בצבע תכלת והמשיכה איתו לאורך הריאיון. "ההכנה לזה הייתה מטורפת", סיפרה גריפין לאחר מכן בסרטון שפרסמה ברשתות החברתיות, ואז הסבירה שהיא רצתה לאפר את גופה במייקאפ מיוחד - אבל חששה שהצבע יהרוס את הספה של שפרד, ולכן החליטה להתעטף בחלוק בטרם תתיישב. "עשיתי מעצמי סתומה לגמרי, אבל זה היה רגע נהדר".

בשיחה עם שפרד, גריפין גילתה כי היא רשומה בארבע אפליקציות היכרויות - כולל Raya האקסקלוסיבית. הקומיקאית סיפרה שהיה לה מאצ' עם המוזיקאי שובר הלבבות ג'ון מאייר, ותיארה את הניסיון שלה להזמין אותו לדייט: "קיבלתי את המספר שלו ושלחתי לו הודעה, 'היי ג'ון, זו החברה הישנה שלך קתי גריפין'. הוא כמובן לא סובל אותי, והמשכתי לכתוב - 'הותאמנו ב-Raya, ואם אתה יודע מה טוב לך, אני יוצאת איתך לדייט ראשון'".