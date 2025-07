היוצר הישראלי-אמריקאי ניל דרוקמן, מי שעמד מאחורי יצירת סדרת המשחקים המצליחה "The Last of Us" והיה שותף ביצירת העיבוד הטלוויזיוני המוערך ב-HBO "האחרונים מבינינו", הודיע כי הוא מסיים את מעורבותו היצירתית בסדרה כחודש אחרי תום העונה השנייה ולפני תחילת העבודה על העונה השלישית.

בהצהרה שפורסמה בעמוד האינסטגרם של חברת משחקי המחשב Naughty Dog, כתב דרוקמן: "זו הייתה החלטה קשה, אך לאחר שסיימנו את העבודה על העונה השנייה ולפני שהעונה השלישית נכנסת לשלבים משמעותיים, זה הזמן הנכון מבחינתי להתמקד באופן מלא בפרויקטים הבאים של Naughty Dog".

דרוקמן הדגיש כי הוא עוזב את הסדרה כדי להקדיש את עצמו לכתיבה ולבימוי המשחק החדש של החברה – Intergalactic: The Heretic Prophet – ולשאר תפקידיו כראש הסטודיו וראש התחום היצירתי. למרות פרישתו, הוא ימשיך לקבל קרדיט כ"מפיק בפועל" בעונה השלישית של הסדרה.

הסדרה, אותה יצר דרוקמן לצד קרייג מייזין ("צ'רנוביל"), הפכה לאחת ההצלחות הגדולות של HBO בשנים האחרונות. העונה הראשונה שודרה ב-2023 וזכתה לשבחים גורפים ול-24 מועמדויות לאמי. העונה השנייה עלתה מוקדם יותר השנה, ובעקבות הצלחתה כבר הוזמנה עונה שלישית באפריל האחרון.

"יצירת הסדרה הייתה אחת מנקודות השיא בקריירה שלי," כתב דרוקמן. "היה לי כבוד עצום לעבוד לצד קרייג מייזין ולהוביל יחד את העיבוד למשחקים שאני כה גאה בהם. אני אסיר תודה לצוות ולשחקנים שהביאו למסך גישה רגישה ומדויקת כל כך לסיפור".

פדרו פסקל, "האחרונים מבינינו" | צילום: Liane Hentscher/HBO, באדיבות HOT ,yes וסלקום TV, יחסי ציבור

מייזין עצמו הגיב בהצהרה נרגשת: "זה היה חלום יצירתי לעבוד עם ניל. הוא היה שותף נדיב, מבריק ופתוח, ואני נרגש לראות לאן יוביל את המשחק הבא שלו. בזמן שהוא יתמקד בזה, אנחנו נמשיך עם צוות השחקנים וההפקה להביא לצופים את הסדרה שהם אוהבים".

Intergalactic: The Heretic Prophet, המשחק החדש של דרוקמן, נחשף לראשונה בדצמבר האחרון. תככב בו השחקנית טאטי גבריאל והפסקול יולחן על ידי טרנט רזנור ואטיקוס רוס. נכון לעכשיו, לא פורסם מועד יציאה רשמי למשחק.