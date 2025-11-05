ששי קשת: "מישהי אמרה עליי: 'וואו, הוא שווה זיון'. הייתי ילד טוב"

ששי קשת נחשב בעברו אליל נוער, הוא מספר כי על אף שקיבל מחמאות ולעיתים אף הטרדות - תמיד היה ילד טוב, ולא כל כך הבין מאיפה ההערצה הזו הגיעה. לימים, הכיר את מי שעתידה להיות אשתו, יונה אליאן בסרט "נורית" שקיבל ביקורות קשות עד כדי כך שהזוג נאלץ לברוח מהארץ. השחקן סיפר לרפי רשף ב"אינטימי" כיצד התאהבו השניים, ההתמודדות עם התגובות הקשות וההחפצה שחווה כשהיה בשיאו.

את תחילת דרכו, עשה קשת בלהקת הנח"ל כאשר נמנה עם כוכביה הבולטים והשתתף בין היתר בהקלטות להיטים שעד עכשיו מושמעים ברחבי הארץ. הוא סיפר על היום המכונן בו התקבל והכל השתנה, אז גם התחיל להבין איך זה להיות בולט. "הלכתי בדרך לבמה, בפנים ישבו כל הכוכבים הוותיקים של הלהקה, פתאום שמעתי את אחת הבנות אומרת: 'וואו, הוא שווה זיון'. אחרי השוק הזה הייתי צריך לעלות ולשיר, הייתי בסך הכל ילד טוב".

בתור מי שנחשב כוכב ואליל נוער, השחקן סיפר כי הוא לא היה מוכן לכל תסמיני הפרסום שחווה: "מה ידענו על אלילי נוער? לא ידענו כלום. קראנו את זה בעיתונים של הוליווד ואירופה. עד אז היו רק צמדים מפורסמים, פתאום הפכתי לאליל וזה לא היה מובן, אנשים רדפו אחריי וקרעו לי את הבגדים, כתבו מכתבים ושמו עליי שרשראות".

"הסצנה הראשונה שצילמנו הייתה במיטה, היינו צריכים להתנשק - הבמאי קרא 'קאט' ולא עצרנו"

"שנים התייחסו אליי בתור אליל נוער ולא אהבתי את זה, למזלי זרקתי את העניין הזה", שיתף קשת. "היום אני קצת פחות, אבל אז הייתי כל כך ביישן. על הבמה עליתי עם המון ביטחון, אפילו נראיתי מעט שוויצר וארוגנט, שידרתי מקצוענות וביטחון אבל לא הרגשתי בנוח עם כל הפרסום. ידעתי כבר בגיל צעיר שאם חפץ חיים אני מבחינת מקצוע, אומנות ואורח חיים - אני חייב לברוח".

מעולם לא ביטלת הופעה, מאיפה המשמעת הזו?

"זה עוד מלהקת הנח"ל, מוריי ורבותיי יוסי בנאי, שייקה אופיר ודני ליטאי יצקו בי מקצוענות שעד היום אני משתמש בה. לא יכולתי ללמוד את זה בשום בית ספר למשחק. קרתה לי פעם סיטואציה בלתי אפשרית לצערי, היא לימדה אותי הרבה דברים - במלחמת ששת הימים הייתי צריך לעלות לבמה באיזה שהוא מוצב והודיע לי שנייה לפני זה שהחבר הכי טוב שלי מבית הספר, רובלה פיק נהרג. הייתי חייב להמשיך את ההצגה, מאז זה קרה הרבה פעמים. עליתי לבמה עם אבל, כאבים ועצב בלתי נתפס.

"לקחנו את הביקורות מאוד קשה. אני כבר הייתי אליל נוער אבל יונה הייתה צעירה. זה היה כואב מאוד, ברחנו לאירופה כי הביקורות הרגו אותנו"

את רעייתו הלא פחות מוכרת של קשת, הלוא היא יונה אליאן, הכיר השחקן על סט הסרט בו כיכבו "נורית". על אף שבתחילה מסופר כי היא "לא כל כך שמה עליו", מהר מאוד השניים התחברו והתאהבו עד עצם היום הזה. "נסענו יחד בפעם הראשונה במונית, היא רצתה לעשות עליי רושם של אחת שלא מתייחסת, אבל שמתי לב שלאורך כל הדרך היא הייתה תקועה באותו העמוד", סיפר השחקן.

החיבור בין השניים שעד לפני רגע כלל לא הכירו היה מיידי, כפי שסיפר: "הסצנה הראשונה שצילמנו הייתה במיטה, היינו צריכים להתנשק - הבמאי קרא 'אקשן' ואנחנו התנשקנו. כשהוא אמר 'קאט' אנחנו לא עצרנו, כל הצוות יצא החוצה והשאירו אותנו לבד, מאז אנחנו חיים באושר ועושר".

הסרט "נורית" זכה לחצי מיליון צפיות בישראל ונחשב לאחד הסרטים הרווחיים באותה תקופה. עם זאת, למורת רוחם של הזוג אליאן וקשת ושאר צוות הצילום, הוא לא הכה גלים בעולם בקרב מבקרי הקולנוע, שקטלו אותו באכזריות וכינו אותו "סרט רע".

לקחתם קשה את הביקורות על הסרט?

"לקחנו את הביקורות מאוד קשה. היינו צעירים, אני כבר הייתי אליל נוער אבל יונה הייתה צעירה. זה היה באמת כואב מאוד. יש המון סרטים שלא החזיקו במבחן הזמן, עובדה שהסרט הזה עד היום כל הזמן מוקרן ושולחים לנו הודעות עליו שהוא הכי טוב שיצא".



