חבריו של לוק פרי ספדו לו זמן קצר לאחר מותו: "הלב שלי שבור"

מותו של לוק פרי בגיל 52 עורר תגובות מיידיות מצד רבים מחבריו לתעשיית הבידור. כוכב בוורלי הילס 90210 וריברדייל עבר שבץ מוחי ביום חמישי והבוקר (שעון לוס אנג'לס) הלך בבית החולים סיינט ג'וזף בלוס אנג'לס. איאן זירינג, ששיחק לצדו ב בוורלי הילס 90210 פרסם תמונה משותפת עם פרי וספד לחברו: "אני אתענג לנצח על הזיכרונות האוהבים שחלקנו לאורך שלושים השנים האחרונות... אלוהים בבקשה הענק לו מושב קרוב אליך, זה מגיע לו".

שאנן דוהרטי עמיתתו לסדרה בוורלי הילס 90210 דיברה אתמול על השבץ שעבר לפני שנודע דבר מותו. "אני לא יכולה לדבר על זה כאן כי אני פשוט אתחיל לבכות", אמרה, "אני אוהבת אותו, והוא יודע שאני אוהבת אותו. זה לוק - והוא הדילן שלי". מולי רינגוולד, ששיחקה לצידו בריברדייל כתבה בטוויטר: "הלב שלי שבור. אתגעגע אליך כל כך לוק פרי".

My heart is broken. I will miss you so much Luke Perry. Sending all my love to your family. #LukePerry — Molly Ringwald (@MollyRingwald) 4 במרץ 2019

צ'רלי שין ספד לחברו פרי בטוויטר: "ל.פ. אתה הפכת כל סיטואציה לטובה יותר, אח שלי. האלגנטיות שלך, השנינות שלך, הקסם שלך והלב הענק שלך הקסימו והעניקו השראה לכל כך הרבה מאיתנו... זה היה כבוד אמיתי בשבילי להכיר אותך".

— Charlie Sheen (@charliesheen) 4 במרץ 2019

מים ביאליק כוכבת המפץ הגדול צייצה לזכרו של פרי, "נוח על משכבך בשלום לוק פרי", בתוספת רגשון לב שבור. צוות הכותבים של ריברדייל צייץ לזכרו וכך גם רבים מכוכבי הוליווד, מריאן סיקרסט ועד סלמה בלייר.

RIP Luke Perry. pic.twitter.com/g6rR5lqLUG — Mayim Bialik (@missmayim) 4 במרץ 2019

Luke Perry was humble and kind every time we crossed paths. I’m so sorry to hear of his passing. — scott foley (@scottkfoley) 4 במרץ 2019

Oh God. I’m heart sick. I love you Luke. You were an angel and a friend to me. Loss for words. #LukePerry — emma caulfield ford (@emmacaulfield) 4 במרץ 2019

Luke Perry... you were a joyful and vibrant soul. You will be missed but most certainly your legacy will be remembered forever. Rest in love and peace, friend. #Riverdale — Riverdale Writers Room (@RiverdaleWriter) 4 במרץ 2019

Luke Perry was a great actor and truly one of a kind. Watching him on 90210 was one of the reasons why I wanted to move to LA. Thinking of his family and friends on and off the set. Rest in peace. — Ryan Seacrest (@RyanSeacrest) 4 במרץ 2019

The first time I met Luke Perry we talked about what kind of movie we wanted “Buffy” to be. I asked if he’d ever seen “Near Dark” and he gave me a look of HOW DARE YOU SIR and I knew we’d get along. Funny, committed, and always gracious. He shouldn’t be gone. — Joss Whedon (@joss) 4 במרץ 2019