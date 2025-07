קצת יותר מחצי שנה חלפה מאז חמש התצפיתניות שנחטפו ב-7 באוקטובר, שוחררו משבי חמאס, ומאז המדינה כולה עוקבת באדיקות אחר מסע השיקום המרגש ומעורר ההשראה שלהן; הבוקר (שלישי) הגיעו לירי אלבג, נעמה לוי, קרינה ארייב, אגם ברגר ודניאלה גלבוע, לסט הסדרה "פאודה", שעונתה החמישית מצטלמת בימים אלו.

היוצר אבי יששכרוף שיתף בחשבון ה-X שלו תמונה שלהן מאחורי הקלעים, וכתב בעברית ובאגנלית: "יש לנו היום אורחות הכי מיוחדות והכי מרגשות בסט של פאודה!".

יש לנו היום אורחות הכי מיוחדות והכי מרגשות בסט של פאודה היום ! We have the most special guests on the set of Fauda today! pic.twitter.com/i6ZikwyLWB — avi issacharoff (@issacharoff) July 1, 2025

גם את העונה הזאת של "פאודה" יוביל היוצר והשחקן ליאור רז, שיצר אותה לצד יששכרוף, כשבקאסט המרכזי ימשיכו לככב עידן עמדי, דורון בן דוד, יעקב זדה-דניאל ורונה-לי שמעון - שתפקידה בסדרה יעבור התאמות בעקבות הריונה המתקדם. צילומי העונה החמישית נערכים בימים אלה בישראל, ויגיעו בהמשך השנה למרסיי שבצרפת.

בשבועות האחרונים נודע על שורת גיוסים לעונה החדשה - בראשם כוכבת הקולנוע הצרפתייה מלאני לורן, המוכרת מתפקידה בסרט "ממזרים חסרי כבוד" של קוונטין טרנטינו. עוד לוהקו השחקנים יהונתן דוד סודאי ("שבאבניקים") לתפקיד מסתערב; השחקן עלי עלי לתפקיד מחבל נוח'בה; כוכבת "גוף שלישי" ו"המפקדת" גל מלכה לתפקיד אשת ביטחון; השחקנית הצעירה אמה לזרוב, בתו של יחזקאל לזרוב; השחקן הצעיר גידי ישראלוף, בנו של אסי ישראלוף; והשחקנית ריימונד אמסלם בתפקיד סגנית ראש השב"כ.