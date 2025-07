האדם הפשוט, זה שהיה חוסך חודשים כדי לקנות כרטיס לרבע גמר ווימבלדון - או, על אחת כמה וכמה, זוכה להזמנה מהמלכה ולמושב בתא המלכותי - כנראה היה מוצף באדרנלין, מתרגש מכל חבטה ונחוש לחרוט כל רגע בזיכרונו (ובכל זאת, לא בכל יום חוזים במציאות בנובאק ג'וקוביץ'); אבל יו גרנט? הוא פשוט... נרדם.

גרנט בן ה-64 היה בן המפורסמים שפקדו אתמול (רביעי) את האצטדיון כדי לראות מקרוב את המשחק בין ג'וקוביץ' הסרבי לפלביו קובולי האיטלקי, ובשלב מסוים המצלמות של רשת BBC תפסו אותו שוקע בתנומה עמוקה - כשהוא בתא המלכותי, רגעים אחרי ששוחח עם המלכה קמילה, שישבה במושב לפניו.

I get it, Hugh Grant, I can barely stay awake for more than 2 hours, also. pic.twitter.com/NGSGqrV2Bs — The Project (@theprojecttv) July 10, 2025

גרנט הגיע למשחק עם אשתו אנה, אלא שבעוד היא נראתה מרוכזת למדי במה שקרה על המגרש - הוא, כאמור, ישב עם ראש שמוט ועיניים שנראו עצומות מבעד למשקפי השמש. אתרים מעבר לים מיהרו להדגיש שגרנט לא החזיק את הטלפון הנייד שלו - מה שיכול היה אולי להסביר את הסיבה לזווית שבה נתפס, אבל עדיין לא ניתן לקבוע אם הוא באמת נרדם.

כך או כך, הרגע הזה הפך לוויראלי וברשת חגגו: "זה כנראה היה קצת יותר מדי בשביל יו גרנט", כתב אחד, ואחר תהה "למה יו גרנט נראה כאילו הוא ישן בווימבלדון?"; "שמישהו יעיר את יו גרנט", ביקש גולש נוסף, "הבן אדם מעולף"; והיה אחד שאפילו קצת זעם למראה התמונה הזו: "אנחנו, שנעשה הכל בשביל לקבל כרטיס, לא מצליחים - אבל אלה שמקבלים את זה במתנה ישנים או משחקים בטלפון. למה?". ולמי שתהה: ג'וקוביץ' ניצח, ברור.