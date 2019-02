נראה שממש כמו אצל החברים בהוליווד, גם בתעשיית הטלוויזיה המקומית יוצרי קולנוע מתחילים לזלוג לעבר הטלוויזיה. לאוהבי הדרמות הישראליות יש במיוחד למה לצפות, כי ניר ברגמן הוא זה שעושה את המהלך, עם סדרה חדשה שיצר עבור yes ותעלה שם בקרוב. לצד ברגמן, יצר את הסדרה רם נהרי, שלאחרונה ביים עבור yes את ככה זה - מהסדרות שהכי אהבנו ב-2018. רק להיום מתמקדת בסיפורם של אסירים בהוסטל שיקומי, שכל הזמן מתנדנדים בין החזרה הביתה לחזרה לכלא, ומנסים להישאר נקיים. טל ליפשיץ מגלמת את מנהלת ההוסטל, והנרי דוד החתיך חוזר למסך בתור מטופל שהיה מאוהב בה בעבר, מה שמבטיח שחוץ מסמים תהיה גם רומנטיקה. אהבנו. לצד השחקנים, משתתפים בסדרה גם אסירים לשעבר שמעולם לא עסקו במשחק לפני כן. עוד לפני שהסדרה הספיקה לעלות על המסכים בארץ, היא כבר מועמדת לפרס הסדרה הטובה ביותר בפסטיבל הטלוויזיה Series Mania, שנערך בצרפת. רק להיום היא הנציגה הישראלית היחידה שמתמודדת על הפרס הראשי בפסטיבל, שזכו בו בעבר גם על הספקטרום וכבודו. במסגרת תחרות הפנורמה של הפסטיבל, מועמדת סדרה ישראלי נוספת של yes - עיר מקלט. גם בקטגורייה הזאת יש לנו זוכת עבר ישראלית - ג'ודה של HOT. בשנה שעברה, זכתה בשבילה גיבורים עפים של קשת 12 בפסטיבל הטלוויזיה הבינלאומי Canneseries, שנערך גם הוא בצרפת, ולא שכחנו גם את זכייתה של נבסו באמי הבינלאומי - כך שבהחלט מדובר בתקופה טובה להענקת פרסים בינלאומיים לסדרות ישראליות. {title}





