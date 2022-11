"ההודעה שלא רצינו להודיע": הגיטריסט והשחקן הבריטי ווילקו ג'ונסון, כוכב שתי העונות הראשונות של "משחקי הכס", הלך לעולמו בגיל 75. ג'ונסון, שתפקידו בתור איליין פיין בסדרת הפנטזיה של HBO היה תפקיד המשחק היחיד שלו, מת אתמול בביתו, כך לפי הודעה שעלתה היום (ג') ברשתות החברתיות שלו. סיבת מותו של הגיטריסט והשחקן, שהתמודד בעבר עם סרטן סופני, טרם הוכרזה רשמית.

למרות שהיה גיטריסט מצליח במשך יותר מחמישים שנה, בין היתר בלהקה ד"ר פילגוד, ג'ונסון מוכר מסביב לעולם דווקא בזכות הדמות המשמעותית שגילם ב"משחקי הכס": המוציא להורג של נד סטארק, מי שהיה גיבור הסדרה במהלכה עונתה הראשונה. דמותו של פיין, שהיה אילם, הופיעה בארבעה פרקים של "משחקי הכס" - אך שמו אוזכר מספר רב של פעמים לאורך השנים, וזאת בשל הימצאותו ברשימת החיסול של אריה סטארק.

"זאת ההודעה שלא רצינו להודיע, ואנחנו עושים זאת בצער: ווילקו ג'ונסון איננו", נכתב היום ברשתות החברתיות של הגיטריסט והשחקן, "תודה על כיבוד פרטיותה של המשפחה בזמנים קשים אלה". ג'ונסון חלה בעשור שעבר בסרטן הלבלב, ובשנת 2013 העריכו רופאיו כי נותרה לו פחות משנה לחיות. אף על פי כן, ג'ונסון החליט שלא לעבור טיפולים כימותרפיים, ושנה לאחר מכן החלים לחלוטין בזכות ניתוח להסרת הגידול שבגופו. "עכשיו אני משלים עם העובדה שהמוות שלי לא בלתי נמנע, ושאני אמשיך לחיות", אמר באירוע של מגזין המוזיקה Q שנערך באותה שנה.

This is the announcement we never wanted to make, & we do so with a very heavy heart: Wilko Johnson has died. He passed away at home on Monday 21st November. Thank you for respecting the family's privacy at this very sad time. RIP Wilko Johnson.

(Image: Leif Laaksonen) pic.twitter.com/1cRqyi9b9X — Wilko Johnson (@wilkojohnson) November 23, 2022