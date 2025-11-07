מעיין אדם על חוק התקשורת: "יספרו שזה בשבילכם, אבל לא תשמעו אמת"
במהלך דיון בתוכנית "חיים ומעיין" בנושא התקדמות הרפורמה של השר קרעי, התבטאו המנחים מעיין אדם וחיים אתגר נגד החוק. השניים הצביעו על פגיעה אפשרית בתכנים שעוזרים לציבור בעקבות הכוח שיהיה לממשלה על המדיות השונות: "הילדים שלנו לא ישמעו את כל האמת בטלוויזיה"
בשבוע האחרון אישרה הכנסת בקריאה ראשונה את הצעת החוק החדשה של שר התקשורת שלמה קרעי, צעד ראשון ברפורמה שתשנה את מאזן הכוחות בין הממשלה לגופי המדיה השונים. היום (שישי) התייחסה המגישה מעיין אדם בתוכניתה "חיים ומעיין" לנושא, והעריכה כי אם החקיקה תעבור "הילדים שלנו לא ישמעו את כל האמת בטלוויזיה".
"היום כשאני יושבת בכיסא הזה ומבינה את החופש שיש לי לומר מה שבא לי - לפעמים זו אמירה שמגיעה מהימין, לפעמים היא תשמע למישהו כמו שמאל ולפעמים זה יכול להיות בעד שר או ראש הממשלה וזה יכול להיות נגדו, אבל אני חופשיה להגיד מה שאני רוצה. כל עיתונאי יכול לחשוף כל מידע שמגיע לידיו כדי שהציבור יקבל את זה", המשיכה אדם. "העובדה שבמדינת ישראל הציבור לא יוכל לשמוע את כל האמת, מישהו יסנן אותה. יספרו לכם שזה בשבילכם, יספרו שזה בשביל שיהיה איזון, יספרו שזה בשביל שלא יהיו שקרים, יספרו דברים שיגרמו לכם להאמין שזה לטובתכם - אבל הילדים שלנו לא ישמעו את כל האמת בטלוויזיה".
חיים אתגר שמגיש לצדה התייחס לתוכניות שהוא מגיש, כמו "חשיפה" ו"המתחזים": "התוכניות שאנחנו עושים הפכו להיות כמו מוקד אזרחי שמסייע לאנשים. תתארו שהתוכניות האלה יהיו מוגבלות כי יכול להיות שעלינו במקרה על חבר של מישהו עם הרבה כוח, והוא יגיד לא לפרסם את המתחזה הזה. תחשבו מה יקרה לתוכניות שמשרתות אתכם הציבור, אם אנחנו לא נוכל להיות חופשיים ולהביא צדק כמו שאנחנו יודעים".