מעיין אדם על חוק התקשורת: "יספרו שזה בשבילכם, אבל לא תשמעו אמת"

"היום כשאני יושבת בכיסא הזה ומבינה את החופש שיש לי לומר מה שבא לי - לפעמים זו אמירה שמגיעה מהימין, לפעמים היא תשמע למישהו כמו שמאל ולפעמים זה יכול להיות בעד שר או ראש הממשלה וזה יכול להיות נגדו, אבל אני חופשיה להגיד מה שאני רוצה. כל עיתונאי יכול לחשוף כל מידע שמגיע לידיו כדי שהציבור יקבל את זה", המשיכה אדם. "העובדה שבמדינת ישראל הציבור לא יוכל לשמוע את כל האמת, מישהו יסנן אותה. יספרו לכם שזה בשבילכם, יספרו שזה בשביל שיהיה איזון, יספרו שזה בשביל שלא יהיו שקרים, יספרו דברים שיגרמו לכם להאמין שזה לטובתכם - אבל הילדים שלנו לא ישמעו את כל האמת בטלוויזיה".