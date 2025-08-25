אישום נגד המטרידן של עדי זריפי: הגיע לחדשות 12, דפק על חלונה

בבית משפט השלום בירושלים הוגש היום (שני) כתב אישום נגד ניסים אלבז, תושב ירושלים בן 41, בגין הטרדת כתבת חדשות 12 עדי זריפי. אלבז, שנעצר כבר ביום חמישי, מואשם בפגיעה בפרטיות, איומים, הטרדה והסגת גבול פלילית, והמשטרה ביקשה לעצור אותו עד תום ההליכים המשפטיים נגדו.

בכתב האישום מתוארים המקרים שבהם הטריד אלבז את זריפי: במשך כשנתיים, מדי יום - לפעמים ארבע פעמים ביום - הוא היה מתקשר אליה ושולח הודעות למזכירות דסק החדשות. "הוא הזדהה בשמו וכבן זוגה של זריפי", נכתב, "ביקש להעביר לה מסרים שונים, את אהבתו אליה ואף שתסגור את כפתור חולצתה".

במקרה אחר, זריפי הגיעה עם רכבה לאולפן חדשות 12, וכשהיא חצתה את שער הכניסה אלבז "ניגש לרכבה ודפק על חלון מכוניתה". זריפי המשיכה בנסיעה ועדכנה את המאבטח על שאירע. אלבז מצידו, ניגש לשומר ואמר לו שיש לו פגישה עם זריפי. השומר אפשר את כניסתו למתחם החדשות והוא המתין לזריפי בפנים במשך כ-30 דקות, כפי, שמתואר בכתב האישום, עד שהתבקש לעזוב.

המקרה האחרון אירע לפני קצת יותר משבועיים, אז הגיע אלבז לתחנת הרדיו שבה מגישה זריפי, והמתין לה במשרדים. בכתב האישום מתואר כי כאשר היא יצאה מהמעלית, אלבז נעמד מולה בדרישה לקבל את מספר הטלפון שלה, בעודו אומר: "רק את הטלפון, רק את הטלפון ואת לא תראי אותי יותר". הכתבת "נמלטה בבהלה אל תוך המעלית, ירדה לחניון, והזעיקה את המשטרה וכן את עורך התוכנית, והנאשם עזב את המקום".