מגישת המהדורה המרכזית של חדשות 12 יונית לוי התראיינה הערב (ראשון) לרשת CNN, יחד עם המגישה והפרשנית הבכירה לענייני חוץ של הרשת - ביאנה גולודריגה - שכתבה יחד איתה את רומן הנעורים Don't Feed The Lion, העוסק באנטישמיות. "לומר 'אני לא אנטישמי, רק אנטי-ציוני', זה כמו לומר 'אני לא נגד האנגלים, רק נגד האנגלים שחושבים שלאנגליה יש זכות קיום'", אמרה לוי במהלך הריאיון.

העיתונאי והפרשן האמריקאי-הודי פריד זקריה, שראיין את השתיים, דיבר על הזינוק באנטישמיות וציין נתונים שמעידים על עלייה של 63 אחוזים בפשעים שדווחו נגד יהודים ביחס לשנים קודמות. בנוסף הוא ציין את הביקורת שעמה מתמודדת ישראל ואת צו המעצר הבינלאומי נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו. זקריה דיבר על ההבדל בין הביקורת על הממשלה הישראלית לבין אנטישמיות, כשהוא טוען כי "מהניסיון שלי - חצי מישראל מרגישים שישראל עושה דברים נוראים בעזה תחת ממשלת נתניהו".

Antisemitism has been on the rise in the United States and around the world, especially since the October 7th attack on Israel and the ensuing war on Gaza. I talked about antisemitism (and how to combat it) with CNN anchor @biannagolodryga and Israeli journalist @LeviYonit. It's… pic.twitter.com/6WbXWQLwyO — Fareed Zakaria (@FareedZakaria) November 9, 2025

על כך השיבה לוי: "ראשית, ישראל כמו שאתה יודע היטב היא דמוקרטיה תוססת. ישראל מבקרת את הממשלה שלה ואכן עיתונאים מבקרים את הממשלה, זו דרכם של החיים, אני חושבת שלשאול שאלות על המלחמה זה דבר לגיטימי, ישראל עושה זו, וזו שיחה ערה בישראל. איפה הגבול נמתח לדעתי? כלל האצבע הוא: אם אתה מבקר את ישראל זה לא אנטישמיות, אם אתה רק מבקר את ישראל אז זה ירים כמה גבות, וכשאתה שומע דברים במחאות כמו 'תוציאו ציונים מהקמפוסים' אז יהודים יודעים מה זה אומר.

"אני חושבת שאנחנו צריכים לגלם את זה שרוב היהודים תומכים בזכות של ישראל להתקיים, במובן הזה אם אתה אומר 'אני לא אנטישמי אני אנטי ציוני' זה קצת כמו להגיד אני לא נגד אנגליה אני נגד אנגלים שחושבים שיש לה זכות להתקיים", סיכמה המגישה.