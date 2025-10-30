עדי זריפי תקפה בשידור: "זה נועד להרתיע, להשתיק ולשלוט"

ועדת הכלכלה של הכנסת חידשה אתמול (רביעי) את הדיונים בחוקי התקשורת שמקדם שר התקשורת שלמה קרעי. בחודשים האחרונים פועל קרעי להקים ועדת תקשורת מיוחדת בכנסת שתדון בהצעות חוק בענייני תקשורת. חלק מהחוקים המוצעים מקודמים בניגוד לעמדת הייעוץ המשפטי - והבוקר התייחסה מגישת חדשות 12, עדי זריפי, לנושא בשידור חי.

"בדרך כלל בטורים מהסוג הזה אנחנו בתקשורת מנצלים את הבמה כדי לפנות למקבלי ההחלטות בביקורת כלשהי. הפעם אשתמש ברשותכם בזמן הזה כדי לפנות ישירות אליכם", פנתה לצופים בפתח שידור "חדשות הבוקר". "בימים הקרובים תשמעו על המהלך להשתלט על התקשורת בישראל שמוביל שר התקשורת שלמה קרעי. ממי תשמעו? מהתקשורת עצמה כנראה. זה תמיד נשמע כמו תקשורת שמדברת על עצמה. אולי, אבל לא רק".

"זה אומר שכל חוק יוכל לעבור גם אם הייעוץ המשפטי מתנגד כמו למשל 'חוק הגיוס' או 'חוק הפטור מגיוס'. המקלות שתחזיק הממשלה במסגרת החוק מול התקשורת נועדו להרתיע, להשתיק, לשלוט בה דרך התערבות ברייטינג, קנסות וביטול ההפרדה החשובה בין מחלקות החדשות למעטפת הערוצית וזה הרי מה ששומר על העצמאות שלנו, שאנחנו חייבים אך ורק לכם", הוסיפה. "מה לגבי הגזרים? הם כבר מוזרמים למי שגישתו נוחה לבעלי המאה, לחברי הממשלה, בצורה של כסף ציבורי והקלות שונות".