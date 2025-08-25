אייל שני: "בעומקה של מלחמה, אין יותר קדימה להביט אליו"
בצל המלחמה והמציאות המתוחה במדינה, אייל שני חוזר אל מקומו בפאנל השופטים ב"מאסטר שף". רגע לפני שהעונה החדשה תפתח, סיפר השף בריאיון לעודד בן עמי על התחושות שעולות בו בתקופה האחרונה - ועל תחרות הבישול שמתחילה: "הנשמות הלכו ליקומים אחרים והיו יצירות מצמיתות לב"
העונה החדשה של "מאסטר שף" תפתח הערב כשבשלנים מוכשרים יגיעו אל המטבח וינסו להרשים את השופטים בשלב האודישנים (שני, אחרי החדשות, קשת 12). מי שמשתתף בפאנל כבר מספר שנים ולוקח חלק בהכרעת עתידם של המתמודדים בתוכנית הוא השף אייל שני, שסיפר לעודד בן עמי על התחרות שתפתח.
"תמיד שואלים מה חדש ב'מאסטר שף' - שום דבר לא חדש, זה תלוי מי המתמודד. זה כמו שאתה פוגש בן אדם שאף פעם לא פגשת, אז תמיד יהיו לך שיחות שונות מכל השיחות בחיים. ככה זה גם ב'מאסטר שף'", אמר שני. "השנה זה שונה, אנחנו נמצאים בעומקה של מלחמה. בני אדם מביטים אל האופק ואתה תמיד הולך אחרי העיניים שמביטות קדימה, אבל אין יותר קדימה להביט אליו. האופק נמצא עשרים סנטימטרים מהגוף שלך ומטושטש וערפילי. זה מפנה אוטומטית את המבט פנימה".
שני המשיך לספר על התחרות: "הדבר הכי חשוב באוכל זה שבן אדם יביט פנימה לתוך עצמו וזה מה שקרה בעונה הזאת. בני אדם הביטו פנימה ויצרו בתוך עצמם משהו עמוק, הנשמות שלהם הלכו ליקומים אחרים והיו שם יצירות מצמיתות לב". לצדו של השף ישפטו גם חיים כהן, רותי ברודו וישראל אהרוני - שיטעמו את המנות שיגישו המתמודדים ויקבעו האם מקומם בנבחרת של התוכנית.