אייל שני: "בעומקה של מלחמה, אין יותר קדימה להביט אליו"

העונה החדשה של "מאסטר שף" תפתח הערב כשבשלנים מוכשרים יגיעו אל המטבח וינסו להרשים את השופטים בשלב האודישנים (שני, אחרי החדשות, קשת 12). מי שמשתתף בפאנל כבר מספר שנים ולוקח חלק בהכרעת עתידם של המתמודדים בתוכנית הוא השף אייל שני, שסיפר לעודד בן עמי על התחרות שתפתח.

"תמיד שואלים מה חדש ב'מאסטר שף' - שום דבר לא חדש, זה תלוי מי המתמודד. זה כמו שאתה פוגש בן אדם שאף פעם לא פגשת, אז תמיד יהיו לך שיחות שונות מכל השיחות בחיים. ככה זה גם ב'מאסטר שף'", אמר שני. "השנה זה שונה, אנחנו נמצאים בעומקה של מלחמה. בני אדם מביטים אל האופק ואתה תמיד הולך אחרי העיניים שמביטות קדימה, אבל אין יותר קדימה להביט אליו. האופק נמצא עשרים סנטימטרים מהגוף שלך ומטושטש וערפילי. זה מפנה אוטומטית את המבט פנימה".