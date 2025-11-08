הזמן טס: לפני שנה עלתה לאוויר תוכנית האקטואליה של ימי חמישי "דוח מצב", בהגשת הצמד ירון אברהם ועינב גלילי. שנה שלמה של שידורים מאתגרים וראיונות מרתקים זה לא דבר שבא ברגל ובהחלט סיבה מספיק טובה למסיבה. כך גם חשבו בהפקת התוכנית, שלכבוד האירוע דאגו להפתעה באולפן וגם סרטון עם איחולים מהמשפחות שלהם.

כשהיא לצד שלושת ילדיהם המשותפים, יעל, רעייתו של אברהם, פתחה בווידוי: "במשך שנה שלמה אני מבטיחה לך בכל יום חמישי מחדש שאני לא ארדם עם הילדים ואצפה בתוכנית בלייב. זה לא קרה עד היום, אולי היום זה סוף סוף יקרה". בנו הראל עלה על חליפה ועניבה בהומאז' לאביו: "אני היום מחליף את אבא ירון, אתה לא מפחד שאני אעשה לך פה שטויות במיץ עגבניות?", אמר בהומור.

גם עופר, בעלה של גלילי, לקח חלק באיחולים וחשף את המסורת הקבועה בימי שידור: "בשעה אחת עשרה ביום חמישי באופן קבוע, יש לי התראה בשעון שבעקבותיה אני מסמס מה שאני מסמס", אמר וסיים בברכה: "שתהיה לכם הרבה הצלחה, עוד הרבה תוכניות, יותר טובות מאלה שהיו ואוהב אתכם".