הפתעה בשידור: הסרטון של משפחותיהם של ירון אברהם ועינב גלילי
השבוע לפני שנה התחילו ירון אברהם ועינב גלילי לשדר את תוכנית האקטואליה שלהם "דוח מצב". לרגל האירוע החגיגי, השניים זכו לברכה מצולמת מבני המשפחה שריגשה אותנו במיוחד
הזמן טס: לפני שנה עלתה לאוויר תוכנית האקטואליה של ימי חמישי "דוח מצב", בהגשת הצמד ירון אברהם ועינב גלילי. שנה שלמה של שידורים מאתגרים וראיונות מרתקים זה לא דבר שבא ברגל ובהחלט סיבה מספיק טובה למסיבה. כך גם חשבו בהפקת התוכנית, שלכבוד האירוע דאגו להפתעה באולפן וגם סרטון עם איחולים מהמשפחות שלהם.
כשהיא לצד שלושת ילדיהם המשותפים, יעל, רעייתו של אברהם, פתחה בווידוי: "במשך שנה שלמה אני מבטיחה לך בכל יום חמישי מחדש שאני לא ארדם עם הילדים ואצפה בתוכנית בלייב. זה לא קרה עד היום, אולי היום זה סוף סוף יקרה". בנו הראל עלה על חליפה ועניבה בהומאז' לאביו: "אני היום מחליף את אבא ירון, אתה לא מפחד שאני אעשה לך פה שטויות במיץ עגבניות?", אמר בהומור.
גם עופר, בעלה של גלילי, לקח חלק באיחולים וחשף את המסורת הקבועה בימי שידור: "בשעה אחת עשרה ביום חמישי באופן קבוע, יש לי התראה בשעון שבעקבותיה אני מסמס מה שאני מסמס", אמר וסיים בברכה: "שתהיה לכם הרבה הצלחה, עוד הרבה תוכניות, יותר טובות מאלה שהיו ואוהב אתכם".
לפני הסרטון המרגש, ההפקה הפתיעה את השניים עם כמה מתנות לכבוד האירוע. מלבד העוגה המתבקשת לרגל "יום ההולדת", היו גם חולצות עם ראשיהם של אברהם וגלילי על גוף של תינוקות והכותרת "אנחנו בני שנה". מסיבת יום הולדת לא מושלמת בלי בלונים כמובן, רק שלמסיבה הזאת הגיעו בלונים מיוחדים בדמות צמד המגישים, בעיצובו של הבלונאי רפאל מימון. מדברים מסוימים אברהם התלהב ומחלק פחות: "תראי כמה שיער שמו לי, עבודה טובה איתך במיוחד, איתי יש לי הערות, נדבר על זה", אמר לגלילי.