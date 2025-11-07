מירי רגב על פרשת הפצ"רית: "סרטון אונס שהוא פייק"

אחת מהפרשות שהסעירו את המדינה במהלך השבוע האחרון עקבה אחרי הפצ"רית לשעבר, שנחשדה בין היתר במעורבות בהדלפת הסרטון משדה תימן. בעקבות הפרסום היא התפטרה מתפקידה ובמשך שעות ארוכות ניתקה קשר מקרוביה - דבר שעורר חשש לחייה. באותו ערב היא נמצאה בריאה, אך הפלאפון שלה לא אותר עד מוקדם יותר היום (שישי).

בריאיון לאופירה אסייג התייחסה שרת התחבורה וחברת הקבינט מדיני-בטחוני מירי רגב לפרשה: "שירתי 25 שנה בצה"ל, מעולם לא היה מקרה שאלוף פעל נגד חיילי צה"ל וגרם לפרסום של סרטון פיקטיבי של אונס חיילים בזמן שיש לנו חטופים בעזה. היא פרסמה בהדלפה סרטון ערוך שלא היה ולא נברא, שיבשה חקירה ושיקרה למשטרה ולבית המשפט - מציאות כזאת לא יכולה להיות".

לאחר מספר ימים במעצר, שוחררה הפצ"רית לשעבר יפעת תומר-ירושלמי למעצר בית. "זה הקלף שמפיל את כל מגדל הקלפים, יש פה מאפייה בחסות החוק", המשיכה רגב. "מציאות שבה הפצ"רית והיועמ"שית פעלו ביחד כדי להשחיר את מדינת ישראל. כתוצאה מזה הנשיא ביידן לא שלח נשק, בגלל הסרטון שלכאורה רואים שם חיילי צה"ל אונסים נוח'בות".

מאיפה את יודעת שהסרטון ערוך?

"זה ברור לחלוטין. המשטרה תעשה את העבודה שלה, מקווה שהם יעשו את החקירה כמו שצריך".

את סומכת על משטרת ישראל שתחקור עד הסוף?

"מקווה שתחקור עד הסוף. ראינו מה קרה עם החוקרים של נתניהו שסילפו עובדות וביקשו לקבל הגנה כי הבינו שעשו דברים לא באישור. היום יש הנהלה חדשה במשטרה, מאמינה שהם יעשו עבודה אחרת ויחקרו עד הסוף את הפרשה ואם צריך אז גם יגיעו לבכירים נוספים. צריך לראות מי יחקור את החוקרים, יש פה מאפייה בחסות החוק".

אסייג הזכירה פרשה נוספת, שבה נחשד בהדלפה יונתן אוריך ונטען שמחק את הפלאפון שלו לפני החקירה. "אין מה להשוות, לא מצאו שום ראיות על מה שקרה שם", התייחסה השרה. "לא יודעת אם הוא מחק את הפלאפון, לא יודעת מה אוריך הדליף ולא יודעת מה פגע בביטחון המדינה, אין ראיות לזה. לגבי הפצ"רית אני יודעת עובדה - היא אמרה שהיא הדליפה מסמך, ביימה התאבדות ושיבשה חקירה".

פרשה נוספת שהעסיקה את הציבור בימים האחרונים כללה שחיתות של בכירים בהסתדרות ומעצרו של ארנון בר-דוד. "יש לי הרבה ממשקים עם ההסתדרות, העובדים הם הפתרון ולא הבעיה אבל הם לא בעלי הבית", אמרה רגב. "במשרד התחבורה יש לנו ועדי עובדים, אני מכירה את ארנון ואני מציעה שנמתין. בכל מה שקשור למשרד התחבורה, עבדנו בשיתוף פעולה מלא. לא דואגת שיזמנו אותי לחקירה".

ישיבת ממשלה

כחלק מתפקידה, השתתפה אתמול השרה בישיבת הקבינט בעקבות התחממות בגבול הצפון. "ברור לחלוטין שאנחנו עדיין במלחמה, לא סיימנו לא בצפון ולא בדרום", אמרה. "לא נאפשר לחיזבאללה ולא לגורמים אחרים להתקרב לגדר, בכל פעם שיש התקרבות בצפון של גורמים עוינים - אנחנו תוקפים. צה"ל פועל במקומות שאנחנו צריכים לפעול, אנחנו עם היד על הדופק. יש לנו משימה מאוד ברורה - להחזיר ארצה את כל החטופים החללים, לפרז את הרצועה ולפרק את חמאס מנשקו".

הגענו לניצחון המוחלט?

"מעולם לא דיברתי על ניצחון מוחלט, אבל אין ספק שזה ניצחון והישג אדיר למדינה. כמו עוף החול מדינת ישראל התעוררה ושינתה את פני כל המזרח התיכון. עדיין לא סיימנו את המשימה, אבל יש הישגים אדירים".

מה דעתך על חוק הגיוס?

"בפעם הראשונה בהיסטוריה, החרדים הולכים להתגייס בחוק. הם מבינים שהם צריכים לקחת חלק בשוויון בנטל והם יתגייסו לפי צרכי הצבא. כל מי שהוא בר-גיוס ולא יתגייס יהיו עליו גם סנקציות אישיות וגם סנקציות של הישיבה. זה חוק גיוס, לא חוק השתמטות".

תהיה ריבונות באיו"ש?

"בסופו של יום תהיה ריבונות, גם הממשל האמריקאי מבין שאין דרך אחרת. לצערי כרגע זו לא העת, אבל זה יקרה. משרד התחבורה עושה ריבונות ביהודה ושומרון וסולל כבישים. בסוף אנחנו בעלי הבית, לנו יש את האחריות על אזרחי המדינה".