לי בירן לניב רסקין: "אני אומר לך, אתה תימשך אליי בסוף"

אליאנה תדהר ולי בירן הם ללא ספק אחד הזוגות החזקים בתעשיית הבידור הישראלית. במקביל לקריירות האישיות שלהם במוזיקה ועל הבמה, הם החליטו להביא לעולם פרויקט חדש בהשראת בנם, נבו. בריאיון שערכו הבוקר (שני) לניב רסקין, הם סיפרו על האלבום והספר שנכתבו בזכותו, הקאמבק של תדהר לבמת הפסטיגל וההשתתפות של בירן במחזמר "פריסילה מלכת המדבר".

"אני אומר לך רסקין, אתה תימשך אליי בסוף", אמר בהומור בירן למנחה כשדיבר על ההופעה שלו במחזמר המצליח, שבו הוא רואה חשיבות מעבר לבידור: "זה הפך להיות הרבה יותר גדול ממה שכולם חשבו, זו אחת ההפקות הכי מושקעות שהיו אי פעם בתיאטרון בישראל. זה מאוד שמח ודווקא בתקופה שכל הזמן מנסים לפלג את העם הזה, פתאום להביא משהו שהוא מאחד ואומר לא לשפוט מישהו אחר בגלל שהוא לבוש בשמלה. אין הבדל בין שמלה לשטריימל, אוקיי? אם זה שונה ממני, בוא נבין איזה בן אדם אתה, איזה מעשים אתה עושה, מה הערכים שלך ואז נדבר".

אליאנה, את חוזרת בגדול השנה לפסטיגל, ספרי קצת על ההכנות.

"זה כיף חיים, אני מאוד מתרגשת לחזור, אני זוכרת שכששנה שעברה באנו לבקר עם נבו, זה הרגיש כאילו אני בפסטיגל. זה בדמי, פשוט לא הופעתי, זה היה פסטיגל נוח כזה, באתי לבקר, אבל בלי להופיע".

רגע לפני הריאיון, השניים היו צריכים למצוא סידור לנבו הקטן ונזקקו לסיוע ברגע האחרון מהשכנה: "לא חשבתי על זה שאם שנינו מתראיינים, מי עם נבו? עכשיו אנחנו כבר בימים שקצת חזרנו לעבוד ויש כמה ימים של מטפלת בשבוע, היום ספציפית אין. ממש לפני חצי שעה התקשרתי לאחת השכנות, החברה הקרובה ביותר שלנו במושב ואמרתי לה 'טלי, במקרה את עובדת מהבית היום?' והיא ממש הזיזה משהו בעבודה כדי לבוא להיות איתו".

הפרויקט החדש של הזוג, "יום יפה", נולד משירים וסיפורים שהם כתבו לבנם, חלקם אפילו עוד לפני שנולד: "כל האלבום הזה בכלל נולד מצורך ממש אישי, לא חשבנו להוציא אותו בכלל. רצינו לכתוב שירים לילד העתידי שלנו, להכיר לו את העולם דרך מוזיקה, לספר לו על רגשות, מה עושים כשמקבלים מכה. כשהבנו דרך חברים שיש להם גם צורך בזה, פתאום הבנו שאולי יש כאן משהו שיכול לעזור לעוד משפחות להיכנס לאיזה תדר נכון כזה בתקופה מאוד מאתגרת. גם בכללי בחיים, מה אנחנו רוצים יותר מלהעניק לילדים שלנו משהו שהוא אישי ויישאר איתם כל החיים?", סיפרה תדהר.