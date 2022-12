נטפליקס הכריזה היום על תוכן לשנה שלמה של ריאליטי שידוכים, דוקו-ריאליטי זוגות ותוכניות לחיפוש אהבה. כחלק מההכרזה, התברר כי אחרי ההצלחה הגדולה של "שידוכים סטייל הודו" (שהעונה השנייה שלה תעלה השנה), החליטו בנטפליקס שהעם הבא שיזכה לתוכנית שידוכים משלו יהיה העם היהודי. על פי הודעת החברה, "שידוכים יהודיים" (Jewish Matchmaking"), שאחראים לה המפיקים של "שידוכים סטייל הודו", תציג רווקים יהודים מישראל ומארה"ב שיעבירו את האחריות למציאת אהבה לידיה של שדכנית צמרת, בתקווה שמסורת השידוך העתיקה תשפר את סיכוייהם בעולם של היום.

עוד בהכרזה: אחרי שהעונה השנייה של "האהבה היא עיוורת" ("Love is Blind") עלתה בפברואר, כעת מודיעים בנטפליקס שהעונה השלישית של התוכנית, שצולמה בדאלאס, טקסס, תעלה גם היא השנה ושהעונה הרביעית והחמישית גם כן בדרך. לכל אלה הצטרפו לאחרונה "האהבה היא עיוורת: ברזיל" ו"האהבה היא עיוורת: יפן", ובקרוב, מבטיחים, יהיו גם פרקים חדשים של "האהבה היא עיוורת: אחרי החופה" - שבהם נוכל להתעדכן במה שקורה עם הזוגות מעונה 2.

בין התוכניות שיעלו בקרוב נמצאות גם העונה הרביעית של "חם, לוהט, רותח!" ("Too Hot to Handle"), הסדרה שדורשת מקבוצה של זרים חרמנים לשמור את הידיים שלהם לעצמם; "האולטימטום", שעוקבת אחר שישה זוגות שבהם צד אחד מוכן לגמרי לחתונה והצד השני לא כל כך בטוח - ומציבה בפניהם את האפשרות לבחון עתיד אלטרנטיבי עם פרטנר מאחד הזוגות האחרים בתוכנית; "אהבה על הספקטרום", סדרת הדוקו-ריאליטי האוסטרלית הכובשת שמלווה אנשים על הספקטרום האוטיסטי בחיפושי אהבה - בגרסה אמריקאית; והתוכנית בעלת השם המלחיץ "Dated and Related", שבה דווקא לא משדכים בין בני משפחה, אלא מאפשרים לאחים להשתתף בחיפושי הזוגיות אחד של השני, בתקווה שהאדם הקרוב אלינו ביותר יוכל לסייע במציאת הבן זוג המושלם. ותוכנית הבונוס: סדרה חדשה שבה ייפגשו משתתפי תוכניות ריאליטי של נטפליקס שנשארו רווקים למרות המאמצים. בין השאר יהיו בה מתמודדים מ"חם, לוהט רותח!", "המעגל", "מוכרים את טמפה" ועוד.