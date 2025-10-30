גלעד שלמור וצוות הצילום הגיעו לאזור גשר המיתרים כדי לסקר את ההפגנה • מאות אנשים גירשו אותם מאזור המחאה, תוך שזרקו עליהם חפצים • גם כתבתנו ענבר טויזר הותקפה בזמן ששידרה במוקד אחר בהפגנה • "כואב לי שאנחנו צריכים להסתתר פה מאחורי שוטרים", אמרה אחרי האירוע

תקרית מכוערת התרחשה היום (חמישי) לפני הפגנת הענק של החרדים נגד גיוס לצבא: כתב חדשות 12 גלעד שלמור וצוות הצילום הותקף בידי המון זועם שהבריח אותם באלימות ומנע מהם לסקר את המתרחש. זמן קצר לאחר מכן, מפגינים זרקו בקבוקי מים בשידור גם על כתבתנו ענבר טויזר במוקד אחר בהפגנה.

על הצוות נזרקו בקבוקים, מקלות ואבני חצץ - תוך צעקות "כופרים" ו"אתם לא יהודים". בנוסף לכך, ציוד של הצוות נפגע וכבל מצלמה נקרע. צפו בתיעודים.

כתבתנו ענבר טויזר התייחסה לתקיפה שחוותה: "אני בסדר, אומנם קצת נרטבתי אבל אני עדיין קצת נסערת. זזנו למקום מבודד, כי אני מניחה שאם היינו מנסים להעביר שידור משם היינו רואים את אותן תמונות. זה כואב לי שאנחנו צריכים להסתתר פה מאחורי שוטרים ולא להראות את התמונה האמיתית של מה שבאמת קורה כאן".

"לא חיפשנו שוליים קיצוניים", הוסיפה ענבר. "הגענו לגשר המיתרים, שטח ציבורי. אני גרה בעיר הזאת בדיוק כמו חלק מהמשתתפים כאן בהפגנה ומותר לי ללכת ברחובות, מותר לי לעשות את העבודה שלי - ועצוב לי שהייתי צריכה להיות בתוך הסיטואציה הזאת. אנחנו בסך הכול מנסים לשדר מרחובות ירושלים. על מה אנחנו מדברים? אפילו לא להגיע לתוך לב ההפגנה - אלא פשוט לצעוד ברחובות העיר, ולא מאפשרים לנו את זה".

תנועת "אם תרצו" הגיבה לאלימות המתפרעים נגד כתבת חדשות 12: "מי שמתנהל באלימות בהפגנות, צריך להיזרק לכלא. אנחנו קוראים למשטרת ישראל לעצור את כל מי שמתנהל באלימות בהפגנות, כולל כלפי ערוץ 12, 14 או נגד כל ערוץ אחר".