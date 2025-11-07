"סגירת מעגל מטורפת": על הג'וב הראשון של עידו רוזנבלום בטלוויזיה
כתיבת שאלות והיגדים ל"תשע בריבוע" בהנחיית שי אביבי הייתה העבודה הראשונה של עידו רוזנבלום בטלוויזיה, אבל היום הוא כבר מנחה את גירסתה המחודשת - "כוכבים בריבוע". רגע לפני שהסלבס שוב יחשפו אמיתות ושקרים קורעים מצחוק על המסך, הוא סיפר ליונה לייבזון ויואב לימור על ההפתעה מיכולות ההמצאה של המפורסמים: "קשה לפענח אותם, אנשים באו לעבוד"
במהלך היום (ובשעות הפריים טיים) עידו רוזנבלום מופיע על המסך בנעלי המגיש, אבל בערב לדבריו הוא "הורה לעשרות ילדים". בדיוק בתפר הזה בין זמן עבודה לזמן משפחה, ישודר הערב (שישי, אחרי אולפן שישי, קשת 12) פרק נוסף של משחק הטלוויזיה "כוכבים בריבוע" בהנחייתו. רגע לפני שנגלה עוד פרטי מידע מסקרנים במיוחד אודות האנשים שכולנו מכירים, סיפר המנחה ליואב לימור ויונה לייבזון על הדברים שהופתע מהם בתוכנית: "יש שם סיפורים של האקסטרים, שקרנים מדהימים. קשה לפענח, אנשים שם באו לעבוד".