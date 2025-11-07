"אני נורא שמח לפגוש את העובדות האלו בפעם הראשונה, אי אפשר לזייף את האפקט של ללמוד פרט כזה על מישהו פעמיים", הוא סיפר: "כשמשחקים משהו באמת, זה הופך אותו לחגיגה". רוזנבלום אפילו הבין כבר את החוקיות: "כולם שקרנים", צחק המנחה: "מדהים לראות שתחת לחץ כולם יודעים לשקר טוב. הכי כיף כשלא מדובר בשקר, ואז שומעים סיפורים אמיתיים". בין המפורסמים שינסו לשקר הערב נמצאים גורי אלפי, רותי ברודו, דנה פרידר, אוראל צברי, לוסי איוב ונוספים וטובים - ביניהם דודו אהרון ומשה פרץ: "הם היו כל כך מצחיקים", אמר רוזנבלום.