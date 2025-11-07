mako
"סגירת מעגל מטורפת": על הג'וב הראשון של עידו רוזנבלום בטלוויזיה

כתיבת שאלות והיגדים ל"תשע בריבוע" בהנחיית שי אביבי הייתה העבודה הראשונה של עידו רוזנבלום בטלוויזיה, אבל היום הוא כבר מנחה את גירסתה המחודשת - "כוכבים בריבוע". רגע לפני שהסלבס שוב יחשפו אמיתות ושקרים קורעים מצחוק על המסך, הוא סיפר ליונה לייבזון ויואב לימור על ההפתעה מיכולות ההמצאה של המפורסמים: "קשה לפענח אותם, אנשים באו לעבוד"

עידו רוזנבלום
צילום: מתוך "30 עם", קשת 12
במהלך היום (ובשעות הפריים טיים) עידו רוזנבלום מופיע על המסך בנעלי המגיש, אבל בערב לדבריו הוא "הורה לעשרות ילדים". בדיוק בתפר הזה בין זמן עבודה לזמן משפחה, ישודר הערב (שישי, אחרי אולפן שישי, קשת 12) פרק נוסף של משחק הטלוויזיה "כוכבים בריבוע" בהנחייתו. רגע לפני שנגלה עוד פרטי מידע מסקרנים במיוחד אודות האנשים שכולנו מכירים, סיפר המנחה ליואב לימור ויונה לייבזון על הדברים שהופתע מהם בתוכנית: "יש שם סיפורים של האקסטרים, שקרנים מדהימים. קשה לפענח, אנשים שם באו לעבוד". 

"אני נורא שמח לפגוש את העובדות האלו בפעם הראשונה, אי אפשר לזייף את האפקט של ללמוד פרט כזה על מישהו פעמיים", הוא סיפר: "כשמשחקים משהו באמת, זה הופך אותו לחגיגה". רוזנבלום אפילו הבין כבר את החוקיות: "כולם שקרנים", צחק המנחה: "מדהים לראות שתחת לחץ כולם יודעים לשקר טוב. הכי כיף כשלא מדובר בשקר, ואז שומעים סיפורים אמיתיים". בין המפורסמים שינסו לשקר הערב נמצאים גורי אלפי, רותי ברודו, דנה פרידר, אוראל צברי, לוסי איוב ונוספים וטובים - ביניהם דודו אהרון ומשה פרץ: "הם היו כל כך מצחיקים", אמר רוזנבלום. 

 
הפורמט עבר בישראל מספר גלגולים, ובגרסתו הניינטיזית הונחה על ידי שי אביבי, כשצביקה הדר ישב במשבצת קבועה לצדו. רוזנבלום סיפר שהג'וב הראשון שלו בתעשיית הטלוויזיה היה לכתוב את השאלות וההיגדים לפורמט בגירסת העבר שלו: "זו סגירת מעגל מטורפת מבחינתי", הוא סיפר. מגישת התוכנית יונה לייבזון הודתה: "לא הוזמנתי להשתתף ב'כוכבים בריבוע', אבל ניסיתי לחשוב על היגדי שקר ואמת ואני ממש גרועה בזה. החלטתי לוותר מראש. ניסיתי כצופה בבית כל הזמן לקלוע לאמת, אבל לא הצלחתי". 
 
       

 

 

יואב לימורעידו רוזנבלום
